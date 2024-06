Cosa visitare a Bratislava: itinerario del centro storico

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Cosa vedere nel centro di Bratislava

Bratislava, capitale della Slovacchia situata lungo le rive del Danubio è ricca di monumenti storici, musei, gallerie d’arte e non mancano i paesaggi mozzafiato. Il turista che sceglie di visitare Bratislava non si limita ad esplorare e scoprire la città e le sue mille meraviglie, spesso sceglie di avventurarsi alla scoperta dei territori e dei borghi vicini consapevole di trovare non solo borghi particolari e storici ma anche paesaggi naturali incantevoli. Restate con noi per scoprire nel dettaglio cosa vedere a Bratislava e i luoghi vicini da visitare.

Bratislavský hrad, il castello di Bratislava

Partiamo da qui, dal castello di Bratislava, aperto al pubblico, è uno dei simboli più riconoscibili della città e ne domina il perimetro dalla cima di una collina. Costruito originariamente nel IX secolo il castello ha subito numerose ristrutturazioni nel corso del tempo. Oggi ospita il museo nazionale slovacco ed espone una vasta collezione di artefatti storici, opere d’arte e mostre temporanee.

La posizione del castello offre al visitatore una vista panoramica e spettacolare sulla città e sul Danubio, è possibile passeggiare nei giardini ben curati ammirando la magnifica architettura dell’edificio.

Il centro storico di Bratislava: i monumenti imperdibili

Il cuore pulsante di Bratislava è il centro storico, Staré Mesto, un labirinto di stradine acciottolate e piazze pittoresche con edifici storici a fare da cornice definitiva ad un quadro poetico, una passeggiata nel centro storico vi farà sentire come un viaggiatore indietro nel tempo con numerosi punti d’interesse da scoprire ed immortalare.

La piazza e la chiesa di San Martino

Partiamo da Hlavné Námestie, la piazza principale: è il cuore del centro storico e anche uno dei luoghi più affascinanti della città. Circondata da edifici storici colorati è spesso animata da eventi culturali, mercatini e festival. Al centro della piazza spicca la fontana di Rolando costruita nel 1572 è uno dei tanti simboli della città.

Proseguendo per il centro si raggiunge la chiesa di San Martino, chiamata dai local Dóm svätého Martina. Costruita nel XIV secolo ha ospitato numerose incoronazioni reali. La sua architettura gotica e i dettagli interni riccamente decorati ne fanno un luogo di grande interesse turistico e religioso per gli appassionati di storia e architettura.

A due passi dal centro storico, un’autentica chicca è la chiesa Blu intitolata a Santa Elisabetta: l’edificio, nato dalla ristrutturazione di un mausoleo è un’opera d’arte che si distingue per una meticolosa cura dei particolari che uniscono bianco, oro e blu.

Fonte: iStock

Il teatro nazionale e il parco Sad Janka Král’a

Altra chicca imperdibile? Slovenské národné divadlo, il teatro nazionale slovacco è anche un punto di riferimento culturale, fondato nel 1920 offre una vasta gamma di spettacoli dai balletti all’opera al teatro drammatico. L’edificio storico del teatro situato sulla Hviezdoslavovo námestie è un esempio di architettura neorinascimentale e merita una visita sia per l’esterno elegante che per le performance artistiche di alto livello.

Chi cerca un po’ di verde dovrebbe visitare il parco Sad Janka Král’a un’oasi di verde e tranquillità imperdibile, situato sulla riva sud del Danubio è uno dei parchi più antichi dell’Europa Centrale risalente al XVIII secolo. Merita una visita per l’aura di serenità che trasmette ed è ideale per chi volesse regalarsi un pic nic grazie alle numerose panchine presenti.

Tra i monumenti più importanti di Bratislava c’è Michalská braná, la Porta di San Michele: si tratta dell’unica porta cittadina che testimonia quella che è stata la fortificazione medievale. La torre della porta ospita il museo delle armi con una bella collezione di armi storiche. Dalla cima della torre i turisti possono avere una splendida vista della città vecchia.

Consigliamo poi una visita alla Dom U dobrého pastiera, la casa del buon pastore è un edificio rococò risalente al XVIII secolo con una vasta collezione di orologi storici. Famosa per la sua architettura elegante e la sua posizione pittoresca ai piedi del castello di Bratislava.

La torre Stará Radnica e il ponte nuovo

Stará Radnica, la torre del vecchio municipio, si trova vicino alla piazza principale si tratta di un edificio storico risalente al XIV secolo, ospita il museo della città di Bratislava che offre una panoramica sulla storia della città. Dalla cima della torre si può godere di una vista spettacolare di Bratislava del centro storico e dei suoi particolarissimi tetti rossi.

Most SNP, il ponte nuovo è un simbolo moderno della capitale ed è forse più noto come ponte UFO per la sua forma particolare e distintiva. Costruito negli anni ’70 il ponte attraversa il Danubio e collega il centro città con il quartiere di Petržalka. La caratteristica del ponte che spicca agli occhi del turista è la piattaforma di osservazione situata a ben 95 metri di altezza, offre una vista davvero mozzafiato sia sulla città che sul fiume! Sotto la piattaforma è presente un ristorante e anche in questo caso, la vista mentre si cena è unica e indimenticabile.

Fonte: iStock

Il palazzo Grassalkovich

iL palazzo Grassalkovich è la residenza ufficiale del presidente della Slovacchia, costruito nel XVIII secolo in stile barocco, il palazzo è circondato da giardini aperti al pubblico. Durante l’estate i giardini sono un luogo ideale per passeggiare e rilassarsi mentre l’edificio è spesso usato per cerimonie ufficiali ed eventi di Stato.

I musei più interessanti di Bratislava

Non solo monumenti, anche il repertorio artistico non è da sottovalutare. Tante le possibilità in città a partire dal Danubiana Meulensteen Art Museum, il museo di arte danubiana è tra le attrazioni imperdibili. Situato su una penisola del Danubio, questo museo d’arte è uno dei più recenti ed interessanti della Slovacchia. Ospita una collezione di arte moderna e contemporanea con mostre temporanee di artisti internazionali.

Dato il territorio fortemente collegato alla coltivazione dell’uva e alla produzione del vino, in città presso il Palazzo Apponyi è disponibile il museo della viticultura che porta i turisti ad esplorare tutte le chicche legate alla produzione vinicola del territorio slovacco.

Da non perdere il monumento commemorativo dedicato ai soldati sovietici caduti durante la liberazione nella seconda guerra mondiale: il Memoriale di Slavín è collocato su una collina e da qui si gode anche di una bellissima vista panoramica sulla città.