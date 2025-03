Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Vista della Cattedrale di Firenze all'alba

Secondo una ricerca condotta da Visit Italy, portale dedicato alla promozione e valorizzazione turistica italiana, su un campione di 3.000 viaggiatori da giugno a settembre 2024, l’Italia continua a essere una delle destinazioni più amate dai viaggiatori di tutto il mondo, posizionandosi al quinto posto tra le mete più visitate a livello globale.

Italia, meta desiderata

Le città d’arte italiane, con il loro straordinario patrimonio culturale, attraggono milioni di visitatori ogni anno, e sono tra le mete più desiderate dagli stranieri. Ma le tendenze paiono contrastanti perché il turismo internazionale è in crescita del 4,6%, mentre si nota un calo dell’1,2% per il turismo interno, con sempre più connazionali orientati verso destinazioni estere, a discapito del Bel Paese.

Le brutte notizie non finiscono qui: secondo l’indagine infatti il turismo si concentra principalmente su pochi centri, e solo il 5% dei viaggiatori si avventura verso destinazioni meno note, lontano dal turismo di massa e alla ricerca di esperienze più autentiche e personalizzate. Questa tendenza contribuisce inevitabilmente all’aumento della pressione sulle località più famose e alle problematiche legate al turismo di massa e all’overtourism.

Il fascino delle città d’arte, la classifica

Secondo i dati di Visit Italy, nel 2024 il settore turistico ha registrato un totale di 448,7 milioni di presenze, con un incremento dei flussi internazionali pari all’1,4%. La stragrande maggioranza dei viaggiatori sceglie l’Italia per il suo patrimonio culturale e artistico, con una netta preferenza per le città d’arte. Firenze risulta la più visitata, superando persino Roma, grazie all’inestimabile valore delle sue opere d’arte e alla ricchezza storica del centro rinascimentale. Napoli, con la sua vitalità e le sue bellezze affacciate sul Golfo, ha scalzato Venezia, guadagnando sempre più popolarità tra i turisti internazionali. Milano, invece, ha consolidato il suo ruolo di capitale culturale e del design, superando Palermo tra le mete più gettonate. Un fenomeno interessante è anche l’ascesa di Bari, che si sta affermando come una nuova destinazione emergente, attirando visitatori grazie alla sua combinazione di tradizione, cultura e bellezze naturali.

Le presenze turistiche nel 2023

I dati sono un po’ cambiati rispetto al 2023, che, secondo Istat vedevano Roma come la principale destinazione dei flussi turistici in Italia, con circa 37,3 milioni di presenze, pari all’8,3% del totale nazionale. Venezia si trovava al secondo posto con 12,6 milioni di presenze, seguita da Milano con circa 12,5 milioni. Firenze, con oltre 8,9 milioni di presenze, era in quarta posizione tra le città più visitate del Paese: un bel salto per la città toscana.

La scalata di Napoli era già iniziata nel 2023, guadagnando cinque posizioni rispetto al 2022, per passare dal diciassettesimo al dodicesimo posto nella classifica nazionale, con oltre 3,6 milioni di presenze.

Oltre alle grandi città, tra i primi 50 comuni italiani per presenze turistiche, secondo la statistica 2023, figuravano anche destinazioni di piccole dimensioni, ma con un forte richiamo turistico. Località come Lazise, Lignano Sabbiadoro, Bardolino, Castelrotto, Castiglione della Pescaia, Grado, Selva di Val Gardena, Livigno, Badia e Sirmione, pur avendo meno di 10.000 residenti, avevano superato il milione di presenze turistiche ciascuna.

Le attrazioni più visitate

Oltre a esplorare le città, i viaggiatori dimostrano una chiara predilezione per alcuni monumenti simbolo della cultura italiana. Tra i luoghi più visitati, il Palazzo Ducale di Venezia si distingue con oltre il 12% delle preferenze dei turisti che scelgono di vivere un’immersione nella storia della Serenissima. La Cattedrale di Firenze, con il suo maestoso Duomo, rappresenta un’attrazione imprescindibile per più del 10% dei visitatori, mentre il Duomo di Milano, con le sue guglie imponenti, raccoglie il 9,8% delle scelte.

Le sfide del turismo italiano

Se da un lato il turismo nelle città d’arte italiane continua a crescere, dall’altro si affacciano nuove sfide legate alla gestione dei flussi e alla sostenibilità. La concentrazione delle visite su poche mete mette sotto pressione la capacità ricettiva di alcune città, con Firenze che in particolare fatica a sostenere l’elevata domanda turistica. Inoltre, il turismo di massa porta con sé problematiche legate alla tutela del patrimonio artistico, alla gestione del sovraffollamento e all’aumento del costo della vita per i residenti.

Per affrontare queste sfide, si stanno sviluppando strategie di diversificazione dell’offerta turistica, promuovendo itinerari alternativi e incentivando i viaggiatori a scoprire destinazioni meno note, ma altrettanto ricche di storia e cultura. La promozione del turismo sostenibile diventa quindi una priorità, con l’obiettivo di distribuire in modo più equilibrato i flussi turistici e garantire un’esperienza autentica e rispettosa del territorio.