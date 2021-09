Renzo Piano ha creato la casa del cinema: è spettacolare

I riflettori dell’Academy non sono destinati a spegnersi mai più, non ora che sono puntati tutti questa maestosa e bellissima architettura che ha trasformato il volto della città di Los Angeles e che ha dato una casa alla settima arte.

Stiamo parlando dell’Academy Museum of Motion Pictures, una vera e propria istituzione dedicata al cinema che inaugurerà il 30 settembre. E a giudicare dal successo e dall’interesse riscossi, è chiaro che questa fabbrica dei sogni è destinata a diventare il punto di riferimento del cinema internazionale.

A firmare la splendida struttura che ospiterà il Museo degli Oscar non poteva che essere lui, la star dell’architettura Renzo Piano. Tra passato, presente e futuro, l’edificio caratterizzato da forme curve e linee orizzontali, è già simbolo dello Streamline Moderno, derivazione dell’ultimo stile Art déco che si sviluppò negli anni ’30.

Il progetto ha visto la ristrutturazione dell’ex magazzino May Company poi diventato Saban, costruito negli anni Trenta a Los Angeles. La mente di Renzo Piano ha ridato una nuova vita all’edificio storico della città esaurendo il desiderio dell’Academy, l’istituzione che assegna ogni anno i Premi Oscar, nato tanti anni fa. Ora il tempio sacro del cinema esiste davvero.

Oltre 20000 metri quadrati, che si snodano all’interno di una struttura sferica, ospitano film, video, poster, fotografie e testimonianze del cinema degli anni trascorsi, oggi accessibili a tutti. L’Academy Museum of Motion Pictures ospiterà collezioni permanenti e temporanee dedicate alla settima arte. Non mancano poi delle sale dedicate ai mostri sacri del cinema come Cary Grant, Katharine Hepburn, Hattie McDaniel, Alfred Hitchcock e Spike Lee.

Ma il Museo degli Oscar di Los Angeles non si limiterà a essere un contenitore espositivo, seppur bellissimo. Al suo interno, infatti, si snoderà un percorso magico e straordinario alla scoperta dell’universo incredibile del cinema. Si potranno esplorare i set delle pellicole più celebri, toccare con mano le sceneggiature, osservare da vicino le riprese degli attori, dei loro costumi, del trucco e delle acconciature.

Attraversare le sale e passeggiare nel museo sarà un’esperienza unica tra ispirazioni, finzioni e realtà del presente e del passato del grandissimo immaginario planetario della settimana arte.