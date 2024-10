Volare e trasportare animali : regole e costi KLM

KLM: tutto quello che dovete sapere riguardo alle regole del trasporto dei vostri animali domestici a bordo dell'aereo, siano essi di grande o piccola taglia, in cabina o in stiva.

KLM Royal Dutch Airlines è la compagnia aerea di bandiera dell’Olanda e, come le altre compagnie di linea, anche questa accetta animali in aereo se si posseggono determinati requisiti e rispettando alcune semplici regole.

Se siete in partenza per i Paesi Bassi e desiderate portare il vostro animale domestico in volo, KLM Royal Dutch Airlines offre opzioni per il trasporto sia in cabina che in stiva, rispettando i requisiti di sicurezza, salute e comfort per passeggeri e animali. Vediamo i dettagli su come prenotare, le specifiche di trasporto e i costi da considerare e tutte le regole per volare con animali a bordo di un volo KLM.

Come prenotare il trasporto animali con KLM

Per prenotare il viaggio del vostro animale domestico a bordo di un volo di linea KLM, dovete riservare il suo posto subito dopo aver acquistato il biglietto aereo e non oltre 48 ore prima della partenza. È importante ricordare che solo cani e gatti sono ammessi su voli KLM in cabina o in stiva, mentre gli altri animali domestici non sono accettati.

Inoltre, KLM limita il numero di animali ammessi a bordo per ciascun volo, a seconda del modello di aeromobile e della rotta. Un altro aspetto da considerare è che KLM richiede che gli animali abbiano almeno 15 settimane di età e siano in regola con la documentazione sanitaria e i requisiti di vaccinazione previsti dalla normativa internazionale.

Viaggiare con animali in cabina

Gli animali di piccola taglia, come gatti e cani, possono viaggiare in cabina con il proprietario su voli Economy Class o Business Class all’interno dell’Europa. Le dimensioni massime consentite per il trasportino sono 46x28x24 cm e il peso combinato di animale e trasportino non può superare 8 kg. Il trasportino deve essere posizionato sotto il sedile di fronte e l’animale deve rimanere al suo interno per tutta la durata del volo.

Non è consentito il trasporto di animali domestici in cabina su voli Premium Comfort o Business Class intercontinentali, dove non è possibile posizionare il trasportino sotto il sedile anteriore. La prenotazione del trasporto in cabina può essere completata accedendo alla sezione “Il Mio Viaggio” sul sito KLM.

Viaggiare con un animale in stiva

Se il vostro animale domestico supera le dimensioni per il trasporto in cabina, potete farlo viaggiare in stiva. È possibile trasportare fino a 3 animali per passeggero, purché abbiano peso e dimensioni adeguate:

Gli animali devono viaggiare in trasportini di dimensioni massime 122x81x89 cm sui voli KLM e 102x69x76 cm sui voli operati da KLM Cityhopper.

sui voli KLM e sui voli operati da KLM Cityhopper. Il peso complessivo di animale e trasportino non deve superare 75 kg. Se l’animale e il trasportino superano queste specifiche, è necessario prenotare il trasporto come merce.

Si ricorda che per il benessere dell’animale, KLM non consente il trasporto in stiva su aeromobili Boeing 787-9 e 787-10e non accetta animali in stiva se il transito supera le 3 ore (fatta eccezione per i voli diretti a Parigi, con un transito massimo di 4,5 ore).

Cosa fare con KLM se l’animale ha il naso camuso

Per gli animali dal naso camuso (come gatti persiani, bulldog, carlini e boxer), che possono avere problemi respiratori durante il volo a causa delle alte temperature e della pressione, è consigliato viaggiare in cabina o come merce in uno specifico aereo cargo, ma non in stiva. Per verificare la possibilità di trasporto per razze specifiche, è opportuno contattare il Servizio Clienti KLM.

Costi per il trasporto di animali con KLM

KLM applica un supplemento variabile per il trasporto di cani e gatti, con un costo compreso tra 75 e 400 euro a tratta, a seconda della destinazione e dell’aeroporto di partenza. La tariffa esatta verrà visualizzata durante la prenotazione e potrebbe prevedere costi aggiuntivi per transiti superiori alle 2 ore presso l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, per l’assistenza durante il transito dell’animale.