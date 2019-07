I servizi più lussuosi che si possono avere in aereo

editato in: da

Le compagnie aeree di linea sanno bene come far viaggiare i loro passeggeri più facoltosi. I servizi di lusso che possono offrire sono tantissimi e alcuni persino inimmaginabili. Naturalmente solo se si viaggia in Business o addirittura in First Class.

A partire dalle poltrone più larghe, di pelle, reclinabili fino a trasformarsi come dei veri letti, con tanto spazio a disposizione per le gambe e per appoggiare gli effetti personali. Nella Prima Classe di Emirates, per esempio, ogni passeggero ha a disposizione un guardaroba per riporre i propri abiti. Sì, perché appena saliti a bordo, dopo aver sorseggiato il classico flute di Champagne (o un cocktail signature, ma questo avviene sui voli di Air Italy), si indossa il pigiama di cotone fornito dalla compagnia per viaggiare comodamente e dormire proprio come a casa propria, se non anche meglio. L’assistente di volo, mentre siete nello spogliatoio che cambiate gli abiti, prepara il letto con tanto di materasso, piumino e cuscino, grande e morbido.

Su alcune compagnie lo spazio a disposizione del passeggero può essere chiuso da pareti scorrevoli trasformandolo quasi in una stanza privata (il soffitto, però, è aperto). Questa suite la si trova a bordo dei Boeing 777 di Emirates, degli A380 della Singapore Airlines – dove il letto è matrimoniale e si può dormire in coppia – e della giapponese ANA.

Il pigiama personale, con tanto di pantofole, invece, non è un’esclusiva solo di Emirates. Viene gentilmente offerto – alla fine del viaggio si può portare a casa – anche da altre compagnie, come British Airways, Royal Jordanian, Air Italy.

Alcuni servizi offerti sono impagabili e fanno davvero capire cosa significhi volare come un principe.

Sugli Airbus 380 di Emirates c’è persino la doccia, destinata ai passeggeri che viaggiano in Prima. C’è un’assistente di volo addetta solo ed esclusivamente a gestire questa piccola spa, dove ogni passeggero trova ciabattine, asciugamani, shampoo, balsamo, crema corpo, asciugacapelli, profumo e tantissimi altri gadget. Ognuno ha a diposizione 20 minuti per fare la doccia, basta fare sapere alla hostess a che ora la si vuole prenotare (fino a un’ora prima dell’atterraggio). Una volta terminato, l’assistente si occuperà di pulire e sistemare il locale per il passeggero successivo.

Per i passeggeri della Business di Air Italy c’è la possibilità di consumare i pasti a bordo quando lo si desidera. Colazione, pranzo o cena non vengono più serviti contemporaneamente a tutti i passeggeri. Gli assistenti di volo sono a loro disposizione in qualsiasi momento del volo, anche nel bel mezzo della notte mentre tutti stanno dormendo e si ha un leggero languorino. Viene apparecchiato il tavolino con porcellane e bicchieri di vetro e viene servito ciò che è disponibile sul menu. Vini sardi inclusi. Su alcune compagnie i menu sono stati ideati da chef stellati, come nella First Class di Air France dove spiccano piatti firmati da Joël Robuchon, Guy Martin, Régis Marcon. E la Etihad, a bordo della Diamond First Class, offre l’esperienza di un vero ristorante a cinque stelle con un personal chef che cucina durante il volo e che impiega prodotti biologici freschi, uova e miele di provenienza dalle Abu Dhabi Organic Farms.

A proposito di bevande, nella lounge della Business e First Class di Emirates (uno spazio in comune tra le due classi che ricorda più un bar che non un aereo) servono uno dei cognac più costosi al mondo: si tratta dell’Hennessy Paradis Impérial, 3mila euro a bottiglia. Una lounge riservata ai propri passeggeri di lusso ce l’ha anche la Qatar Airways. Aperta per tuttala durata del volo, offre free drinks e finger food in continuazione e le poltrone hanno sempre le cinture di sicurezza, per non dover essere costretti ad abbandonare il proprio Spritz per colpa di una banale turbolenza.