Cosa fare a Locarno, splendida città nel sud della Svizzera

Un viaggio a Locarno in Svizzera, passeggiate attorno al lago e in montagna e feste cittadine. Scopriamo cosa si può fare e vedere in questa curata città dal fascino raffinato.

Fonte: iStock Sguardo sulla città di Locarno

Situata nel sud della Svizzera, Locarno è una cittadina pittoresca che si affaccia con eleganza sulle sponde del Lago Maggiore, offrendo ai visitatori un connubio perfetto tra natura, storia e modernità. Questa località è particolarmente apprezzata per il suo clima mediterraneo e temperato, che le ha conferito la fama di città più soleggiata della Svizzera, attirando ogni anno turisti in cerca di relax, arte e cultura.

Il clima mite di Locarno non solo crea un ambiente accogliente in ogni stagione, ma permette anche la crescita di piante subtropicali che donano un fascino esotico e unico ai suoi giardini e ai parchi. A incorniciare la città, le Prealpi luganesi e le Alpi Lepontine offrono un panorama mozzafiato, con vette imponenti che si riflettono sulle acque scintillanti del lago, creando un’atmosfera serena e suggestiva. Questo contesto paesaggistico rende Locarno una meta ideale per chi ama la tranquillità, ma non vuole rinunciare alla possibilità di praticare attività all’aperto, come escursioni, sport acquatici e passeggiate lungo le sponde del lago.

Oltre al fascino naturale, Locarno vanta un ricco patrimonio storico e culturale. Il centro storico è caratterizzato da stradine acciottolate, edifici dalle facciate color pastello e piazze rinascimentali che raccontano secoli di storia. La città è famosa anche per ospitare il Festival del Film di Locarno, uno degli eventi cinematografici più importanti a livello internazionale, che ogni anno attira appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Ecco un’idea di viaggio e alcuni consigli su cosa vedere e cosa fare durante una vacanza a Locarno, per scoprire tutte le sue bellezze e le esperienze uniche che offre la città svizzera.

Cosa vedere a Locarno

Piazza Grande: il cuore di Locarno

Uno dei punti di riferimento di Locarno è la Piazza Grande, una suggestiva piazza rinascimentale circondata da portici e caratteristiche case dai toni pastello.

Questa piazza è il cuore pulsante della città in Svizzera, dove si incontrano le vie del centro storico ricche di negozi alla moda, boutique e locali storici. Un luogo ideale per rilassarsi e ammirare l’architettura che ha saputo mantenere intatta la sua identità nel tempo.

Arte e storia, tra monumenti e musei

Locarno è ricca di monumenti storici e luoghi di culto, ciascuno con la propria storia e opere d’arte di valore. Tra questi spicca la Chiesa di S. Antonio Abate, che conserva altari in marmo e statue barocche. La Chiesa S. Maria Assunta e quella di San Francesco vantano splendidi cicli di affreschi.

Un luogo di interesse è anche il Castello Visconteo, costruito nel XIII secolo, che oggi ospita il Museo Archeologico con una collezione di preziosi vetri romani. Per gli amanti della pittura, la Casa Rusca offre una ricca Pinacoteca Civica, mentre gli appassionati di arte contemporanea possono visitare la Ghisla Art Collection.

Passeggiate panoramiche e natura

Il Lago Maggiore rappresenta una tappa imperdibile per una passeggiata rilassante lungo le rive. Le sculture surrealiste di Jean Arp, che trascorse qui gli ultimi anni della sua vita, arricchiscono la vista panoramica con un tocco artistico unico.

I Giardini di Muralto sono un’altra attrazione degna di nota: un lungo percorso tra piante mediterranee e subtropicali che invita a un’immersione nella natura.

Locarno è anche un punto di partenza ideale per esplorare altre rinomate località sul Lago Maggiore. Arona, Stresa, e i villaggi di Cannero e Cannobio sono facilmente raggiungibili e offrono esperienze indimenticabili, come il famoso mercato della Domenica di Cannobio. Le Isole di Brissago, Sant’Apollinare e San Pancrazio, raggiungibili in battello, sono mete affascinanti per il loro parco botanico con piante subtropicali.

Le montagne di Cardada-Cimetta offrono una vasta gamma di attività per chi ama gli sport invernali e estivi. La funicolare di Orsellina conduce a una stazione sciistica da cui ammirare il panorama del lago durante le discese. In estate, Cardada si trasforma in un paradiso per alpinisti, escursionisti e amanti del mountain biking e del deltaplano.

Il Santuario della Madonna del Sasso

Tra i luoghi più suggestivi di Locarno, il Santuario della Madonna del Sasso a Orsellina è considerato uno dei più importanti della Svizzera. Situato su un promontorio panoramico, la leggenda narra che nel 1480 frate Bartolomeo da Ivrea vi assistette a un’apparizione mariana.

Fonte: iStock

Raggiungibile a piedi lungo la Via Crucis o tramite la funicolare, il santuario include anche un convento, un museo e un sentiero verso il Monte Sacro.

Relax al Lido di Locarno

Il Lido di Locarno è una moderna struttura balneare aperta tutto l’anno, perfetta per chi cerca momenti di relax e divertimento. Durante l’inverno, si possono sfruttare le piscine coperte e una vasca esterna riscaldata con getti d’acqua.

La struttura ospita anche una Spa all’avanguardia con percorsi benessere. In estate, il Lido diventa un punto di riferimento per il divertimento, con scivoli, piscine e giochi adatti a tutte le età.

Eventi da non perdere a Locarno

Locarno è famosa per il Festival del Film, che ogni anno ad agosto attira appassionati da tutto il mondo. Fondato nel 1946, il festival si è guadagnato una posizione di prestigio internazionale. Un altro evento di spicco è il Moon and Stars, un grande festival musicale che, ogni luglio, accoglie le più importanti star della scena pop e rock internazionale.

Locarno si conferma quindi una città dalle mille sfaccettature, capace di offrire cultura, arte, relax e avventure all’aria aperta, il tutto immerso in uno scenario naturale di rara bellezza. Imperdibili, inoltre i mercatini di Natale di Locarno: da novembre a gennaio animano il centro storico della città, con musica, aroma di cannella e vin brûlé, bancarelle e casette in legno dove acquistare decorazioni a tema, souvenir e artigianato tradizionale, il tutto in un’atmosfera festosa, rilassata e unica.