Un viaggio tra mercatini, luci e atmosfere natalizie in Europa, alla scoperta di città affascinanti e accessibili anche per chi prenota all’ultimo minuto

iStock Fiera di Natale con albero colorato e giostra a Valencia

Per chi è alla ricerca di un viaggio natalizio last minute senza spendere una fortuna, l’Europa offre tante città affascinanti e budget‑friendly. Tra mercatini di Natale, tradizioni locali e clima invernale suggestivo, ci sono molte opportunità per chi decide all’ultimo momento di partire.

Ecco cinque destinazioni low cost (dalla più economica alla più cara a livello di voli) facilmente raggiungibili dall’Italia per trascorrere il Natale all’estero.

Bratislava, la fiaba natalizia dell’Europa centro‑orientale

Per chi sogna vicoli medievali, mercatini autentici e prezzi davvero contenuti, Bratislava è una delle migliori destinazioni natalizie low cost in Europa. La sua atmosfera storica – con il centro stretto intorno alla Piazza Hviezdoslav illuminata a festa – è perfetta per un city break natalizio.

Secondo studi di mercato sui pacchetti vacanza, Bratislava figura spesso tra le mete con costi totali (volo + hotel + pasti) tra i più bassi d’Europa per un weekend di Natale. Anche i dati sul costo della vita mostrano che, rispetto a molte capitali occidentali, trascorrere qui il Natale può costare meno in termini di cibo, trasporti e attrazioni.

È facile raggiungerla dall’Italia grazie ai voli low cost di Ryanair, disponibili da aeroporti come Roma (il 23 dicembre il costo del volo parte da 44,01 euro). Una tariffa super economica per volare a Bratislava a Natale in poche ore.

Una volta in città si potrà godere dei mercatini natalizi di Hlavné námestie (piazza principale) e Hviezdoslavovo námestie (piazza Hviezdoslav), sorseggiare vin brulé e scoprire il castello con vista sul Danubio.

Amburgo, Natale nordico tra mercatini e canali innevati

Per chi è alla ricerca di un Natale più nordico, Amburgo offre scenari da cartolina con i suoi famosi mercatini di Natale distribuiti in varie piazze della città, atmosfere calde tra bancarelle di artigianato e cibo tipico, e la possibilità di esplorare un porto illuminato come in nessun altro periodo dell’anno.

Secondo le stime del costo della vita, Amburgo è più cara rispetto ad alcuni poli dell’Europa dell’est o del sud, ma resta spesso più abbordabile di altre grandi città tedesche come Monaco o Francoforte se si pianifica con attenzione il budget.

Anche in questo caso, voli low cost verso Amburgo sono disponibili da diverse città italiane con compagnie come easyJet, che collegano l’Italia al nord‑Europa con tariffe competitive soprattutto fuori dalle settimane centrali di festa. Da Milano Malpensa il 20 dicembre si può raggiungere Amburgo con voli a partire da 54,49 euro e il 22/23 dicembre il costo scende addirittura a 47,49 euro.

Una volta lì, oltre ai mercatini, si può scoprire il porto, passeggiare tra i canali e visitare musei e quartieri caratteristici.

Tolosa, la città rosa sotto le luci del Natale

Tolosa è una gemma del sud‑ovest francese, famosa per edifici storici in mattoni rosa e un’atmosfera rilassata ma elegante. A Natale, la città si anima con mercatini, luci nelle piazze principali e eventi culturali che rendono Tolosa una meta perfetta per chi vuole un Natale europeo più tranquillo senza spendere troppo.

Secondo gli indici sul costo della vita, la città presenta costi più accessibili rispetto ad altre grandi città francesi come Parigi o Lione quando si tratta di pasti e attrazioni turistiche.

Anche per Tolosa si trovano voli economici dall’Italia, spesso tramite connessioni con compagnie low cost che operano in Europa, e si possono considerare offerte last minute se si resta flessibile sulle date. Con easyJet il volo da Milano Malpensa il 19 dicembre parte da 48,49 euro.

Passeggiate nel centro storico, degustazioni di specialità locali e visite alla Basilica di Saint-Sernin possono rendere il Natale davvero speciale.

Valencia, la magia mediterranea per un Natale dolce (e low cost)

Valencia unisce clima mite, architettura affascinante e prezzi accessibili anche durante la stagione invernale. Camminare tra gli allestimenti natalizi in Plaza del Ayuntamiento, fare un giro nel mercatino locale e assaggiare horchata e turrón sotto le luci di dicembre sono perfetti per chi vuole un Natale meno rigido ma ugualmente suggestivo.

Secondo l’indice del costo della vita, Valencia rientra tra le città europee dai costi più moderati, con prezzi tutt’altro che proibitivi per pasti, trasporti e alloggi rispetto ad altri centri spagnoli.

Per raggiungerla dall’Italia si può approfittare di voli low cost diretti con compagnie come Ryanair: anche se i prezzi migliori si trovano solitamente fuori dalle settimane centrali di Natale, il 20 dicembre volando da Milano a Valencia si trovano voli a partire da 87,55 euro.

Una volta lì, oltre ai mercatini, potrai ammirare la futuristica Città delle Arti e delle Scienze, rilassarti nei parchi urbani o passeggiare sul lungomare.

Lisbona, il fascino dell’Atlantico con un tocco natalizio

Lisbona accoglie i viaggiatori con le sue colline panoramiche, i tram gialli e una luce d’inverno che, anche a Natale, rende ogni vicolo una cartolina da condividere e custodire nel cuore.

In dicembre la città si veste a festa con mercatini nelle principali piazze, installazioni luminose e eventi natalizi tra Baixa, Chiado e Avenida da Liberdade: un mix perfetto di tradizione e spirito festivo. Il costo della vita a Lisbona è generalmente più basso della media delle capitali occidentali (ad esempio cibo, trasporti e alloggi hanno prezzi relativamente accessibili), rendendola un’ottima scelta se vuoi unire esperienza urbana e budget contenuto.

Per chi parte dall’Italia, volare verso Lisbona resta l’opzione più logica e conveniente: compagnie low cost come Ryanair (da Roma il 19 dicembre il costo del volo parte da 99,98 euro) ed easyJet (da Milano Malpensa il 24 dicembre voli a partire da 99,49 euro) offrono collegamenti diretti dalle principali città italiane, con tariffe che possono rimanere molto contenute se si prenota almeno con qualche giorno di anticipo considerando che dicembre e le feste sono comunque periodi di punta dove i prezzi salgono rispetto a mesi più di bassa stagione.

Passeggiate sul lungomare del Tago, visite al Castelo de São Jorge e i mercatini nelle piazze del centro sono solo alcune delle esperienze imperdibili per un Natale portoghese.