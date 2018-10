editato in: da

Prendere un aereo, per andare in vacanza o per lavoro, è un’esperienza che può capitare più volte nell’arco di una vita. Non tutti, però, affrontano il viaggio con lo stesso spirito.

C’è chi ha paura di volare e passa tutto il tempo a immaginare scene catastrofiche o ad assillare i vicini di posto con le proprie ansie. C’è poi chi preferisce leggere un libro, ascoltare musica o, se il viaggio è molto lungo, c’è chi ne approfitta per farsi una bella dormita e arrivare a destinazione ben riposato. Sicuramente, qualsiasi cosa facciate e qualsiasi durata abbia il viaggio, bisogna impiegare il tempo in qualche modo, soprattutto perché non si ha molta libertà di movimento.

Considerato che un viaggio in aereo dura in media un paio d’ore, alcune compagnie propongono ai passeggeri la visione di un film, di solito leggero e divertente, per distendere l’atmosfera e far trascorrere la permanenza a bordo dell’aereo nella maniera più tranquilla e rilassante possibile e rendere il viaggio più gradevole.

Se, invece, non siete certi di trovare a bordo un monitor, potete caricare uno di questi film (o più di uno, a seconda della lunghezza del vostro viaggio) sull’iPad o sul vostro tablet, mettere le cuffie e lasciarvi trasportare dalla storia. Vediamo quali sono i 5 migliori film da guardare in aereo.