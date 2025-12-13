Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Tutto il fascino del Natale a Gubbio

In Umbria il Natale ha il passo lento dei borghi medievali, il profumo del legno e delle spezie, il silenzio interrotto da una musica lontana che rimbalza tra le pietre antiche. È una regione che sembra nata per accogliere l’inverno e trasformarlo in racconto, tra piazze raccolte, vicoli illuminati e panorami che si aprono all’improvviso sulla campagna.

Visitare i Mercatini di Natale in Umbria nel 2025 significa compiere un viaggio dove l’artigianato racconta storie di mani esperte, i prodotti locali parlano di stagioni e territori, e ogni borgo interpreta le feste con una propria anima: l’ideale per chi cerca uno spirito natalizio sincero, lontano dall’eccesso, ricco di tradizione, bellezza e piccoli incanti quotidiani.

Mercatini a Perugia

Il Natale a Perugia si diffonde tra le vie del centro storico, dove Piazza della Repubblica e Corso Vannucci, fino al 6 gennaio, si animano con bancarelle di artigianato, specialità gastronomiche e idee regalo, tra palazzi storici e vetrine illuminate che accompagnano lo sguardo.

Fino al 28 dicembre 2025 torna uno degli appuntamenti più suggestivi: Natale alla Rocca, il mercatino ospitato all’interno della Fortezza della Rocca Paolina. Qui il Natale si vive sottoterra, tra mura cinquecentesche, corridoi e vicoli scavati nella pietra, in un contesto unico nel suo genere.

Mercatino di Natale ad Assisi

Il Natale ad Assisi ha un respiro differente, più raccolto e spirituale. Il mercatino natalizio è celebre per l’atmosfera che avvolge la città e per le spettacolari proiezioni luminose che animano le facciate dei monumenti storici, in particolare la Basilica Superiore di San Francesco. Le installazioni luminose raccontano il tema della pace tramite l’arte contemporanea, con riferimenti a grandi nomi come Banksy, Chagall, Picasso, Magritte e Klimt.

Le bancarelle si distribuiscono tra il centro storico e Santa Maria degli Angeli, mentre i mercatini di Palazzo di Assisi, legati al Natale Palazzano, completano un percorso che unisce fede, arte e bellezza. Svariati presepi artistici arricchiscono una dimensione già carica di significato.

Mercatini di Natale a Gubbio

A Gubbio il Natale è una dichiarazione d’amore al Medioevo. Fino al 6 gennaio 2026, il centro storico accoglie mercatini che si inseriscono alla perfezione tra le stradine in pietra e propongono prodotti tipici e artigianato locale. L’esperienza è quella di una passeggiata lenta, dove ogni scorcio sembra già una cartolina, e il clima natalizio si fonde con l’identità forte e austera del borgo umbro.

Mercatino a Orvieto

Fino al 6 gennaio, Orvieto vive la nona edizione di A Natale Regalati Orvieto, un progetto che trasforma l’intera città in un grande palcoscenico diffuso. Il centro storico, le piazze, i borghi e i monumenti più rappresentativi diventano luoghi di esperienza, tra luminarie immersive, mercatini, piste sul ghiaccio e laboratori per famiglie.

Il Natale orvietano è dinamico e contemporaneo, ma resta sempre legato alla storia e all’identità del territorio. Grandi incontri culturali, visite animate e un calendario di eventi pensato per tutte le età rendono Orvieto una delle mete più complete per vivere le festività in Umbria.

Mercatini di Spoleto

Spoleto è una delle località umbre che vive il Natale in modo più spettacolare. Fino al 18 gennaio 2026, il centro storico ospita mercatini artigianali e gastronomici, ma è l’insieme degli eventi a rendere l’esperienza davvero coinvolgente: non a caso, sono oltre cento gli appuntamenti che scandiscono il periodo festivo.

Il Santa Claus Village, con la ruota panoramica, l’accensione delle luminarie e la parata Christmas Dreams, crea un’atmosfera fiabesca. La pista di ghiaccio Frozen Park, la Casa di Babbo Natale e la Fontana dei Desideri rendono Spoleto una meta straordinaria anche per le famiglie.

Accanto agli eventi più ludici, la mostra Spoleto, la Città in un Presepe e il mercatino della solidarietà Un Nat@le che sia tale riportano al centro il valore simbolico e comunitario delle Feste.

Mercatini natalizi a Foligno

Foligno si accende attorno al suo grande albero di Natale, che illumina la città fino al 6 gennaio 2026.

I mercatini si accompagnano a presepi artistici e all’affascinante mostra dedicata ai giocattoli antichi, provenienti dalla collezione del Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia. Un percorso che emoziona adulti e bambini e riporta alla luce oggetti capaci di raccontare infanzie lontane e tradizioni dimenticate.

Mercatini a Montefalco

Fino al 6 gennaio 2026, Montefalco rinnova il suo appuntamento con la Magia del Natale: il centro storico si anima con mercatini natalizi, luci soffuse e un calendario di eventi pensato per coinvolgere visitatori di ogni età, senza perdere l’eleganza raccolta che da sempre caratterizza il borgo.

La Casetta di Babbo Natale diventa uno dei punti più amati dalle famiglie, affiancata da fiabe animate natalizie che riportano la narrazione orale al centro delle Festività. Le giornate sono scandite da degustazioni sotto al vischio, mostre, laboratori creativi e spettacoli che accompagnano tra le vie acciottolate per un’esperienza che unisce convivialità e lentezza.

Tra gli appuntamenti culturali più significativi spicca la mostra “STEVE McCURRY – UMBRIA”, ospitata al Complesso Museale di San Francesco e visitabile fino al 3 maggio 2026. Sessanta fotografie, molte delle quali inedite, raccontano il rapporto profondo tra il celebre fotografo americano e l’Umbria, esplorata durante il progetto Sensational Umbria. Tramite paesaggi, volti, tradizioni e scene di vita quotidiana, McCurry costruisce un racconto visivo intenso e poetico, capace di restituire l’anima più autentica della regione. Le immagini dialogano con l’architettura sacra del complesso museale e ricreano un percorso emozionale che arricchisce l’esperienza natalizia di Montefalco con uno sguardo contemporaneo e universale.

Sara Stangoni Comunicazione

Mercatino a Bevagna

Bevagna accoglie il Natale con il Mercatino degli Artigiani, attivo fino al 6 gennaio 2026 grazie all’impegno della Pro Loco. Tra favole raccontate ad alta voce, musica diffusa, profumi di dolci tradizionali e presepi illuminati, il borgo invita grandi e piccoli a vivere le Feste con uno sguardo semplice e autentico.

I vicoli silenziosi, le luci soffuse e il cielo stellato creano una cornice intima, perfetta per riscoprire la magia delle notti invernali e lasciarsi sorprendere da un Natale che parla al cuore.

Mercatini di Natale a Terni

A Terni, fino al 4 gennaio, tornano i Mercatini di Natale – Hobbisti in Mostra: la Galleria del Corso e la Foresteria si trasformano in spazi dedicati alla creatività e ospitano espositori che propongono oggetti fatti a mano, decorazioni natalizie e idee regalo originali.

I mercatini si svolgono in più weekend, offrendo varie occasioni per immergersi in un Natale urbano ma attento all’artigianato e alla manualità.

Mercatino natalizio a Castiglione del Lago

Fino al 6 gennaio, Castiglione del Lago ospita uno dei mercatini più suggestivi della regione grazie a Luci sul Trasimeno: il percorso si snoda lungo Via Belvedere e segue la sagoma luminosa dell’“albero” che domina il borgo.

Le bancarelle offrono prodotti tipici, decorazioni natalizie, artigianato in stoffa e pelle, gioielli in argento, accessori fatti a mano, profumi, articoli per la casa e oggetti vintage.

Mercatini di Castel Rigone

Nei weekend fino al 21 dicembre, il borgo medievale di Castel Rigone si anima nel pomeriggio con mercatini di artigianato locale mentre le melodie natalizie accompagnano i visitatori tra vin brulè, street food e spettacoli itineranti.

Personaggi in costume e gruppi musicali trasformano ogni domenica in una piccola festa diffusa, immersa nella bellezza di uno dei borghi più affascinanti del Trasimeno.

Mercatini di Città di Castello

Città di Castello accoglie il Natale con il Villaggio di Babbo Natale, allestito in Piazza delle Tabacchine fino al 24 dicembre. I mercatini si affiancano a un ricco programma di appuntamenti per le famiglie, tra intrattenimento, mostre e concerti. È una proposta pensata per rendere il centro cittadino un luogo di incontro e festa, dove il Natale diventa un’esperienza condivisa.