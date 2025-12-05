Magia delle feste a Roma: mercatini di Natale da non perdere

Fra Piazza Navona e l'Eur, fra Villa Borghese, Prati e Testaccio, tutti i mercatini della Capitale da visitare in questo periodo di Avvento

Appassionata di scrittura e di racconto, la sua è un'innata curiosità per i luoghi meno battuti e lontani dai circuiti del turismo di massa. No alle foto opportunities, sì alle esperienze autentiche da vivere e raccontare.

123RF I mercatini di Natale, una tradizione che viene da lontano

Oggi sono una delle attrazioni più in voga del periodo natalizio, ma i mercatini di Natale vengono da lontano: hanno origini medievali e nascono in Germania e Austria, legati principalmente alla tradizione di San Nicola. Si tenevano a partire dal 6 dicembre, giorno in cui si festeggia il Santo ed erano infatti conosciuti come “mercatini di San Nicola”, utilizzati prevalentemente per scambiarsi le merci prima dell’inverno. Con la Riforma Protestante del 1517 si trasformarono in mercatini di Natale e vennero legati alla nascita di Gesù.

Secondo la tradizione, il più antico mercatino di Natale al mondo sarebbe quello tenutosi a Vienna nel 1296: in quell’occasione il duca d’Austria Alberto I d’Asburgo aveva concesso ai cittadini il permesso di realizzare un mercatino di Natale, chiamato Krippenmarkt. Nei decenni successivi si ebbero invece i primi mercatini di Natale a Monaco di Baviera (1310), Bautzen (1384) e Francoforte (1393): il primo mercatino di Natale ad essere attestato in un documento scritto è però quello nato a Dresda nel 1434, che serviva per fornire ai cittadini la carne per il pranzo di Natale ed era chiamato Striezelmarkt (mercato degli ‘striezel’, da un dolce tedesco).

I mercatini di Natale fra Europa e Italia

La tradizione dei mercatini di Natale, che divennero poi legati alla nascita di Cristo, si allargò successivamente all’Alsazia e alla Lorena: in Alsazia ha sede infatti il più antico nonché il più visitato mercatino natalizio del paese, il Christkindelsmärik di Strasburgo, risalente al 1570. Ancora oggi Strasburgo viene definita la capitale del Natale, per la ricchezza e magnificenza delle sue decorazioni natalizie, ma mercatini di Natale famosi nel mondo si trovano anche a Colmar, Riquewihr, Kaysersberg e Mulhouse.

Perhè la tradizione giunga nel resto d’Europa occorrerà aspettare il 1700, quando i mercatini sono comparsi a Barcellona (1786), legati alla festa di Santa Lucia e infine in Italia – a Bologna – nel XVIII secolo. Come veri e propri mercatini di Natale nascono invece a Bolzano solo nel 1991.

Nel XX secolo i mercatini di Natale sono diventati una vera e propria attrazione turistica in tutto il mondo: fra dolcetti a tema, vin brulè, musica natalizia e tanto divertimento per i bambini, ormai in quasi tutte le città d’Italia, grandi o piccole, si organizza qualcosa del genere durante le settimane dell’Avvento. Allestiti nelle tipiche casette di legno, offrono al pubblico decorazioni natalizie, cibo tradizionale e piccoli oggetti di artigianato, di solito locale: un luogo ideale dove trascorrere una serata a tema, facendo acquisti, gastronomici e non, per le feste.

Mercatini di Natale a Roma

Anche Roma non fa eccezione, forte anche del grande afflusso turistico che la contraddistigue tutto l’anno ma in particolare durante le festività natalizie, in quanto capitale mondiale della Cristianità: in questo 2025 in particolare, visto che si sta ancora celebrando l’Anno Santo che tra breve volgerà al termine. Le sue piazze barocche e i suoi quartieri si animano di bancarelle artigianali, giostre d’epoca, dolci tradizionali e tante occasioni per assaporare l’attesa delle feste.

Il mercatino di Piazza Navona

Il più iconico tra tutti è senza dubbio quello di Piazza Navona, che ogni anno trasforma la piazza barocca in un borgo natalizio. Con le sue casette in legno disposte attorno alla monumentale Fontana dei Quattro Fiumi, il suo carosello d’epoca — amatissimo dai bambini — e oltre cinquanta stand di giocattoli, decorazioni, dolciumi e presepi, Piazza Navona incarna lo spirito romano del Natale.

Visitare il mercato è sempre un’esperienza: al tramonto le luci si riflettono sulle facciate dei palazzi, l’aroma di castagne arrosto e torrone si mescola al canto degli artisti di strada, e l’intera piazza si riempie di un calore che viene quasi da un’altra epoca. Quando poi si accendono le luminarie arriva la vera e propria magia del Natale: per molti romani quello di Piazza Novona è un appuntamento irrinunciabile ed ideale per trovare piccoli regali artigianali, dolcetti natalizi o un presepe tradizionale, in un’atmosfera che profuma di festa, nostalgia e condivisione.

Ma anche fra Campo de Fiori e Testaccio non mancano le proposte: il mercato rionale di Campo de Fiori si arricchisce di bancarelle a tema durante il periodo natalizio, mentre a Testaccio è tradizione dare spazio al mercatino equo-solidale, organizzato presso la Città dell’Altra Economia, hub romano dedicato al commercio equo e solidale, alla sostenibilità e all’economia circolare. Il mercatino, impreziosito da oggetti fatti a mano e prodotti bio, è il luogo perfetto per trovare regali ecologici e originali.

Il Natale di Roma fra centro e periferia

Ma la Roma natalizia non si esaurisce nel centro storico. Tra le proposte più recenti e ampie spicca Christmas Village EUR, un grande villaggio natalizio allestito nel quartiere dell’EUR, con decine di stand, luci, street food e intrattenimento per famiglie. Pista di pattinaggio, casette di Babbo Natale, dolci e oggetti a tema: un’esperienza tutto sommato diversa da quella del centro, pensata soprattutto per chi cerca un clima festoso e un po’ più “moderno”.

Nei quartieri, inoltre, non mancano mercatini di prossimità che offrono oggetti vintage, artigianato locale, regali originali e un approccio più intimo e comunitario. Ad esempio Piazza Mazzini Christmas Bazaar, nel quartiere Prati, è ottimo per chi vuole scoprire piccoli artigiani, decorazioni curate e doni diversi dal solito.

E ancora, il periodo natalizio coincide con l’allestimento di mercatini “ibridi”: non soltanto bancarelle, ma villaggi di luci, piste di pattinaggio e spazi di intrattenimento, con uno stile molto “americano” e pensati per accogliere famiglie, bambini e chi desidera vivere l’atmosfera festiva in modo più leggero e informale.

A proposito di stile hollywoodiano non si può non menzionare il Natale a Cinecittà World, il parco tematico dedicato al cinema: all’interno del parco, fino al 6 gennaio 2026 il Natale diventa un set spettacolare con mercatini, giostre e spettacoli. È possibile trovare bancarelle di artigianato e dolci, attrazioni cinematografiche e parate natalizie. Anche le montagne russe si declinano a tema Natale, diventando virtualmente enormi slitte che sfrecciano nel cielo per consegnare i regali a tutti i bambini del mondo.

Christmas Village a Villa Borghese

Fa parte sicuramente della categoria “mercatini ibridi” il Christmas World, che è tornato anche quest’anno a Villa Borghese, ormai un appuntamento irrinunciabile che trasforma uno dei parchi più amati di Roma in un vero villaggio natalizio a cielo aperto. Un percorso immersivo che attraversa scenografie, installazioni luminose e piccole “città del mondo”, pensate per far vivere ai visitatori un Natale internazionale senza lasciare la Capitale. Tra le attrazioni più richieste ci sono la grande pista di pattinaggio, lo scivolo di ghiaccio e gli show dal vivo che animano il parco per tutta la giornata. Non mancano le aree dedicate ai bambini, con la Casa di Babbo Natale (e la possibilità di incontrarlo di persona, fare una foto e consegnare la letterina) e gli spazi dove cade la neve artificiale.

Ampia la zona food, con cucine tematiche e specialità di diversi Paesi: la cifra di questo villaggio di Natale è proprio l’internazionalità, la volontà di raccontare un Natale multiculturale, multilingue, colorato e pieno di sorprese. Ricchissima anche l’area mercato, che propone artigianato, idee regalo e prodotti tipici. Un format che piace perché unisce divertimento, atmosfera e scenografie imponenti, diventando una delle tappe più attese del Natale romano.

Il Natale a Roma, fra luminarie e villeggi di Babbo Natale, è magico per grandi e piccini: la meraviglia del patrimonio storico e cattolico troca in questo periodo dell’anno una delle sue espressioni più vere e autentiche.