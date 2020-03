Come utilizzare la toilette in aereo, la guida semi-seria con i consigli di uno steward

editato in: da

Stanco dei bagni lasciati sempre poco puliti dai passeggeri dei voli, uno steward ha utilizzato i social per condividere alcuni consigli su come utilizzare la toilette in volo. E ne è nata una guida divertente e allo stesso tempo sarcastica che ha in pochi giorni ha letteralmente fatto il giro del mondo.

Le raccomandazioni sono state pubblicate nelle storie in evidenza del profilo Instagram dell’assistente, @Amirchewill, con tanto di foto e indicazioni precise per un ottimo utilizzo di ogni “accessorio” presente in toilette. Dall’uso della carta alla tavoletta del water fino all’uso del rubinetto per lavarsi le mani, lo steward spiega, passo passo, le basi della buona educazione, invitando a lasciare il bagno pulito al prossimo passeggero.

Ad esempio, con foto e frecce colorate, il ragazzo indica il cestino della spazzatura, sottolineando quanto possa essere utile a contenere le salviette usate dopo essersi lavati le mani. Non solo, sempre riguardo alle salviettine, ne mostra le differenze con la carta igienica e specifica come utilizzarle per evitare qualsiasi contatto, per paura dei germi, con la maniglia o lo scarico del water. E chi sta male? C’è un consiglio anche per chi sporca la toilette a causa di un malessere dovuto all’alta quota: mai, però, utilizzare volontariamente il lavandino o il pavimento. In ogni caso, bisogna cercare di pulire il più possibile, avvertendo anche il personale, senza vergognarsi.

Un suggerimento, poi, è dedicato anche alle mamme e ai papà. Mostrando in video l’esatta posizione degli accessori, l’assistente di volo sprona i genitori ad utilizzare i fasciatoi interni alla toilette per cambiare i bambini, anziché utilizzare il tavolo per i vassoi presente all’esterno.

Infine, un’ultima nota sull’utilizzo del cestino della spazzatura. “Non gettate mai la carta utilizzata a terra” spiega nella sua storia Instagram “perché gli altri passeggeri tenderanno a copiare il vostro comportamento”. Poi un invito, sempre ben accetto, ad utilizzare sempre e comunque un disinfettante da borsetta per le mani dopo aver utilizzato il bagno.