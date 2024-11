Le stazioni sciistiche migliori della Lombardia

Fonte: iStock Sciatori a Ponte di Legno in Lombardia

La Lombardia è una regione ricca di sorprese, soprattutto nel periodo invernale quando migliaia di appassionati sciatori, alpinisti, freeriders e semplici amanti delle ciaspolate in notturna con le fiaccole o dei semplici paesaggi innevati di una bellezza mozzafiato e dei succulenti piatti tradizionali affollano le località più belle delle alpi che segnano il confine settentrionale della regione e dell’Italia: Lepontine, Retiche e Orobie, da ovest a est.

Almeno 110 cime oltre i 3.000 m. di quota che ospitano ben 70 stazioni sciistiche riunite in 30 differenti comprensori, oltre 12 mila km. di piste da discesa e quasi 600 dedicati esclusivamente allo sci di fondo. Zona per eccellenza dello sci in Lombardia è senza dubbio la Valtellina, con le sue celebri località come ad esempio Bormio, e territorio nel quale si trovano anche Livigno, il passo dello Stelvio, mentre più a sud si trova la val Camonica, l’Adamello e il passo del Tonale.

Tra le provincie di Lecco e Bergamo troviamo invece il grande comprensorio della val Brembana e i piani di Bobbio. Anche all’estremo sud della Lombardia, sull’Appennino dell’Oltrepò Pavese, in realtà si può sciare, come accade sul monte Penice. Vediamo ora nel dettaglio quali mete sciistiche della Lombardia sono assolutamente da non perdere.

Sciare in Lombardia: tutte le località sciistiche della Valtellina

Al centro delle alpi lombarde si estende la Valtellina, dove si trovano alcune tra le più rinomate e conosciuti stazioni sciistiche della Lombardia:

Madesimo



Madesimo è una delle destinazioni sciistiche più rinomate di tutta la regione Lombardia. È la scelta giusta per tutti coloro che sono alla ricerca di piste perfettamente curate, paesaggi unici ed un’ampia offerta di attività invernali, come la possibilità di visitare i dintorni della città con le ciaspole, ad esempio. Si trova nella splendida Valchiavenna, un paesaggio che unisce tradizione e modernità, adatta a grandi e bambini, principianti ed esperti.

A Madesimo è possibile percorrere circa 60 km di piste da sci, con una moderna rete di impianti di risalita. Tra le attrazioni principali si trova la pista Canalone, una delle più famose d’Italia, adatta agli sciatori esperti grazie alle sue pendenze e la lunghezza di 3 km. Qui è presente anche uno snowpark ben attrezzato, oltre che percorsi dedicati allo sci di fondo e alle escursioni in panorami spettacolari. Le piste di Madesimo si trovano ad un’altitudine tra i 1550 ed i 2880 metri di altitudine.

Gli impianti sono aperti generalmente dalle 8.30 alle 16.30, da fine Novembre ad Aprile, meteo permettendo. È possibile anche sciare in notturna sulla pista illuminata Pianello/Montalto, nel fine settimana, dalle 19.00 alle 22.30. Mentre, il prezzo per lo skipass giornaliero, per gli adulti, parte da 45€, mentre per over 65 e bambini da 35€. È possibile anche usufruire di alcuni sconti per famiglie e gruppi, ma anche pacchetti settimanali di ingresso da 200€ a 250€.

Madesimo è facilmente raggiungibile in auto da Milano, che dista circa 140 km, in due ore e mezza di viaggio. Mentre, con i mezzi pubblici, come treno e bus, la stazione di Milano Centrale è ben collegata con Chiavenna, da dove salire a bordo da un bus navetta diretto.

Aprica

Aprica è tra le stazioni sciistiche più apprezzate della Lombardia e si distingue per la sua posizione strategica nella regione, tra piste soleggiate ed una calorosa accoglienza. Si trova al confine tra la Valtellina e la Val Camonica, ad un’altitudine di circa 1190 metri. Aprica e le sue piste sono una meta ideale per tutte le famiglie e per sciatori di qualsiasi livello in cerca di una giornata di relax e divertimento.

Questo comprensorio sciistico vanta 50 km di piste, distribuite su quattro differenti aree: Magnolta, ideale per i più esperti con piste più tecniche e lunghe, Palabione, perfetta per tutti livelli e dai panorami mozzafiato, Baradello, la pista più illuminata d’Europa e famosa per lo sci notturno, e, infine, Campetti, un’area dedicata ai principianti e alle scuole sci. Oltre a queste piste da sci, qui ad Aprica è possibile anche percorrere diversi percorsi per ciaspole, divertirsi nello snowpark o praticare sci di fondo.

Gli impianti sciistici di quest’area sono in genere aperti dalle 8.30 alle 16.30 e per lo sci notturno di Baradello, il venerdì ed il sabato dalle 19.30 alle 22.30, e generalmente da inizio Dicembre a metà Aprile, a seconda, anche, delle condizioni nevose e meteorologiche.

È possibile raggiungere Aprica in auto da Milano in circa due ore e mezza, oppure in treno arrivando alla stazione ferroviaria più vicina di Tirano, arrivando dalla stazione di Milano Centrale, e che è collegata alla città utilizzando i bus e tramite una corsa di 20 minuti.

Bormio

Bormio è situata nel cuore delle Alpi Lombarde ed è una delle stazioni sciistiche più iconiche e ricercate d’Italia, famosa non solo per le sue piste da sci amate da molti sciatori, ma anche per le sue belle e mozzafiato terme naturali, oltre che il fascino storico del borgo cittadino. Il comprensorio sciistico di Bormio offre 50 km di piste sciistiche e con moderni impianti di risalita, che possono arrivare dagli oltre tremila metri del Monte Vallecetta fino ai 1225 metri del paese.

Di quest’area, la pista principale è quella dello Stelvio, famosa per ospitare la Coppa del Mondo di Sci ed ideale per gli sciatori più esperti, oltre altre attrazioni come le piste panoramiche che offrono paesaggi meravigliosi sulle Alpi e gli snowpark, adatti agli appassionati di freestyle.

Grazie all’elevata qualità della neve è garantita dall’innevamento programmato consente a quest’area sciistica di essere accessibile, generalmente, dal 30 Novembre 2024 al 21 Aprile 2025. Il prezzo dello Skipass a Bormio varia dai 21,00 € per gli junior, ovvero tutti coloro che sono nati tra il 2009 ed il 2016, fino ai 35,00 € per gli adulti in bassa stagione. Mentre, in alta stagione, i prezzi per gli adulti, giornalieri, aumentano e partono dai 36,00€ per gli junior fino ai 59,00€ per gli adulti. Inoltre, Bormio fa parte del comprensorio Alta Valtellina e per questo è possibile acquistare anche lo Skipass anche per l’area di Santa Caterina e Cima Piazzi-San Colombano.

Santa Caterina di Valfurva

Santa Caterina di Valfurva è immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio ed è una destinazione sciistica decisamente unica in Lombardia, conosciuta in Italia per il suo ambiente immerso in una cornice naturale unica e per le sue piste adatte agli sciatori più esperti.

L’impianto vanta un totale di 35 km di piste, tra cui la Pista Deborah Compagnoni, intitolata alla campionessa locale, ed altre piste panoramiche ideali per godersi la natura. La stagione inizia il 30 Novembre 2024 e termina il 21 Aprile 2025, con un prezzo di acquisto per lo Skipass giornaliero che varia dai 21,00€ per gli Junior, nati tra il 2009 ed il 2016, fino ai 35,00€ per gli adulti. Inoltre, è disponibile anche il prezzo di acquisto degli Skipass giornalieri, con prezzi che vanno dai 455€ per gli Junior fino ai 910€ per gli adulti.

Questi impianti sono facilmente raggiungibili da Milano, in auto, ed in treno e bus da Milano Centrale, utilizzando il bus diretto da Santa Caterina.

Valdidentro

A pochi chilometri da Bormio si trova anche Valdidentro, ideale per chi cerca una vacanza sulla neve lontano dalla folla. Con il suo comprensorio ben attrezzato, è possibile avere piste perfette per famiglie, principianti e sciatori intermedi. Qui sono presenti impianti sciistici moderni e veloci, per lo più soleggiate, con numerosi percorsi adatti allo sci di fondo, tra boschi e paesaggi mozzafiato, che rendono Valdidentro molto apprezzata fra gli amanti di questa disciplina sportiva.

Queste piste sono generalmente aperte dal 30 Novembre 2024 al 6 Aprile 2025, a seconda anche delle condizioni meteorologiche, e con un prezzo dello Skipass che varia dai 29€ per gli Junior fino ai 54€ degli adulti, con la possibilità di acquistare pass plurigiornalieri per l’intera zona.

Raggiungere Valdidentro è molto semplice. Per chi decide di viaggiare in auto questa località è raggiungibile in circa 3 ore dalla città di Milano, mentre, per chi decide di viaggiare con i mezzi pubblici, arrivare a Valdidentro è possibile giungendo in treno alla stazione di Tirano, per poi continuare il viaggio in bus, una soluzione decisamente molto comoda.

Livigno

Il porto franco di Livigno, conosciuto anche come il “Piccolo Tibet”, è una delle località sciistiche più famose d’Italia e riconosciuta come il miglior impianto sciistico del nostro Paese. I suoi oltre 1800 metri di altitudine, qui è possibile godere di neve fresca e di una vivace atmosfera alpina. Inoltre, il fatto di essere una zona duty-free, permette a Livigno di unire amanti di sport e shopping.

Queste strutture sciistiche vantano piste per oltre 115 km, tra il versante Mottolino ed il versante Carosello 3000, con impianti di risalita moderni ed all’avanguardia. Si tratta di piste di vario livello, tra facili e molto tecniche, che rendono Livigno adatta sia ai principianti che agli sciatori più esperti. È anche molto apprezzata dagli amanti dello snowboard, grazie ai suoi snowpark considerati tra i migliori d’Europa.

L’impianto sciistico di Livigno apre dal 30 Novembre 2024 al 1 Maggio 2025, con il prezzo dello Skipass giornaliero che varia dai 56,50€ per adulto e 48€ per i più giovani, in bassa stagione, fino ai 66,50€ e 56,50€, rispettivamente per adulti e juniores, in alta stagione.

È possibile raggiungere Livigno in auto da Milano, attraversando il Passo del Foscagno, oppure dal Nord Europa, attraversando il tunnel Munt La Schera. Invece, per chi desidera raggiungere questa località con i mezzi pubblici, arrivando in treno alla stazione di Tirano è possibile proseguire il viaggio con un autobus diretto a Livigno.

Sciare in Lombardia: dai Piani di Bobbio a Ponte di Legno

Anche le valli bergamasche e bresciane vantano località sciistiche di tutto rispetto. Le prealpi di questa zona della Lombardia sanno regalare scenari montani altamente suggestivi uniti a impianti di risalita sicuramente meno affollati, spesso a conduzione familiare, per godersi la neve e le proprie giornate sugli sci con un pizzico in più di calma.

Piani di Bobbio

Piani di Bobbio è la stazione sciistica più vicina a Milano ed è una delle mete sciistiche più accessibili della Lombardia. Si trova tra la Valsassina e la Val Brambena, particolarmente amata dalle famiglie e da sciatori di tutti i livello, che vogliono passare una giornata lontana dal caos dei grandi centri urbani.

Con oltre 35 km di piste, questo comprensorio, grazie alla presenza di numerosi e moderni impianti di risalita, garantisce un buon servizio anche durante i periodi di maggiore affluenza. Inoltre, i Piani di Bobbio dispongono di un’area dedicata agli snowboard, un’area bob, il cui ingresso ha un prezzo di 8€, ed ai percorsi per ciaspole, che rendono l’area ideale per chi ama esplorare la natura circostante, oltre che rifugi ben attrezzati, dove gustare piatti tipici della Lombardia.

Gli impianti sciistici di Piani di Bobbio sono aperti dal 30 Novembre 2024 al 30 Marzo 2025, con il prezzo dello Skipass compreso tra i 36€ ed i 44€ per adulto, a seconda della stagione, e 22€ per i bambini fino ai 12 anni di età.

Come detto, questo comprensorio sciistico è molto vicino a Milano e ciò consente di raggiungerlo molto facilmente. Una volta raggiunto il Borgo di Barzio è possibile usufruire della funivia, moderna e veloce, che in pochi minuti porta tutti gli amanti di questo sport in vetta, per una giornata rilassante tra le montagne della Lombardia.

Piazzatorre

In Val Brambena è presente anche la stazione sciistica di Piazzatorre, un’area molto accogliente ed ideale per chi cerca una fuga rilassante dalla città. È una località molto apprezzata proprio per queste sue caratteristiche, che consentono di passare una piacevole e tranquilla esperienza in un paesaggio dominato dalle Alpi Orobie.

Il comprensorio di Piazzatorre offre agli sciatori circa 20 km di piste, con percorsi adatti a sciatori principianti ed intermedi. Inoltre, la qualità delle piste è garantita da un importante impianto di innevamento artificiale, che rende ottime le condizioni della pista per tutta la stagione sciistica.

La stagione sciistica va da Dicembre 2024 a Marzo 2025, con gli impianti generalmente aperti dalle 8.30 alle 16.30, con il prezzo dello Skipass che varia dai 14€ per i bambini, ai 22€ per Juniores e Senior, fino ai 27€ per gli adulti. Sono anche disponibili Skipass stagionali il cui prezzo è di: 340€ per gli adulti, 290€ per Juniores e Senior e 200€ per i bambini.

Le piste di Piazzatorre si trovano a circa 40 km di distanza da Bergamo e ciò le rende facilmente raggiungibili sia in auto che con i mezzi pubblici.

Foppolo

In Lombardia è possibile sciare anche a Foppolo, molto conosciuta in regione, ad oltre 1600 metri di altitudine. È un comprensorio sciistico ideale per famiglie e gruppi di amici, appassionati di sci alpino e snowboard. Questo comprensorio fa parte della Brembo Ski Area e le sue piste sono servite da moderni impianti di risalita, che collegano Foppolo alle vicine stazioni di Carona e San Simone, con discese adatte a principianti e sciatori esperti. Oltre a snowpark molto attrezzati e piste da fondo, a Foppolo sono presenti numerose aree dedicate ai bambini e scuole di sci, che rendono la località ideale per tutte le famiglie.

Le piste sciistiche di Foppolo apriranno da fine Novembre 2024 a fine Marzo 2025. I prezzi per l’acquisto dello Skipass sono: 40€ per gli adulti, 30€ per gli under 16 e 22€ per i baby, ovvero tutti i bambini con un’altezza inferiore ai 130 cm, nei giorni festivi, e rispettivamente 30€, 25€ e 20€ nei giorni feriali.

Foppolo è facilmente raggiungibile da Milano e Bergamo in auto, oppure direttamente da Bergamo con un bus diretto.

Colere

Si trova in Val di Scalve il comprensorio sciistico di Colere, stazione sciistica conosciuta in Lombardia per le sue piste tecniche e per i panorami mozzafiato che la discesa in questo luogo riesce a regalare. Dominata dal Massiccio della Presolana, questa località molto apprezzata soprattutto dagli sciatori esperti e dagli amanti delle discese in alta quota.

Fra tutte, la pista più amata è la Pista Regina, una delle più spettacolari della zona. Oltre allo sci alpino, anche qui sono presenti numerosi percorsi per chi cerca un contatto più intimo nella natura attraverso lo sci di fondo. Colere è la destinazione ideale per chi è alla ricerca di un’atmosfera tranquilla, grazie all’assenza di grandi folle.

La stagione sciistica a Colere apre a Dicembre e si conclude a Marzo, con prezzi per l’acquisto dello Skipass che partono dai 20€ per i Baby, ovvero tutti quei bambini con un’età compresa tra i 4 e gli 8 anni compiuti, fino ai 48€ per gli adulti, con la possibilità di acquistare dei pass stagionali e plurigiornalieri.

Questa stazione sciistica è vicino a Dargo Boario Terme, da dove è possibile proseguire sia in auto sia con un bus diretto a destinazione.

Ponte di Legno

Ponte di Legno si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio, a circa 1250 metri di altitudine. Si tratta di un impianto sciistico dal panorama mozzafiato, con piste dedicate agli sciatori di tutti i livelli. Si tratta della destinazione ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza nella natura delle Alpi Centrali.

Le piste da sci di Ponte di Legno fa parte del comprensorio sciistico Adamello Ski, che tra gli altri include anche Temù e Passo del Tonale, per un’offerta decisamente completa per gli appassionati di sci. Qui si trovano circa 40km di piste, caratterizzate da un innevamento abbondante durante la stagione invernale e grazie alla sua posizione geografica favorevole.

La stagione sciistica a Ponte di Legno apre il 30 Novembre 2024 e termina il 4 Maggio 2025, con un prezzo di acquisto dello Skipass che varia dai 32€ per adulto, in bassa stagione, fino ai 55,25€ dell’alta stagione e delle giornate festive, 37,50€ per gli Junior e 24,75€ per i bambini.

Raggiungere Ponte di Legno è semplice: da Milano basta percorrere in auto l’autostrada A4 fino a destinazione oppure, per chi sceglie di utilizzare i mezzi pubblici, dalla stazione di Edolo si può utilizzare un bus che la collega con Ponte di Legno.

Montecampione

L’impianto sciistico di Montecampione si trova nella Val Camonica, ad un’altitudine di 1200 metri, che gli consente di offrire una combinazione perfetta tra neve di qualità e paesaggi naturali mozzafiato, a breve distanza dalle città di Brescia e Bergamo.

La discese sono varie, tra facili, medie e difficili, che rendono la località ideale anche per chi si avvicina allo sci per la prima volta. Inoltre, i diversi rifugi presenti nella zona consentono ai visitatori di assaporare i piatti della tradizione locale immersi in un paesaggio unico, per una giornata di totale relax, lontani dal caos cittadino.

Generalmente, questi impianti sono aperti da inizio Dicembre a fine Marzo, in base alle condizioni meteorologiche.

Per raggiungere Montecampione è possibile sfruttare i mezzi pubblici che, una volta arrivati alla stazione dei treni di Pian Camuno, permettono di raggiungere la stazione sciistica, oppure, per chi viaggia in auto, percorrendo un viaggio breve da Bergamo o Brescia.