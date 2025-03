Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una turista davanti a un tempio in Laos

Viaggiare è una delle esperienze più affascinanti che la vita può offrirci, ma come ben sappiamo, può diventare un’impresa costosa se non si pianifica un budget adeguato. Ogni viaggio, sia che si tratti di un’avventura a lungo termine o di una fuga breve, ha bisogno di essere pensato nei minimi dettagli, specialmente quando si parla di quanto spendere per il soggiorno, il cibo e gli spostamenti. Ecco perché è sempre utile essere ben informati prima di partire. Nel 2025, la classifica delle destinazioni low cost ci riserva delle sorprese, mostrando che alcune delle mete più economiche al mondo sono anche le più affascinanti.

Ma non sono solo le destinazioni economiche a fare notizia quest’anno: ci sono anche alcuni Paesi che, per il loro esclusivo appeal turistico, continuano a rimanere tra le scelte più care al mondo. In questo articolo, esploreremo le destinazioni più convenienti per il 2025 e anche quelle che richiedono un budget – in base alla classifica di Hellosafe – più elevato per viaggiare, aiutandovi a fare la scelta giusta per la vostra prossima avventura.

Le destinazioni più economiche del 2025

Se siete viaggiatori avventurosi ma con un budget limitato, nel 2025 ci sono Paesi che vi faranno sognare senza far lievitare il vostro portafoglio. Le destinazioni più economiche sono, per la maggior parte, in Asia e in Africa, con un costo medio giornaliero che si aggira intorno ai 15-25 dollari.

Il Laos è in cima alla lista delle mete più accessibili, con un costo medio di soli 15,4 dollari al giorno. Questo piccolo Paese del Sud-est asiatico è ricco di cultura, natura e storia, ma offre prezzi incredibilmente bassi per l’alloggio, il cibo e il trasporto. Le sue città incantevoli, come Luang Prabang, e i templi buddisti che punteggiano il paesaggio, lo rendono una meta ideale per chi cerca un’esperienza autentica e a buon prezzo.

Il Kazakistan, con un costo giornaliero di 19 dollari, è un’altra destinazione imperdibile per chi vuole esplorare un Paese affascinante ma a costi contenuti. Famoso per le sue immense steppe, le montagne maestose e le città moderne come Almaty, il Kazakistan è perfetto per i viaggiatori che amano la natura e la cultura, senza la folla di turisti.

In Africa, invece, troviamo il Rwanda, con un budget giornaliero di circa 20,8 dollari, è un altro paese che sta guadagnando popolarità grazie alla sua fauna selvatica unica e alla bellezza naturale. Chi sogna di fare un safari nel cuore dell’Africa o di avvistare i gorilla delle montagne vulcaniche troverà in Rwanda un’opzione a basso costo ma incredibilmente ricca di esperienze.

Fonte: iStock

Altri Paesi che offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo includono Ghana (22 dollari al giorno) e Mongolia (23,8 dollari al giorno), con paesaggi mozzafiato e una cultura vibrante che vi faranno vivere avventure indimenticabili a prezzi davvero bassi. L’Armenia (26 dollari) e la Georgia (28 dollari) nel Caucaso, sono altre destinazioni perfette per chi cerca il mix ideale di storia, cultura e bellezza naturale senza spendere troppo.

Questi Paesi offrono la possibilità di esplorare luoghi meno battuti, ma estremamente ricchi di fascino. A differenza delle destinazioni turistiche più popolari, dove i prezzi sono più alti, questi Paesi sono il paradiso dei viaggiatori con un budget ridotto, ma con un cuore ricco di esperienze straordinarie.

Le destinazioni più care del 2025

D’altra parte, ci sono Paesi che, per la loro fama turistica, l’esclusività o i servizi di lusso che offrono, restano tra le destinazioni più costose al mondo. Se state cercando un’esperienza di viaggio lussuosa e senza compromessi, allora questi Paesi potrebbero essere la scelta ideale. Tuttavia, preparatevi a un budget che può facilmente superare i 250 dollari al giorno.

In testa alla lista delle destinazioni più care c’è Barbados, con un costo medio giornaliero di 331 dollari. Questo paradiso tropicale nei Caraibi è famoso per le sue spiagge mozzafiato, i resort esclusivi e un’atmosfera lussuosa che lo rende una meta di prima classe per chi non bada a spese. Antigua e Barbuda, con 311 dollari al giorno, e Saint Kitts e Nevis, con 272 dollari, si trovano subito dopo, offrendo esperienze simili: mare cristallino, hotel da sogno e un’accoglienza da vip.

Fonte: iStock

Le Maldive seguono con 268 dollari al giorno, una destinazione che rappresenta il sogno di molti viaggiatori di lusso. Le isole, con i loro bungalow sull’acqua, sono tra le più esclusive al mondo, garantendo una privacy totale e servizi di altissima qualità. Anche Grenada, con un budget giornaliero di 259 dollari, offre paesaggi spettacolari e un’offerta turistica di alta classe, perfetta per chi cerca un’oasi di lusso.

In Europa, la Svizzera è una delle destinazioni più costose, con una spesa media di 251 dollari al giorno. Questo paese è noto per i suoi paesaggi alpini mozzafiato, le città eleganti come Zurigo e Ginevra, e una qualità della vita molto alta. Se desiderate un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e dell’eleganza, la Svizzera è una meta imperdibile, ma non economica (vedasi anche Gstaad, una delle località più amate dalle persone famose).

Anche gli Stati Uniti, con un budget giornaliero di 249 dollari, si trovano tra le destinazioni più care. Nonostante la vasta offerta di esperienze turistiche, dall’energia di New York alla tranquillità dei parchi nazionali, il costo della vita negli USA è elevato, specialmente nelle città più turistiche come Los Angeles, San Francisco e Miami.

Fonte: iStock

In Medio Oriente, gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman, con budget giornalieri di 221 e 214 dollari rispettivamente, offrono esperienze esclusive, ma sono destinazioni costose. Tra lusso, shopping, grattacieli futuristici e una gastronomia unica, queste nazioni sono il punto di riferimento per chi cerca il top del comfort e della modernità.