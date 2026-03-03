Non solo Natale: anche a Pasqua, in Italia e in tutta Europa, le più belle piazze dei centri storici di grandi città e piccoli paesi si animano con feste e bancarelle

iStock Uova decorate ai mercatini di Pasqua di Vienna

Quando si avvicina la primavera, l’Europa si veste di colori, profumi e tradizioni antiche che trasformano città e borghi in autentici luoghi di festa. La Pasqua 2026 – con il suo lungo weekend dal 3 al 6 aprile – è l’occasione perfetta per immergersi in mercatini pasquali, festival tradizionali, processioni e atelier creativi dove la rinascita della natura si intreccia con cultura e artigianato locale.

Ecco a voi alcuni dei mercatini e degli eventi pasquali più belli d’Italia e d’Europa, con date, località, orari e consigli pratici per aiutarvi a pianificare un viaggio davvero speciale.

In Italia: mercatini di Pasqua da Nord a Sud

Mercatino di Pasqua a Brunico (Alto Adige)

Nel cuore delle Dolomiti, Brunico ospita uno dei mercatini pasquali più caratteristici del Nord Italia. Le strade del centro storico si riempiono di bancarelle in legno piene di prodotti artigianali, uova pasquali decorate a mano e specialità gastronomiche locali tipiche della tradizione altoatesina. Secondo il calendario ufficiale, il Mercatino di Pasqua di Bruneck si tiene tra il 26 e il 28 marzo 2026, con orari dalle 10:00 alle 18:00, per un’esperienza immersiva tra tradizione alpina e sapori regionali.

iStock

Pasqua e caccia alle uova sul Lago di Como

Nel periodo pasquale il territorio del Lago di Como si anima con eventi tradizionali e iniziative per tutta la famiglia. Nel centro di Como torna la storica Fiera di Pasqua, con numerose bancarelle tra viale Varese e le antiche mura cittadine che propongono artigianato, dolci tipici e street food. Poco distante, nei suggestivi giardini botanici di Villa Carlotta, si svolge invece una delle attività più originali del periodo: la tradizionale caccia alle uova organizzata nel parco tra natura, giochi e attività creative dedicata soprattutto ai più piccoli, prevista per il 6 aprile 2026, giorno di Pasquetta.

Festa di Pasqua e Mercato Europeo a Genova

Nel centro di Genova, in Piazza Caricamento, la tradizione pasquale si veste di sapori mediterranei e influenze europee. Dal 27 marzo al 6 aprile 2026, il mercatino propone prodotti artigianali, decorazioni pasquali, dolci regionali e oggetti regalo, con orari di apertura che coprono gran parte della giornata. L’evento vive di un’atmosfera conviviale che unisce tradizione cittadina e atmosfera primaverile tra vicoli e piazze.

Mercatini di Pasqua a Lugo (RA)

Nel centro di Lugo, Emilia‑Romagna, i mercatini pasquali DONA tornano anche nel 2026 per festeggiare la primavera. Posti sotto le Logge del Pavaglione, si tengono il 29 marzo e il 4 aprile con bancarelle di artigianato locale, decorazioni, prodotti gastronomici tipici e attività per famiglie, con un’atmosfera calda e autentica.

All’estero: le mete pasquali d’Europa

Vienna e i mercatini pasquali tradizionali (Austria)

L’Austria è una delle capitali europee della Pasqua e Vienna ne è il simbolo più famoso. Il Traditional Old Viennese Easter Market sulla Freyung trasforma il centro storico in un grande mercato colorato dal 20 marzo al 6 aprile 2026, con orari dalle 10:00 alle 20:00, tra artigianato artistico, dolci tipici e migliaia di uova decorative.

Vienna propone anche mercatini più ampi: quello davanti al Castello di Schönbrunn (dal 25 marzo al 19 aprile) e il mercato in Am Hof, con stand gastronomici e oggetti artistici. Qui la tradizione pasquale si fonde con la storia imperiale e la scena culturale contemporanea, per un’esperienza ancora più stimolante.

Mercatino di Pasqua a Villach (Austria)

Sempre in Austria, Villach offre un mercatino pasquale dal sapore più cittadino e familiare. Situato nel centro storico, il Mercatino di Pasqua di Villach si svolge nei giorni che precedono la festività, con prodotti artigianali, decorazioni pasquali, servizi gastronomici e animazioni per i più piccoli.

Easter Market di Innsbruck (Austria)

Nel cuore delle Alpi, Innsbruck propone il suo Mercatino di Pasqua con una combinazione di artigianato regionale, specialità alpine, concerti e spettacoli folkloristici. Dal 27 marzo al 6 aprile 2026, le strade della città si animano di bancarelle, laboratori creativi per bambini e degustazioni di prodotti tipici tirolesi tra montagne innevate e cielo primaverile. Il mercatino pasquale di Innsbruck è perfetto per chi ama unire tradizione urbana e natura alpina, con mercati che si integrano come piccole piazze effervescenti nel cuore delle vie cittadine.

Mercatini di Pasqua a Colmar (Francia)

Nel nord‑est della Francia, Colmar è una delle città più affascinanti dell’Alsazia, nota per i suoi canali, le case a graticcio e il suo mercatino di Pasqua primaverile. Secondo le informazioni turistiche locali, il Mercato di Pasqua di Colmar si tiene nelle vie del centro storico con bancarelle dedicate ad artigianato, cibi regionali alsaziani e dolci locali, creando un’atmosfera da fiaba medievale.

Easter Markets nella Repubblica Ceca (Praga)

Praga è una delle destinazioni europee più amate per i mercatini pasquali. I principali mercati di Old Town Square e Wenceslas Square si svolgono dal 21 marzo al 12 aprile 2026, aperti generalmente dalle 10:00 alle 22:00, con artigianato tradizionale, uova decorate, prodotti alimentari e spettacoli folkloristici. Anche il mercato più piccolo di Peace Square (Náměstí Míru) si tiene fino al 6 aprile con stand di creativi locali, musica e workshop.

I 20 cavalieri di Lukavec (Repubblica Ceca)

In alcune zone dell’Europa centrale la Pasqua si celebra anche a cavallo con una tradizione affascinante chiamata Osterreiten. Nel villaggio di Lukavec, nella regione della Slesia-Moravia, ogni Domenica di Pasqua circa venti cavalieri sfilano in processione attraversando il paese casa dopo casa per annunciare la resurrezione di Cristo e celebrare l’arrivo della primavera. Vestiti con eleganti completi neri e preceduti da una piccola banda musicale, montano cavalli adornati con finimenti festivi e criniere intrecciate. Il cavaliere in testa al corteo porta una croce, da cui deriva anche il nome Kreuzreiten, che viene offerta simbolicamente alla venerazione degli abitanti lungo il percorso, in un rito che da oltre quattro secoli unisce fede, agricoltura e rinnovamento della natura.

Getty Images

Mercatini di Pasqua in Germania (Rothenburg ob der Tauber, Baviera)

La città medievale di Rothenburg ob der Tauber, in Baviera, propone un mercatino pasquale immerso in un paesaggio che sembra uscito da una cartolina (è già regina durante il periodo natalizio per i suoi mercatini). Le bancarelle nella piazza principale propongono decorazioni tradizionali, artigianato locale e dolci tipici bavaresi, con un’atmosfera autentica e romantica, perfetta per un weekend di Pasqua lontano dalle grandi metropoli.

Getty Images

Easter Market di Cracovia (Polonia)

A Cracovia, il mercatino pasquale nella Main Market Square fa da cornice alla celebrazione della primavera con pisanki (uova decorate con motivi intricati), dolci regionali come la babka, e spettacoli di artigiani che lavorano dal vivo. Visitare questo mercatino polacco è un ottimo modo per combinare il turismo urbano con le tradizioni folcloristiche polacche.

Getty Images

Easter Fair di Budapest (Ungheria)

Infine, l’Easter Fair sulla Vörösmarty Square di Budapest propone artigianato folkloristico, musica dal vivo e performance culturali con vista sul Danubio. Aperto generalmente da fine marzo a metà aprile, è ideale per chi vuole vivere una Pasqua dinamica tra storia urbana e tradizioni ungheresi.