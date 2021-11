La capitale dei mercatini dove vivere la magia del Natale

È una delle città più belle e suggestive d’Europa, soprattutto nel periodo che precede la notte di Natale, ed è anche una delle mete più economiche da raggiungere, ma non per questo meno affascinante. Stiamo parlando di Zagabria, eletta all’unanimità come la capitale del Natale e dei mercatini.

Durante il periodo dell’avvento la musica natalizia si diffonde per le strade insieme al profumo di cannella e vin brulè, mentre le luci colorate e gli addobbi fanno da cornice a un’atmosfera incantata. Zagabria in questo periodo dell’anno diventa magica, una cartolina di Natale nella quale perdersi e immergersi tra suggestioni, suoni e colori.

Fiore all’occhiello della città sono i mercatini di Natale che si snodano per le strade e per i quartieri del centro, e che per ben 4 anni hanno fatto conquistare alla città il titolo di capitale del Natale grazie ai suoi splendidi mercatini.

A partire dalla fine di novembre, tra i palazzi in stile liberty, le strade medievali e l’allure elegante che caratterizza la città, vengono allestiti i mercatini nei punti più frequentati nella città.

Se ne contano più di dieci tra piazza Europa, via Bogoviceva, piazza Re Tomislav e il parco Zrinjevac e culminano nella piazza Ban Jelačić, centro nevralgico della città che ospita il grande albero di Natale e addobbi incantati.

A questo tripudio di suoni, colori e profumi si uniscono anche spettacoli in strada e concerti dove fermarsi ad ascoltare i canti popolari per fare una pausa tra una bancarella e un’altra in quello che sembra un meraviglioso mercato diffuso all’aperto.

Anche il Tunnel Gric, un sottopassaggio pedonale che un tempo era un rifugio antiaereo, è stato trasformato in un mercatino. Qui sarà possibile acquistare regali di Natale, prodotti artigianali e gastronomici locali. Una grande festa natalizia coinvolgerà tutta la città a partire dall’ultimo weekend di novembre per proseguire fino al 7 gennaio.

La magia continuerà anche sul tram di Babbo Natale, in partenza da piazza Europa, dove il papà più generoso del mondo intratterrà grandi e bambini.

Sarà questa l’occasione perfetta per toccare con mano la tradizione più autentica di Zagabria e del Paese intero, di assaggiare le prelibatezze gastronomiche come lo štrukle e di acquistare prodotti artigianali caratteristici.