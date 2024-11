World Ski Awards 2024, i vincitori degli Oscar della neve

Fonte: iStock Gli impianti alle Tre Cime di Lavaredo sono tra i vincitori dei World Ski Awards

La fine di novembre si avvicina e con lei comincia la stagione sciistica invernale dove la domanda più gettonata è “dove andare”? Trovare la risposta giusta non è semplicissimo, i fattori da tenere in considerazione sono diversi, dagli hotel in cui soggiornare agli impianti più adatti per ogni esigenza, da chi sta imparando a chi invece vuole affrontare le piste più impervie. Per fortuna ci sono i World Ski Awards a darci una mano: con i loro premi, assegnati proprio in questi giorni, sarà più semplice trovare la nostra meta perfetta.

I World Ski Awards sono come gli Oscar, ma specifici per la neve, e rappresentano l’iniziativa globale pensata per riconoscere l’eccellenza nel mondo del turismo sciistico. Dal 2013 svelano i vincitori del loro programma annuale, premiati per aver raggiunto standard elevati con le loro infrastrutture di risalita o con le strutture ricettive quali hotel e chalet. I vincitori sono stati scelti sia da migliaia di professionisti che da semplici utenti provenienti da tutto il mondo e appassionati di questo sport. Tra questi c’è anche l’Italia, che ha portato a casa ben 4 premi.

Le mete vincitrici degli Oscar

Se sognate di sciare nella località migliore al mondo, il luogo da puntare sulla mappa è Val Thorens, in Francia. I World Ski Awards hanno scelto questo comprensorio per la sua capacità di combinare impianti sciistici d’eccellenza con un’atmosfera vivace, socievole e accogliente. Val Thorens è la stazione più alta d’Europa (2.300 metri di altitudine) ed è situata nel più grande comprensorio sciistico del mondo, le 3 Vallées. Questa è la meta ideale sia per i principianti che per i professionisti, oltre che per le famiglie grazie all’offerta ampia e variegata che soddisfa le necessità dei visitatori di ogni età. Inoltre, vanta un ambiente naturale mozzafiato, una notevole quantità di sole e condizioni della neve eccezionali.

Fonte: iStock

I migliori hotel del mondo

Il titolo come miglior hotel di montagna al mondo, invece, se lo aggiudica il lussuoso W Verbier in Svizzera. Situato a 1.531 metri di altitudine, vanta un accesso diretto a oltre 400 chilometri di piste da sci e sentieri escursionistici e accoglie i suoi ospiti in una struttura che combina sapientemente un design alpino urbano contemporaneo con i programmi più esclusivi. In totale ci sono 123 eleganti camere e suite, ognuna dotata di camino, letto Signature W e balcone privato, perfette per offrire un rifugio intimo dopo una giornata avventurosa sulle montagne. Al suo interno non mancano i ristoranti e una spa, che d’inverno, soprattutto dopo aver sciato, è un toccasana irrinunciabile.

Le mete da Oscar in Italia

Anche l’Italia ha vinto alcuni premi: quello dedicato al miglior comprensorio sciistico, per esempio, è andato agli impianti delle 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti, una scelta che non stupisce. Le Tre Cime di Lavaredo sono il simbolo delle Dolomiti, uno di quei paesaggi che tutti vogliono vedere almeno una volta nella vita e, considerato il premio, dove tutti vorrebbero andare a sciare. Il comprensorio vanta 31 moderni impianti di risalita, con piste da sci sempre diverse e adatte a tutti i livelli di difficoltà: in totale troverete 115 chilometri di piste, con un equilibrato mix di piste blu, rosse e nere. Inoltre viene data grande importanza alla mobilità sostenibile perché qui sono presenti numerosi skishuttle e treni che permettono di raggiungere il comprensorio sciistico principale senza utilizzare l’auto.

Fonte: iStock

I migliori hotel in Italia

L’Oscar al miglior hotel di montagna in Italia è stato consegnato a Le Massif di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. Cos’ha colpito la giuria di questo hotel? Sicuramente l’architettura scenografica, la facilità d’accesso alla funivia che permette di raggiungere le piste e uno chalet ad alta quota, chiamato La Loge, che permette di godersi un aperitivo o un pranzo a 1.700 metri di altitudine. Inoltre, un altro aspetto molto amato di questa struttura è l’importanza che riserva alla sostenibilità, tanto da ottenere il riconoscimento internazionale Green Key, ossia una certificazione che premia gli hotel impegnati nell’assumere pratiche eco-sostenibili.

I vincitori nelle altre categorie

Queste non sono le uniche categorie dei World Ski Awards 2024 e le sole località a vincere. Le premiazioni hanno riguardato anche i comprensori sciistici specializzati in freestyle e i boutique hotel, oltre che tante altre località, paesi e hotel presenti non solo in Europa, ma anche in Asia, in Oceania e nelle Americhe.

Le migliori località premiate

Tra le migliori località sciistiche d’Europa, premiate con i World Ski Awards 2024, citiamo Grandvalira ad Andorra, Kitzbühel in Austria, Bansko in Bulgaria e Oberstdorf in Germania. In Asia e in Oceania, invece, se dovesse capitarvi di organizzare una vacanza invernale all’insegna dello sci, segnatevi Thredbo in Australia, Rusutsu Resort in Giappone, una delle più grandi stazioni sciistiche di Hokkaido o Mona Yongpyong in Corea del Sud. Nelle Americhe, invece, a vincere i premi sono state le località di Chapelco in Argentina, Nevados de Chillán in Cile e la Contea di Summit, nello Utah.

I migliori hotel premiati

Tra i migliori hotel europei, invece, premiati per la loro capacità di unire design, accoglienza e sostenibilità, ci sono Grand Plaza Hotel & Wellness ad Andorra, A-ROSA Kitzbühel in Austria, Kempinski Hotel Grand Arena Bansko in Bulgaria e Harmony Club Hotel in Repubblica Ceca. In Asia e in Oceania il Novotel Lake Crackenback Resort & Spa Hotel in Australia, The Vale Rusutsu in Giappone, The Rees Hotel, Luxury Apartments & Lakeside Residences in Nuova Zelanda e Dragon Valley Hotel in Corea del Sud. Nelle Americhe, infine, citiamo Loi Suites Chapelco Hotel in Argentina e Pan Pacific Whistler Mountainside in Canada.