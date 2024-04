Arriva il Wi-Fi gratuito nei porti italiani: come funziona

È attivo dalle ultime settimane, in alcuni porti italiani, il servizio gratis "Wi-Fi By Italia", a opera del Ministero del Turismo: di cosa si tratta

Fonte: iStock Veduta del porto di Catania

È attivo dalle ultime settimane, in alcuni porti italiani, il servizio gratuito “Wi-Fi By Italia“, a opera del Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanché: si tratta di un’iniziativa ideata con l’obiettivo di assicurare la fruizione di una rete internet pubblica e gratuita nei principali approdi turistici e promuovere l’utilizzo della piattaforma Italia.it, sostenuta dal governo come centro digitale per il turismo.

Wi-Fi By Italia: potenziare la digitalizzazione del flusso turistico

Il programma Wi-Fi by Italia.it è stato integrato nel Quadro di Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020, con un finanziamento di 5 milioni di euro. Secondo il Ministero del Turismo, l’obiettivo è quello di potenziare la digitalizzazione del flusso turistico nei porti e contemporaneamente promuovere il Tourism Digital Hub, un’iniziativa finanziata con 114 milioni di euro provenienti dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinato a utilizzare i finanziamenti europei del programma Next Generation EU.

La strategia ministeriale per il potenziamento del turismo marittimo include diverse iniziative (tra cui appunto “Wi-Fi by Italia.it”, che mira a migliorare l’accessibilità wireless nei porti turistici) e si estende anche all’applicazione Ulisses, progettata per assistere i diportisti nelle loro attività portuali, e al programma “Scopri dove ti porto – L’Italia vista dal Mare“, che promuove i porti come punti di partenza per esplorare itinerari enogastronomici e culturali nell’entroterra. Inoltre, il Ministero del Turismo è coinvolto nel tavolo di coordinamento delle politiche marine presso il Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. In collaborazione con altre istituzioni interessate, sta lavorando all’implementazione del Piano del Mare e alla proposta di una legge sull’economia blu.

Attualmente, il fulcro del Tourism Digital Hub è rappresentato dal portale Italia.it, dedicato alla promozione del turismo in Italia e delle imprese italiane del settore. Il servizio Wi-Fi offerto nei porti è strettamente correlato: gli utenti che si connettono a internet tramite il servizio “Wi-Fi by Italia.it” vengono, infatti, automaticamente reindirizzati alla homepage di Italia.it. Qui possono accedere a contenuti personalizzati basati sulla loro posizione, con suggerimenti su itinerari da seguire e altre opportunità turistiche nella zona.

I porti che finora hanno aderito all’iniziativa

Al momento hanno aderito all’iniziativa “Wi-Fi by Italia.it” 39 porti, di cui 34 nel Mezzogiorno e 5 nel Centro e Nord Italia. L’installazione del servizio è partita in 11 porti, che si trovano soprattutto al Sud: sei sono in Sicilia (Catania, Isola delle Femmine, Marsala, Milazzo, Pozzallo e Porto Empedocle), due in Calabria (Cetraro e Vibo Valentia), uno in Puglia (Peschici), uno in Sardegna (Palau) e un altro in Liguria (Santa Margherita Ligure). La connessione è già funzionante in sette di queste località. In futuro però il ministero del Turismo punta ad attivare il servizio in oltre 200 posti tra porti turistici e campeggi.

Le parole del Ministro Daniela Santanché

“I porti turistici sono luoghi d’approdo, ma anche di partenza: è da qui che, una volta sbarcati, si va alla scoperta dei territori italiani” ha dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè, presentando l’intervento ‘Wi-Fi by Italia.it’ dal Catania Cruise Terminal del porto, uno dei porti aderenti all’iniziativa. “Dotare i porti turistici pubblici di Wi-Fi è un passo imprescindibile e doveroso per poter proseguire il lavoro di sviluppo e potenziamento di infrastrutture nevralgiche, fino a questo momento assolutamente carenti, per i flussi turistici e per l’adeguata valorizzazione del mare come risorsa del turismo.”