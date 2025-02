Il 60% di chi viaggia a bordo dei treni Intercity lo fa per lesure, per turismo e quindi per piacere. Gli Intercity consentono di collegare città molto distanti tra loro, com il Milano-Siracusa, 1300 chilometri lungo le tratte del mare ovvero l’adriatica e la tirrenica, fermandosi in modo capillare in stazioni che spesso sono sul mare e quindi nelle località di vacanza. Ne abbiamo parlato con Domenico Scida, direttore Business Intercity di Trenitalia in occasione della Borsa internazionale del turismo che si è appena conclusa a Rho Fiera. È un viaggio che piace molto, che negli ultimi anni è cresciuto molto e che, proprio nel 2024, ha registrato un record: 17 milioni di passeggeri hanno viaggiato a bordo dei treni Intercity.

Domenico Scida di Trenitalia