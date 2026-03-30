NCL Norwegian Luna, la nuova incredibile nave di Norwegian Cruise Line

È stata inaugurata proprio in questi giorni a Miami la Norwegian Luna, la nuova incredibile nave Made in Italy di Norwegian Cruise Line, compagnia innovativa nel settore delle crociere. Destinata a navigare tra i mari di Caraibi e Bahamas, il battesimo si è svolto al terminal LEED Gold Certified di PortMiami, alla presenza di oltre 2.000 ospiti, secondo la tradizione marittima che prevede la benedizione della nave e la rottura della bottiglia sullo scafo.

Le novità della Norwegian Luna

Con una lunghezza di 1.056 piedi (circa 322 metri), una stazza da 156 mila tonnellate e una capacità di 3.565 ospiti per 1.809 cabine, Norwegian Luna rappresenta l’evoluzione più avanzata della vacanza in crociera. Gli spazi più aperti, il design contemporaneo e un’offerta di servizi e intrattenimento completa permettono di rispondere alle esigenze di famiglie, coppie o di chi cerca esperienze più esclusive.

Tra le novità più evidenti ci sono le aree outdoor, pensate come veri e propri luoghi di vita e viaggio: dall’ampio pool deck dove passare le ore centrali della giornata alla lounge open-air come La Terrazza; dall’Observation Lounge alle cabine con balcone, fino alla scultura selfie “Luna” e i tanti spazi panoramici. La sensazione è quella di avere sempre l’esterno e il mare a portata di sguardo, ed è subito vacanza!

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Gli ospiti possono scegliere tra cabine interne, vista mare, con balcone e suite, tutte super accessoriate; ma esiste anche una sorta di “nave nella nave” per i più esigenti: The Haven by Norwegian® è lo spazio esclusivo riservato agli ospiti Haven, con cabine spaziose, aree pubbliche e un ristorante dedicati, oltre a servizio di maggiordomo e concierge personalizzato per garantire la massima privacy e comfort.

Le attività per famiglie e bambini

Un paradiso (anche) per famiglie è la Norwegian Luna, con tantissime proposte dinamiche, interattive e di condivisione e gli scivoli più lunghi e più veloci che esistano a bordo di una nave da crociera. L’Aqua Slidecoaster, già simbolo della compagnia e premiato come “Best Water Park Ride/Attraction” dalla International Association of Amusement Parks and Attractions, torna in una versione ancora più performante, con scivoli doppi che sembrano montagne russe, percorsi distinti e un sistema magnetico che spinge i passeggeri lungo il tracciato.

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Debuttano anche Luna Midway, un’area ispirata ai luna park con giochi in stile carnevale, e Moon Climber, un percorso a ostacoli multilivello pensato per tutte le età. A completare l’offerta ci sono il Glow Court, complesso sportivo digitale immersivo, e la Luna Game Zone con videogiochi, arcade e realtà virtuale. Tra le novità anche Horizon Park, un’area ricreativa all’aperto con giochi su prato pensata per tutte le età.

Per i più piccoli, tra intrattenimento e didattica, “Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival” è un’esperienza interattiva a tema marino pensata per stimolare creatività e curiosità, tra giochi, costumi e scenografie immersive.

Per gli adulti, relax e grandi show

Relax è una delle parole d’ordine della crociera NCL e gli adulti in viaggio possono scegliere di rilassarsi nella premiata Mandara Spa, rinomata per le sue proposte wellness di livello mondiale oppure nel Vibe Beach Club, un’area esclusiva riservata agli over 18, con lettini premium e servizi dedicati, lontano dalle zone più affollate.

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Anche l’intrattenimento serale guarda a un pubblico adulto, con proposte come “LunaTique”, uno spettacolo notturno ispirato all’energia di Las Vegas, tra performance scenografiche e cocktail di livello. La programmazione include grandi produzioni come “Rocket Man: A Celebration of Elton John™”, uno show in stile concerto ad alta energia costruito anche su materiali d’archivio dell’artista, e “HIKO: Innovation Meets Wonder™”, una produzione originale dal taglio fantascientifico che fonde arti circensi, danza e immagini in realtà mista.

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La ristorazione a bordo

Con 17 opzioni di ristorazione e 18 tra bar e lounge, la nave offre una varietà culinaria eccezionale con diverse proposte culinarie. I ristoranti principali inclusi offrono menu a rotazione con piatti classici e specialità di ispirazione internazionale; oltre a un locale aperto 24 ore su 24 per snack e pasti informali. Indulge Food Hall amplia ulteriormente la varietà con nove stazioni gastronomiche dedicate a cucine di tutto il mondo, tra cui piatti indiani, barbecue in stile smokehouse, noodles e opzioni plant-based. Chi desidera un’esperienza più raffinata e particolare può prenotare nei ristoranti di specialità come Le Bistro, il ristorante francese simbolo di NCL, e Sukhothai, che reinterpreta la cucina thailandese.

Gli itinerari

Dopo il debutto a Miami, Norwegian Luna inaugura la sua stagione con viaggi di tre e quattro giorni alle Bahamas, accanto a itinerari di sette giorni nei Caraibi orientali, pensati per alternare navigazione e tappe in alcune delle destinazioni balneari più iconiche.

Da aprile a novembre 2026, gli itinerari includono scali in porti come Puerto Plata, nella Repubblica Dominicana, St. Thomas nelle Isole Vergini Americane e Great Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian Cruise Line alle Bahamas. Qui, negli ultimi mesi, sono stati introdotti nuovi spazi che ridefiniscono l’esperienza a terra: dalla Great Life Lagoon, grande piscina con bar swim-up e cabanas, al Vibe Shore Club, area riservata agli adulti con accesso diretto alla spiaggia.

A partire da novembre 2026, Norwegian Luna passerà agli itinerari nei Caraibi occidentali, con scali a Roatán, nelle isole della Bahía in Honduras, Cozumel in Messico e Harvest Caye, la destinazione privata in stile resort della compagnia al largo del Belize.

Il 6 aprile 2027 la nave debutterà a New York, diventando una delle unità contemporanee più recenti a salpare da questo porto. Da qui partiranno crociere di quattro e sette giorni verso le Bermuda, con pernottamenti al Royal Naval Dockyard che permettono di vivere la destinazione con più tempo e libertà.