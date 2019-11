Alitalia, offerta low cost per volare in Europa e nel mondo

editato in: da

Con l’inverno alle porte e il Natale ancora distante, la voglia di vacanze si fa sempre più forte. E allora, perché non pensare al prossimo viaggio, magari da fare proprio nei mesi più freddi? Molti scelgono, in questo periodo, la classica settimana bianca. Ma sono davvero tante le mete verso le quali ci si può orientare, soprattutto se non si ama sciare.

Ci sono splendide città d’arte tutte da esplorare, metropoli ultramoderne pronte a lasciarvi senza fiato e località esotiche dove poter trovare ancora uno sprazzo d’estate, per chi proprio non riesce più ad attendere la bella stagione. Insomma, ce n’è per tutti i gusti: Alitalia ha deciso di proporre ai propri passeggeri un’offerta davvero incredibile, per alcuni voli selezionati in partenza tra il 12 novembre 2019 e il 31 marzo 2020.

Si può viaggiare verso alcune delle più belle città europee e del Nord Africa, verso il Medio Oriente e gli Stati Uniti, ma anche verso il resto del mondo a prezzi imbattibili. Ma bisogna affrettarsi, perché l’offerta è valida solo per i voli prenotati entro il 19 novembre 2019.

Qualche esempio delle offerte promosse da Alitalia con gli Smile Days? Potrete viaggiare in Europa in Economy Classic a partire da 39 euro (solo andata), bagaglio incluso: località come Parigi, Londra, Madrid e Praga vi aspettano, con le loro meraviglie tutte da scoprire. A partire da 79 euro (solo andata) potrete volare verso il Nord Africa, alla volta di splendide città esotiche come Tunisi e Casablanca. Per il Medio Oriente, l’offerta più interessante è senza dubbio quella per Tel Aviv, che mai come oggi sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista turistico: Alitalia offre voli verso la città israeliana a partire da 109 euro(solo andata).

Se invece volete approfittare dell’occasione per concedervi una vacanza dall’altra parte del mondo, non avete che l’imbarazzo della scelta. Non siete mai stati a New York o a Los Angeles? Volate a partire da 319 euro (a/r) con solo bagaglio a mano o da 419 euro (a/r) con bagaglio in stiva. Potete raggiungere il Sudamerica e le sue affascinanti metropoli assolate a partire da 529 euro (a/r), oppure godervi mete esotiche come Cuba e le Maldive da 489 euro (a/r). E il Giappone non è mai stato così vicino, grazie alla tariffa scontata di Alitalia: anche i biglietti per l’Asia partono da 489 euro (a/r), bagaglio incluso.