Mercatini di Natale a Praga, la bellezza delle feste nella “Città Magica”: info e date

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Mercatini di Natale a Praga

Ci sono luoghi che sotto Natale si vestono a festa per farci sognare, ritratti di scorci nel mondo che, tra luci e profumi, ci fanno tornare bambini: Praga è un vero e proprio incantesimo durante le feste. Tra leggende e misteri, è una delle città più magiche al mondo: nella Capitale della Repubblica Ceca, possiamo immergerci nella magia del periodo, tra panorami che mozzano il fiato, luminarie che ravvivano la città e dolciumi che ci tentano. E cosa c’è di meglio di fare una passeggiata tra i mercatini di Natale a Praga? Tutte le info utili da sapere, sugli spostamenti e sulle date.

Dove si svolgono i mercatini di Natale a Praga

Il Natale, per chi lo ama, è di per sé un periodo suggestivo, carico di ricordi e di malinconie, di gioia e di felicità: viverlo in una città come Praga è una di quelle esperienze memorabili da fare almeno una volta nella vita. Tra i migliori mercatini natalizi in Europa, Praga ospita moltissime bancarelle, in realtà, in diversi punti strategici della Capitale. Basta fare qualche passo per rimanere affascinati dai vánocní trhy, tra i motivi per cui i turisti non si lasciano sfuggire la possibilità di visitare Praga durante le feste.

Mercatino di Natale al Castello di Praga

Impossibile perdere l’occasione di arricchire la propria vacanza facendo un salto nel tradizionale mercatino di Natale al Castello di Praga, una delle attrazioni più belle della città: le bancarelle – circa 70 – vengono allestite a Piazza San Giorgio, proprio vicino alle scuderie del Castello. L’albero di Natale al centro della piazza e la vista panoramica sulla Cattedrale di San Vito (il Duomo) ci fa sognare a occhi aperti un Natale che abbiamo visto solo nei film.

Mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia

C’è un angolo di Praga che merita di essere visitato, nel periodo natalizio in particolare, quando si veste a festa con il mercatino, una delle principali attrazioni della Capitale, ovvero la Città Vecchia: non mancano bancarelle dedicate all’artigianato locale o per una dolce coccola, come i chioschetti con cioccolata calda e vin brûlé speziato. Al centro della piazza si trova, come da tradizione, l’albero di Natale, addobbato tra luci e decorazioni splendenti. E non mancano spettacoli ed eventi dal vivo, in questo meraviglioso villaggio di artigiani, in cui svetta l’Orologio astronomico.

Mercatino di Natale in Piazza della Repubblica

Non è molto grande, ma le casette del mercatino di Natale in Piazza della Repubblica a Praga sono un autentico gioiellino da non perdere, soprattutto per chi apprezza comprare i prodotti tipici. Ci si può anche fermare per rifocillarci dopo aver visitato la città. Il plus? Proprio le sue dimensioni: non è estremamente frequentato, quindi dà quell’idea di passeggiata tra mille luci natalizie in piena tranquillità.

Mercatino di Natale in Piazza San Venceslao

Spostiamoci da Piazza Vecchia per recarci precisamente a Piazza San Venceslao: questo quartiere della Città Nuova di Praga ospita un mercatino natalizio che un tempo non era così grande, ma che oggi è pronto a stupire i turisti per la grande scelta di prodotti presenti. Anche qui viene allestito un albero, oltre ai giochi di luce alla sera, poco dopo il tramonto. Per chi è amante dei prodotti in legno o in ferro, allora è una tappa imperdibile.

Mercatino di Natale in Piazza della Pace

Il mercatino di Natale in Piazza della Pace (ovvero Náměstí Míru) è un vero e proprio punto di riferimento per chi deve ancora fare i regali dell’ultimo minuto o desidera decorare la propria casa portando con sé un pezzo di Praga: sono presenti ben 60 bancarelle, con tantissimi prodotti natalizi tradizionali, ma anche marionette in legno, giocattoli o statuine del presepe. Anche in questo caso non mancano bancarelle dedicate ai prodotti gastronomici.

Quando si svolgono i mercatini di Natale a Praga

Fonte: iStock

Segniamoci assolutamente le date dei mercatini di Natale a Praga: non tutti, infatti, vengono allestiti nello stesso giorno, anche se comunque, come vuole la tradizione, sono presenti per le zone della città già dalla fine del mese di novembre. Ecco quando iniziano e quando finiscono.

Mercatino di Natale al Castello di Praga : dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025; Mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia : dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025; Mercatino di Natale in Piazza della Repubblica : dal 25 novembre al 24 dicembre 2024;

: dal 25 novembre al 24 dicembre 2024; Mercatino di Natale in Piazza San Venceslao : dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025; Mercatino di Natale in Piazza della Pace: dal 20 novembre al 24 dicembre 2024.

Come raggiungere i mercatini di Natale a Praga

A Praga possiamo sposarci in metro o in tram: in ogni caso, i mercatini natalizi sono facilmente raggiungibili e non avremo alcuna difficoltà.

Mercatino di Natale al Castello di Praga : in metro, scendere alla fermata Malostranská (linea A, verde), poi prendere il tram 22 o 23 fino alla fermata Pražský hrad;

: in metro, scendere alla fermata Malostranská (linea A, verde), poi prendere il tram 22 o 23 fino alla fermata Pražský hrad; Mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia : prendere la metro linea A (verde) e scendere alla fermata Staroměstská. La piazza è a circa 5 minuti a piedi;

: prendere la metro linea A (verde) e scendere alla fermata Staroměstská. La piazza è a circa 5 minuti a piedi; Mercatino di Natale in Piazza della Repubblica : sempre in metro, scendere alla fermata Náměstí Republiky (linea B, gialla);

: sempre in metro, scendere alla fermata Náměstí Republiky (linea B, gialla); Mercatino di Natale in Piazza San Venceslao : è possibile prendere le fermate della metro Můstek (linee A e B) e Muzeum (linee A e C);

: è possibile prendere le fermate della metro Můstek (linee A e B) e Muzeum (linee A e C); Mercatino di Natale in Piazza della Pace: basta scendere alla fermata della metro Náměstí Míru (linea A, verde). In alternativa, le linee del tram 4, 10, 13, 16 e 22 fermano direttamente in piazza.

Eventi natalizi di Natale a Praga

Durante le feste, la Città Magica si fa ancor più suggestiva: tra un trdelník, il pan di zenzero e il vin brulé, o ancora le caldarroste, non perdiamo altri eventi natalizi a Praga, come la possibilità di pattinare sul ghiaccio al Centrum Černý Most. La tradizione ceca è di assaggiare il trdelník durante le feste, ovvero un dolce di pasta frolla con gelato e ricoperto di zucchero alla cannella. Gli spettacoli di Natale vengono organizzati per le vie della città, con artisti talentuosi. Ma la vera favola di Praga sotto le feste è di concedersi la possibilità di salire in cima alla Torre della Città Vecchia: pochi euro per una vista panoramica mozzafiato sui mercatini. Magari stringendo la mano alla propria anima gemella o migliore amica.