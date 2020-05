Affacciati alla finestra: i tramonti di Los Angeles sono a un passo da te

editato in: da

Poche cose nella vita sanno meravigliare quanto un tramonto a Los Angeles, perché ai sognatori, ai romantici, ai visionari e ai poeti la città degli angeli sa regalare una magia, senza inizio e senza fine.

Come un appuntamento fisso, che si ripete ogni giorno e tutti i giorni da tempi immemori, i tramonti di Los Angeles sono un sortilegio dal quale non si può sfuggire, un sogno a occhi aperti fatto di promesse e di speranze.

L.A., questo il suo nome in codice, è una città senza un centro o una piazza con un’identità sempre in divenire: un agglomerato di piccole anime che si estendono in un territorio che sembra non avere un inizio né una fine se non un’unica certezza: quella dei tramonti.

Perché quando il sole cala sopra la città, tutto pare trasformarsi e i confini sembrano annullarsi lungo quelle piste pedonali apparentemente infinite. Il tramonto di Los Angeles non si può spiegare perché è paragonabile a una storia d’amore, che la conosci e la comprendi solo se la vivi in prima persona. E la magia di quell’esperienza ora è a un passo da tutti.

Gli abitanti della città la chiamano l’ora magica ed è quello il momento in cui l’orizzonte di Los Angeles si colora dei toni caldi e infuocati del sole che cala, quello che ha ispirato artisti e registi, quello che fa innamorare i turisti.

Durante il lockdown, l’ente del turismo di Los Angeles ha portato quei tramonti nelle case di tutti grazie a una sezione speciale del sito web ufficiale, chiamata appunto Magic Hour. Tutti i giorni potrete ammirare in diretta streaming i tramonti che colorano di magia lo skyline di L.A.

Quella delle telecamere installate sulla città è solo una delle tante iniziative create da enti del turismo e istituzioni per non farci smettere di sognare, per immaginare il momento in cui potremmo vedere e toccare con i nostri occhi le meraviglie dei luoghi a noi cari. Così anche Los Angeles ha risposto alla richiesta dei sognatori aprendo una finestra sul suo cielo incantato.