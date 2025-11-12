Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

iStock Il mercatino Natale di Santa Croce a Firenze

Non c’è niente di meglio di un mercatino di Natale per accendere lo spirito festivo nelle persone. Questa tradizione, che affonda le sue radici a Vienna, dove il primo mercato di dicembre documentato risale al 1298, si è diffusa nel corso dei secoli in tutto il mondo.

Dalla Germania e dalla Svizzera fino a Singapore e New York, è difficile trovare una destinazione rinomata che non ospiti un mercatino natalizio di grande fascino. Alcuni, anzi, sono diventati così popolari da trasformarsi essi stessi in vere attrazioni turistiche. Ecco la selezione di CNN Travel dei mercatini di Natale più imperdibili in programma nel 2025 in tutto il mondo, tra cui c’è anche un italiano.

Il mercatino di Natale a Firenze

Firenze si prepara ad accogliere la magia del Natale con il ritorno dello storico mercato di Natale (Weihnachtsmarkt) in Piazza Santa Croce. Un appuntamento fisso per fiorentini e visitatori, questa edizione 2025 si conferma uno dei mercati più longevi e amati d’Italia, con una tradizione che si tramanda da oltre vent’anni. C’è molto da scoprire in questo mercatino incantevole, ma nulla può competere con lo splendido sfondo offerto dalla Basilica di Santa Croce.

Pur ispirato ai mercati di strada tedeschi, il Weihnachtsmarkt fiorentino è in molti modi profondamente italiano, grazie ai panorami e alle numerose specialità locali, come il celebre panforte. Non mancano certo pan di zenzero, strudel e i tradizionali Lebkuchen di Heidelberg, oltre a specialità gastronomiche internazionali, bevande calde e tante delizie da scoprire

tra i banchi.

Dal 15 novembre al 21 dicembre 2025, oltre cinquanta stand nelle caratteristiche casette di legno animeranno il cuore di Piazza Santa Croce, ricreando l’atmosfera tipica dei mercatini nordici. L’ingresso è libero e gli orari, estesi per permettere a tutti di godersi l’atmosfera festiva, saranno: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 22:00, mentre venerdì, sabato e domenica fino alle 23:00.

Un fitto calendario di eventi accompagnerà la kermesse: una casetta di Babbo Natale ospiterà giochi e attività per i più piccoli, mentre ogni fine settimana ci saranno canti natalizi, cori, musica dal vivo, sbandieratori e Babbo Natale in persona, oltre a tante altre sorprese. Passeggiando tra le casette sarà possibile trovare decorazioni fatte a mano e idee regalo originali, perfette per decorare la casa o mettere sotto l’albero.

Gli altri mercatini di Natale più belli del mondo

Il Mercatino di Natale di Vienna, Austria

Con un trenino trainato da renne, una ruota panoramica gigante e una corona dell’Avvento enorme, lo spettacolo natalizio di Vienna cattura alla perfezione l’atmosfera festiva. Pur contando circa 20 mercatini di Natale, il Wiener Christkindlmarkt (noto anche come Rathausplatz) è uno dei più antichi e tradizionali della città. Conosciuto anche come Viennese Dream Christmas Market, si svolge davanti al Municipio e ospita una pista di pattinaggio per bambini di 110 metri quadrati.

Tra le attrazioni più amate dai visitatori c’è il celebre Albero dei Cuori, un’enorme quercia decorata con centinaia di cuori scintillanti, perfetta per foto indimenticabili. I numerosi stand propongono specialità locali come salsicce austriache, biscotti allo zenzero e punch natalizio fatto in casa. Il Wiener Christkindlmarkt è aperto dal 14 novembre al 26 dicembre, mentre la pista di pattinaggio, chiamata Ice Dream at the Christmas Market, resta attiva fino al 6 gennaio 2026.

iStock

Mercatino di Natale di Basilea, Svizzera

È difficile trovare una destinazione che celebri il Natale meglio della Svizzera. In questo periodo dell’anno, la maggior parte delle città svizzere si anima con mercatini natalizi, creando un’atmosfera magica. Il Mercatino di Natale di Basilea si svolge dal 27 novembre al 23 dicembre ed è il più grande e uno dei migliori. Diviso in due aree principali, Barfüsserplatz e Münsterplatz, il mercato ospita circa 150 stand decorati che vendono di tutto, dalle spezie natalizie agli addobbi e alle candele.

Tra le attrazioni per famiglie spicca il bosco fiabesco di Natale a Münsterplatz, con attività come decorazione di biscotti di pan di zenzero e candele, laboratori di creazione di stelle e spettacoli di burattini. I visitatori possono salire la scalinata della torre di San Martino per ammirare le luci che illuminano la città vecchia o gustare un bicchiere di vin brulé sulla piramide di Natale alta 13 metri a Barfüsserplatz.

Mercatino di Natale di Strasburgo, Francia

Uno dei mercatini di Natale più antichi d’Europa, quello di Strasburgo risale al 1570, anche se da allora ha subito grandi trasformazioni. Distribuito in più di 10 location, questo mercato amatissimo illumina la città con migliaia di luci scintillanti e decorazioni festive dal 26 novembre al 24 dicembre. Ogni anno attira oltre 2 milioni di visitatori e offre centinaia di chalet in legno che vendono di tutto, dagli addobbi e regali al vino locale alsaziano. Place Kléber è probabilmente la zona più famosa, grazie al Grande Albero di Natale, ma passeggiando tra i vicoli e le pittoresche piazze della città si scoprono innumerevoli scorci magici.

iStock

Winter Wonders di Bruxelles, Belgio

A Natale, Bruxelles si trasforma grazie a Winter Wonders, un evento che più che un mercatino sembra un vero e proprio festival. Tra i più grandi e popolari del Belgio, questa manifestazione annuale si estende tra le piazze e gli spazi aperti di Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine e Marche aux Poissons. Tra le attrazioni principali ci sono spettacoli di luci e suoni, pattinaggio sul ghiaccio e giostre, mentre circa 200 chalet offrono glühwein (vin brulé), birre belghe e waffle. Il tutto immerso nella magia del gigantesco albero di Natale della Grand Place. Winter Wonders di Bruxelles è aperto dal 28 novembre al 5 gennaio.

Mercatini di Natale di Praga, Repubblica Ceca

Praga a Natale diventa una vera e propria terra delle meraviglie invernale durante le festività. La città offre numerosi mercatini, ma i principali si trovano in Piazza della Città Vecchia e Piazza Venceslao, a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro, permettendo ai visitatori di esplorarli entrambi in una sola giornata. Piazza della Città Vecchia offre intrattenimento dal vivo con spettacoli, performance di danza e laboratori creativi. Piazza Venceslao è invece il luogo ideale per acquistare regali fatti a mano e gustare specialità locali come la klobasa (salsiccia ceca) e il vin brulé. I mercatini sono aperti dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.

iStock

La festa di Santa Lucia, Barcellona

Risale al 1786 e nel tempo la Fira de Santa Llúcia è cresciuta da una semplice celebrazione di un giorno dedicata alla festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, a una vera e propria fiera di tre settimane. Situata proprio di fronte alla Cattedrale di Barcellona, la vivace manifestazione è suddivisa in quattro aree principali. La sezione Presepi e Figurine propone decorazioni e modelli per creare tradizionali scene della Natività. La zona Verde e Piante offre alberi naturali e artificiali, oltre a una vasta selezione di piante.

La sezione Artigianato ospita prodotti fatti a mano e gioielli, mentre quella dei Simbombes è dedicata principalmente agli strumenti musicali. Non mancano inoltre numerose attività festive, tra cui racconti di Natale, una parata natalizia e il tradizionale Caga Tió, un enorme tronco di Natale in stile piñata che, colpito con un bastone, rilascia dolci e regali.

Avvento a Zagabria, Croazia

Non sorprende che Zagabria sia stata eletta per tre anni consecutivi la “migliore destinazione per i mercatini di Natale” secondo il portale European Best Destinations. L’Avvento a Zagabria è composto da circa 25 mercatini sparsi per tutta la capitale croata, creando uno scenario davvero magico dal 29 novembre al 7 gennaio. Tra le attrazioni principali ci sono presepi viventi, sculture di ghiaccio, concerti all’aperto, bar temporanei e persino un tram natalizio con Babbo Natale e i suoi elfi. C’è anche un’area dedicata al divertimento, chiamata “fuliranje”, dove i visitatori possono ballare per strada, gustare street food e ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera di pura allegria.

Natale a Tivoli, Copenaghen, Danimarca

Visitato più volte da Walt Disney prima di creare Disneyland, questo parco di divertimenti e giardino di piacere danese è uno spettacolo mozzafiato in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, è difficile trovare un luogo così incantevole come i Giardini di Tivoli durante il periodo natalizio. Con oltre 1.000 alberi di Natale decorati che abbelliscono i giardini, attrazioni da luna park e la tradizionale Pixie Band, l’esperienza invernale qui è unica.

Tra le novità di quest’anno ci sono anche magiche installazioni luminose che simulano spettacolari “fuochi d’artificio”. Da non perdere è la processione di Lucia del 13 dicembre, con oltre 100 ragazze che attraversano i giardini cantando e portando candele in occasione della festa di Santa Lucia, oltre ai fuochi d’artificio previsti tra il 25 e il 26 dicembre e per Capodanno. Il Natale a Tivoli si svolge dal 14 novembre al 4 gennaio.

iStock

Mercatino di Natale di Tallinn, Estonia

Il mercatino natalizio della capitale estone è uno dei più moderni d’Europa. Situato nella Piazza del Municipio di Tallinn, offre numerosi stand con cucina tradizionale estone, pane artigianale e prodotti fatti a mano. Tra le attrazioni, i visitatori possono divertirsi con giostre, una grotta invernale e incontrare Babbo Natale che arriva in slitta con le renne. Non mancano spettacoli di gruppi di danza e cori che animano il mercato con musica e allegria. Come in molti mercatini, però, la vera star è l’albero di Natale, presente in piazza sin dal 1441. Il Mercatino di Natale di Tallinn 2025 si tiene dal 21 novembre al 28 dicembre.

Mercatino di Natale di Skansen, Stoccolma

Stoccolma non manca certo di mercatini di Natale, ma nessuno è più tradizionale di Skansen. Situato sull’isola di Djurgården, nel museo all’aperto più antico del mondo, il mercatino è un’affascinante vetrina della cultura svedese con un tocco di magia natalizia. Le case storiche del museo sono decorate a festa, mentre le tavole all’interno sono apparecchiate per il cenone di Natale. I visitatori possono partecipare ai giochi e balli intorno all’albero nella piazza principale, Bollnäs. Il Mercatino di Natale di Skansen è aperto venerdì, sabato e domenica, dal 28 novembre al 21 dicembre.

Ecco gli altri mercatini elogiati dalla CNN.