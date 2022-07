Uno dei treni più belli d’Europa è in Italia, qual è

Esiste una ferrovia amatissima dai viaggiatori di ogni età e pluripremiata dal Lonely Planet che, dopo il riconoscimento del 2018, l’ha riconfermata come una delle “ferrovie più spettacoli d’Europa”: si tratta della storica linea, ormai quasi centenaria, Vigezzina-Centovalli che collega giornalmente Locarno, l’elegante cittadina del Ticino sul Lago Maggiore, con Domodossola, nucleo antico della Val d’Ossola.

I caratteristici treni bianchi e blu viaggiano senza interruzioni dal 1923 e sono una delle attrattive turistiche più apprezzate del territorio compreso tra l’Ossola e il versante svizzero del lago Maggiore.

Natura, cultura e avventura sulla storica linea ferroviaria

Per una full immersion estiva nel verde cuore della natura incontaminata della Valle Vigezzo e delle Centovalli, i convogli si trasformano in una “metropolitana alpina” e consentono, grazie alla speciale proposta “Vigezzina no limits”, di viaggiare in totale libertà per uno o due giorni lungo la tratta italiana tra Domodossola e Re, salendo e scendendo alle fermate senza alcun limite per visitare i fiabeschi borghi della Val Vigezzo o fare escursioni e trekking seguendo i sentieri della “valle dei pittori”.

Altra escursione da non perdere è alla scoperta dell’antica Via del Mercato, nella zona delle Centovalli: una mulattiera del passato, boschi, torrenti, mulini, e meravigliosi panorami lungo lo storico itinerario che parte da Camedo, a 549 metri di altezza, e raggiunge Intragna, paese di vie in pietra, entrambe stazioni della ferrovia Vigezzina-Centovalli.

La ferrovia percorre territori ricchi di cultura e di tradizione: a Domodossola è possibile fare tappa ai Musei Civici, custodi di preziose collezioni d’arte, mentre a Locarno di sicuro interesse è la Fondazione Marguerite ARP con le esposizioni di arte contemporanea e l’originale mostra contemporanea dedicata alle nuvole di Arp, allestimento scenico grazie al quale le nuvole appaiono mentre il treno passa nel magnifico giardino che ospita la fondazione.

Ma non soltanto: anche le altre località della linea ferroviaria ospitano imperdibili musei tra cui segnalare il Museo dello Spazzacamino, dedicato al duro lavoro del fumista, e la Casa del Profumo Feminis-Farina di Santa Maria Maggiore, che racconta la vera storia dell’Acqua di Colonia nata proprio tra queste montagne.

In Svizzera, a Intragna, degno di nota è il Museo Regionale Centovalli e Pedemonte, storico ed etnografico.

Dai musei passiamo poi ai santuari che si possono visitare lungo la Vigezzina-Centovalli, a partire dal Santuario della Madonna del Sasso a Locarno, uno dei siti religiosi e storici più importanti del Canton Ticino.

A Domodossola, invece, vale la pena soffermarsi al Sacro Monte Calvario, Patrimonio UNESCO, mentre a Re al Santuario della Madonna del Sangue, che ricorda il miracolo del XV secolo.

Che dire, ancora, dello spettacolo della natura che si dispiega davanti agli occhi dei viaggiatori, grandi e piccoli? E dei numerosi spunti per vivere una vacanza avventurosa a misura di famiglia: il Pradina Adventure Park a Santa Maria Maggiore, all’altalena gigante di Swing the World a Rasa, fino al “lama trekking” sui sentieri del Monte Comino.

Infine, nelle località capolinea, Domodossola e Locarno, non mancano le occasioni di shopping con una ricchissima offerta commerciale profondamente legata alle tradizioni del territorio.

Gli eventi da non perdere

Il territorio che da quasi cento anni percorre la linea ferroviaria più bella d’Europa offre, inoltre, un fitto calendario di eventi durante tutto l’anno.

Qualche esempio?

Il Raduno dello Spazzacamino a settembre e il Mercatino di Natale a Santa Maria Maggiore, la magia del foliage grazie al viaggio tra i boschi tinti dai caldi colori della stagione autunnale, i festival “Sentieri e Pensieri” ad agosto a Santa Maria Maggiore e “Domosofia”, a settembre a Domodossola.

Mercatini natalizi anche a Domodossola e a Locarno con “Locarno on Ice” per tutto il periodo delle feste.

Impossibile non concludere con il rinomato “Locarno Film Festival“, rassegna cinematografica internazionale nel mese di agosto.