Hotel per nudisti: quali sono i più popolari

Ecco alcune delle strutture per nudisti più popolari al mondo, per una vacanza all'insegna del relax e del divertimento e dove vivere un'esperienza unica.

Fonte: iStock Spiaggia della Giamaica, Mar dei Caraibi

Per gli amanti del nudismo, che vogliono trascorrere una vacanza in totale libertà, trovare il posto ideale dove soggiornare è un fattore fondamentale. Gli hotel per nudisti offrono in questo senso un’esperienza unica, con una vasta gamma di servizi diversi e che includono non solo spiagge libere, ma anche veri e propri centri spa, alla ricerca del benessere degli ospiti, e diversi spazi comuni, dove è possibile socializzare con molte altre persone che condividono lo stesso desiderio di libertà. Lo scopo di questi alberghi è garantire il massimo della tranquillità agli ospiti, offrendo così un’esperienza indimenticabile.

Quali sono gli hotel più popolari al mondo per i nudisti?

Hotel Vera Playa Club – Almeria, Spagna

Il Vera Playa Club è senza dubbio uno dei resort naturisti più rinomati in tutta Europa. Questo hotel si trova su una delle spiagge per nudisti più conosciuta del continente europeo ed offre una lunga serie di servizi ai propri visitatori, che qui potranno trovare la soluzione ideale in termini di relax e divertimento.

La piscina della struttura, in stile tropicale e circondata da palme, è sicuramente uno dei punti d’attrazione principale del Club, dove gli ospiti potranno rilassarsi sotto il sole spagnolo o partecipare ad attività in acqua. Per chi, poi, è amante della danza e delle attività di gruppo, l’hotel organizza feste serali e lezioni di ballo, che aiutano a creare un’atmosfera vivace e conviviale. Ciò che caratterizza anche questo albergo è la possibilità di accedere direttamente alla spiaggia nudista, ideale per chi vuole trascorrere giornate al mare e a contatto con la natura verde che circonda questo lembo di sabbia.

Hidden Beach Resort – Tulum, Messico

Questa volta si cambia continente e si vola oltreoceano. Uno dei resort per nudisti più famosi al mondo è l’Hidden Beach Resort a Tulum, una delle destinazioni più affascinanti a livello internazionale e che rientra fra le destinazioni imperdibili del Messico.

Questo resort è per soli adulti ed offre la possibilità di vivere un’esperienza di lusso in totale privacy. Il resort, infatti, si trova in una posizione molto riservata, nascosto tra la vegetazione tropicale, creando un’atmosfera decisamente suggestiva. Oltre ai numerosi servizi di cui è possibile godere presso questa struttura, per chi desidera vivere un matrimonio davvero speciale, l’hotel dà la possibilità di celebrare le nozze direttamente in spiaggia, rendendo il giorno del sì assolutamente indimenticabile.

Le stanze dell’Hidden Beach Resort rasentano la perfezione ed il lusso, con alloggi e servizi di alto livello. Si tratta di un resort da mille e una notte, per un esperienza memorabile.

Couples Tower Isle – Ocho Rios, Giamaica

Rimanendo ancora in America, ma questa volta nella spettacolare cornice del Mar dei Caraibi, una delle strutture per nudisti più sensazionali a livello di paesaggio e struttura, è il Couples Tower Isle, che si trova a Ocho Rios, nella splendida Giamaica.

Si tratta di un resort all-inclusive, con servizi di alto livello e che offre un’esperienza naturista unica. Si tratta di un hotel particolarmente famoso soprattutto per le coppie alla ricerca di una fuga romantica in un ambiente tropicale. Il resort dispone di una piccola isola privata e riservata esclusivamente ai nudisti, raggiungibile tramite un breve tragitto in barca e che offre servizi come lettini, ombrelloni, bar e vasca idromassaggio.

Sono presenti anche numerosi servizi, fra cui ristoranti gourmet, piscina e spa, oltre che la possibilità di sperimentare diversi sport acquatici.

Il Couples Tower Isle è decisamente noto per il suo eccellente servizio e l’atmosfera romantica, che lo rendono perfetto per lune di miele e vacanze di coppia. Soggiornare qui significa godere di un’esperienza di lusso nella magnifica cornice tropicale del Mar dei Caraibi.

Hotel Zum Walde – Stolberg, Germania

Si ritorna in Europa, questa volta destinazione Germania. Qui è possibile trovare una struttura che permette a naturisti e nudisti di immergersi a stretto contatto con la natura. Si tratta dell’Hotel Zum Walde situato a Stolberg, nella regione del Nord Reno Westfalia.

La struttura è dotata di una piscina situata sulla terrazza che offre una vista mozzafiato ai propri visitatori, con una veduta unica sulla natura circostante. Sono presenti anche saune aromatiche e bagni turchi, che permettono agli ospiti dell’hotel di rilassarsi e rigenerarsi. Inoltre, le camere e gli spazi comuni sono decorati con legno tipico della zona e luci soffuse, che creano un’atmosfera calda e assolutamente rilassante e piacevole per i visitatori.

Hotel Vritomartis – Creta, Grecia

Situato lungo le “montagne bianche” di Creta, in Grecia, l’Hotel Vritomartis è una delle destinazioni nudiste più ambite dell’intera Grecia. Si tratta di una struttura che combina la bellezza del paesaggio greco con una serie di servizi di altissima qualità.

L’hotel è caratterizzato da uno stile tradizionale greco, con dettagli architettonici e decorativi che richiamano la cultura locale ed offrono una serie di esperienza autentiche. Sono presenti anche diverse piscine e terrazze solarium, che garantiscono privacy e tranquillità ai propri ospiti che sono alla ricerca di momenti di divertimento, ma anche di relax, grazie alla presenza di una spa e di diversi centri benessere. Il soggiorno qui è in grado di offrire una vista unica su mare e montagne circostanti, vivendo allo stesso tempo un’esperienza indimenticabile.

Hotel Magnolias Natura – Gran Canaria, Spagna

A Gran Canaria è possibile soggiornare in una delle destinazioni per nudisti più popolari delle Isole Canarie. L’Hotel Magnolias Natura è una delle destinazioni più conosciute in Europa. Un ambiente tranquillo e rilassante, immerso nella natura canaria, con una piscina riscaldata che può essere utilizzata tutto l’anno. Il bar ed il ristorante dell’hotel, inoltre, servono deliziosi piatti locali ed internazionali, garantendo un’esperienza culinaria di alto livello per tutti gli ospiti che sono alla ricerca di una fuga dalla quotidianità ed in cerca di relax.

Scegliere di soggiornare in un hotel per nudisti vuol dire vivere un’esperienza unica di libertà e relax, per tutti gli ospiti che sono alla ricerca di un rifugio immerso nella natura oppure per tutti coloro che vogliono passare una vacanza all’insegna del lusso. Esistono diverse strutture dove è possibile trovare un ambiente accogliente e rilassante e dove sentirsi a proprio agio le vacanze. Non resta altro che prenotare!