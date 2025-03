Le migliori destinazioni del mondo, l’Italia brilla in top 10 con due gioielli

Fonte: iStock La città barocca di Noto

Se leggete SiViaggia vuol dire che condividete la nostra stessa passione per girare il mondo, scoprire nuove culture e lasciarsi stupire dalle mille sfaccettature offerte da ogni destinazione. Forse è per questo che ci entusiasmiamo quando vengono annunciate le migliori destinazioni al mondo in base ai giudizi di altri viaggiatori come noi, come quelle pubblicate da Tripadvisor.

Ogni anno, la piattaforma ci aiuta a scegliere le prossime mete ispirandoci a quelle scelte da altre persone che hanno visitato diverse destinazioni e le hanno amate alla follia. Scopriamo insieme la top 10 di quest’anno dove sono presenti anche due splendide città italiane.

Bangkok, Thailandia

Costantemente in cima alle classifiche delle città più visitate, la capitale della Thailandia occupa il decimo posto nella top 10 dedicata alle migliori destinazioni al mondo. Chiunque ci sia stato non può che essere d’accordo: Bangkok è un tripudio di cose da fare da vedere, il tutto arricchito dal costante profumo di incenso e da quello proveniente dagli stand di street food.

Di Bangkok, i viaggiatori amano la possibilità di perdersi tra le specialità preparate nei diversi mercati, di arricchire la propria giornata con visite ai musei e ai numerosi templi, da Wat Arun a Wat Pho, ma anche la facilità di spostamento per scoprire i dintorni, come l’affascinante città storica di Ayutthaya, distante un’oretta dalla città e raggiungibile con il treno.

Creta, Grecia

Creta, l’isola più grande della Grecia, è una di quelle destinazioni in grado di offrire un’esperienza completa. Ed è proprio questa la qualità più amata dai viaggiatori che la posizionano così al nono posto della classifica. Qui si approda per le sue rinomate spiagge, una su tutte Elafonisi Beach, la spiaggia più bella del mondo, ma non solo.

L’isola, infatti, è un gioiello del Mediterraneo intriso di storia. Il suo patrimonio archeologico e mitologico è estremamente vasto, soprattutto considerando che, per lungo tempo, fu un importante crocevia di persone e culture, dagli antichi Minoici ai Veneziani, fino agli ottomani. Potrete, quindi, creare un itinerario perfetto a base di visite archeologiche, relax sulla spiaggia, attività subacquee come lo snorkeling e ottimo cibo.

La cucina di Creta è rinomata, soprattutto per la produzione di olio d’oliva, miele, formaggio e tanti prodotti agricoli, considerati tra i migliori del Paese.

Marrakesh, Marocco

All’ottavo posto troviamo Marrakesh per la sua ampia offerta turistica: qui, i viaggiatori amano esplorare i siti storici, organizzare tour di mezza giornata o di un giorno intero nei dintorni o avventurarsi nei paesaggi naturali mozzafiato del Marocco. La città è di per sé un luogo magico ricco di mercati, giardini, palazzi e moschee.

Esplorate i cortili intimi e i tortuosi vicoli della storica Medina, ritrovate la quiete nel Jardin Majorelle o regalatevi un’esperienza unica negli hammam. Questo luogo dalle origini antiche vi permetterà di ritrovare il benessere interiore ed esteriore tra bagni di vapore e trattamenti estetici.

Hanoi, Vietnam

Al settimo posto della top 10 c’è Hanoi, l’affascinante capitale vietnamita dov’è un piacere perdersi tra le architetture del suo passato. I viaggiatori amano vivere la quotidianità del suo quartiere storico, tra monumenti e architetture coloniali dove, di quando in quando, spuntano anche segni di modernità rappresentati da negozi e café particolari. Laghi, parchi, viali ombreggiati e più di 600 templi e pagode aumentano il fascino di questa città.

Roma, Italia

La nostra splendida Capitale è una delle due città italiane presenti in classifica. Roma occupa il sesto posto, amata dai viaggiatori per le sue piazze, i mercati all’aperto e l’abbondanza di siti storici, dal Colosseo al Pantheon. In particolare i turisti stranieri non resistono a una giornata di scoperta intervallata da un espresso o da un gelato, oltre che da un pranzo o una cena in trattoria dove provare le migliori specialità della città.

Parigi, Francia

Anche Parigi è una delle città sempre presenti in queste classifiche. Qui occupa il quinto posto grazie al suo famoso patrimonio architettonico, dalla Torre Eiffel ai ponti sulla Senna, e alla sua offerta variegata, ponendosi come una delle città più moderne del XXI secolo. Ed è proprio questo mix tra bellezza senza tempo e dinamismo continuo a rendere la capitale francese un magnete per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Quest’ultimi amano soprattutto trascorrere le proprie giornate assaporando un pain au chocolat in un caffè con tavolini all’aperto, rilassarsi lungo la Senna, ammirare le opere esposte al Louvre e terminare la serata con uno spettacolo al Moulin Rouge.

Sicilia, Italia

Quasi sul podio, al quarto posto troviamo la Sicilia. Cosa amano i viaggiatori della nostra isola? Sicuramente l’ottimo cibo, dagli arancini croccanti e cremosi alla granita ghiacciata e ai cannoli, per non parlare delle bellezze storiche e architettoniche. Dalle città barocche come Noto ai monumenti sacri come la Valle dei Templi ad Agrigento.

In Sicilia, i turisti si divertono a partecipare anche a diverse esperienze, come i corsi di cucina, le degustazioni di vini o le escursioni sull’Etna.

Dubai, Emirati Arabi Uniti

Arriviamo al podio dove al terzo posto troviamo Dubai. Questa è una destinazione molto apprezzata dai viaggiatori perché mescola cultura moderna e storia, avventura e shopping. Chi organizza un viaggio in questa città, può assistere a uno spettacolo alla Dubai Opera, ammirare il centro città dalla cima del Burj Khalifa e trascorrere un pomeriggio lungo il Dubai Creek esplorando i souk dell’oro, dei tessuti e delle spezie. Chi è alla ricerca di emozioni forti, invece, può prenotare un volo in mongolfiera sul deserto o lanciarsi con il paracadute sopra la Palm Jumeirah!

Bali, Indonesia

Al secondo posto c’è Bali, in Indonesia. I viaggiatori organizzano qui i propri viaggi per godersi il sole su una distesa di sabbia bianca e fine, oppure per scoprire i fondali marini ricchi di creature tropicali o relitti. Sulla terraferma troverete ad aspettarvi il fascino lussureggiante della giungla, dei templi di pietra e di luoghi come Ubud, la tappa perfetta per assistere a uno spettacolo di danza culturale, partecipare a un laboratorio di batik o di lavorazione dell’argento, oppure rinvigorire mente e corpo partecipando a una lezione di yoga.

Londra, Regno Unito

Infine, al primo posto della top 10 dedicata alle migliori destinazioni al mondo c’è Londra. I viaggiatori amano che in una sola città siano racchiusi tanti mondi diversi dove ognuno può trovare la propria dimensione. Dall’atmosfera punk di Camden Town all’eleganza di Portobello Road, la capitale inglese ha tutto per tutti. Qui, inoltre, è praticamente impossibile annoiarsi! Potete spendere le vostre giornate esplorando i musei e le gallerie d’arte, mangiare in ristoranti esclusivi o condividere una birra in un pub, oppure lasciarvi semplicemente travolgere dal fascino delle sue strade senza avere una meta ben precisa.