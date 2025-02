C’è grande attesa per la ripresa della tratta ferroviaria che collega l’Italia con la Francia, una tratta vincente che piace molto agli italiani e che collegherà due grandi città come Milano e Parigi, importanti per il turismo quanto per i viaggi d’affari. Ma le novità che ci aspettano per il lungo ponte di Pasqua e per l’estate sono molte altre, con maggiori fermate e maggiore capienza a bordo dei Frecciarossa. A raccontarcele è stato Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia durante la Borsa internazionale del turismo che si è svolta alla Fiera di Rho (Milano).

Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia