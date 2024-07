Viaggio a Vilnius: il meglio della romantica capitale lituana

Fonte: iStock Panorama sulla romantica città di Vilnius

Vilnius è l’esempio eccezionale di una città medievale che ha esercitato una profonda influenza sugli sviluppi architettonici e culturali di una vasta area dell’Europa orientale nel corso di diversi secoli. Il magico centro storico di Vilnius, con i suoi 700 anni, nasconde molti segreti e una lunga storia. La leggenda narra che la città sia nata da un sogno del Granduca Gediminas durante una battuta di caccia. Nel suo sogno, Gediminas vide un enorme lupo di ferro in piedi su una collina che ululava come se centinaia di lupi fossero intrappolati al suo interno. Quando il Granduca consultò il mago di corte Lizdeika, gli fu detto che il lupo era il simbolo di una grande capitale che un giorno sarebbe sorta in cima a quella collina. Nel 1323, Gediminas inviava già lettere alle città europee per invitare mercanti e artigiani a visitare la città. Oggi, quelle storiche strade acciottolate nate da un sogno ti condurranno in una romantica passeggiata attraverso l’area dichiarata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.

Fonte: iStock

Cosa vedere a Vilnius, le migliori attrazioni

La Torre di Gediminas

Il simbolo di Vilnius che non potrai ignorare, la Torre di Gediminas, è visibile da molti punti della Città Vecchia ed è raffigurato in numerose opere d’arte. È uno dei luoghi migliori per ammirare i magnifici panorami di Vilnius. Sali sulla collina per guardare il tramonto o sali ancora più in alto fino alla cima della torre per un punto di osservazione ancora più spettacolare. I tetti rossi di Vilnius, i campanili delle chiese e le strette vie della Città Vecchia medievale sono uno spettacolo straordinario. La Torre del Castello di Gediminas è la sede più visitata del Museo Nazionale della Lituania. La sua esposizione invita i viaggiatori a conoscere la storia di Vilnius come centro del Granducato di Lituania. Salendo gli stretti gradini della torre, il visitatore scoprirà diversi livelli di esposizioni che presentano lo sviluppo del territorio del Castello di Vilnius, oltre a mostre di gioielli baltici e importanti manufatti militari. Al secondo piano si trova la mostra interattiva “Linea del tempo visiva: uno sguardo attraverso le finestre della Torre di Gediminas”, che invita i visitatori a sperimentare un attacco da parte dei crociati; possono anche vedere come appariva la Vilnius rinascimentale e confrontare questa immagine con un panorama dei castelli precedente e successivo al 1785, un’epoca in cui questi edifici avevano già perso la loro importanza politica. Questo viaggio è un’opportunità per sperimentare i cambiamenti che la città ha vissuto dal XIV al XXI secolo, sia guardando attraverso le finestre della torre, sia guardando la torre stessa. Al terzo potrai invece sperimentare cosa significava partecipare alla Via Baltica – una delle più memorabili tra le grandi manifestazioni antisovietiche, quando, nell’agosto 1989, quasi 2 milioni di persone si unirono per mano da Vilnius a Tallinn. Dalla piazza di osservazione della Torre si apre un panorama da cui sembra di poter tenere la città in mano. La bandiera nazionale sventolante ci ricorda che la Torre Gediminas è un simbolo non solo di Vilnius, ma di tutta la Lituania.

Fonte: iStock

Il Palazzo dei Granduchi

Originariamente gotica, la residenza dei Granduchi di Lituania, risalente al XVI secolo, divenne un grande palazzo rinascimentale e nella prima metà del XVII secolo acquisì anche caratteristiche del primo barocco. All’epoca Vilnius era uno dei maggiori centri dell’Europa centrale e orientale. In quegli anni, il Palazzo dei Granduchi è stato un centro politico, diplomatico, amministrativo e culturale del Granducato di Lituania. A metà del XVII secolo però, l’esercito di Mosca distrusse il palazzo e nel periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, il palazzo fu completamente distrutto per ordine dell’amministrazione russa zarista. Il restauro è avvenuto solo nel 2013. Oggi ospita il Museo Nazionale, dove si possono ammirare quattro percorsi principali che riflettono le funzioni di questa residenza storica. Numerosi reperti, insieme a modelli del palazzo e materiale iconografico, sono esposti nell’esposizione dello sviluppo storico e architettonico del palazzo (Percorso I). L’esposizione degli interni storici rappresentativi del palazzo (Percorso II) porterà i visitatori nelle sale di rappresentanza con rappresentazioni storiche restaurate del tardo gotico, del rinascimento e del primo barocco, oltre a una speciale sala del tesoro. Il percorso III è costituito da tre mostre (armamento, vita quotidiana, musica) e dalla Sala degli Eventi. Qui potrai conoscere le fortificazioni e la collezione di armamenti del castello e del palazzo dei Granduchi di Lituania. Un’altra esposizione rivela la vita quotidiana degli abitanti del castello, la struttura della cucina del palazzo e le peculiarità della ristorazione. Inoltre, potrai apprezzare il patrimonio musicale e la tradizione di suonare al Palazzo dei Granduchi di Lituania, che saranno presentati in eventi separati presso la Sala eventi alla fine del percorso. Sul percorso IV si trova il Centro espositivo del museo, che espone importanti mostre nazionali e internazionali.

Il Palazzo Presidenziale

Chiamato “Prezidentūra” (Ufficio del Presidente) nella vita quotidiana, è stato costruito nella piazza di Simonas Daukantas, autore della prima storia del Paese pubblicata in lingua lituana nel XIX secolo. In qualsiasi modo si scelga di avvicinarsi a Piazza Daukanto, una strada stretta si allarga improvvisamente e si fonde con la piazza, dominata da un edificio classico della fine del XVIII e dell’inizio del XIX secolo: un’antica casa nobiliare e l’attuale Ufficio del Presidente. L’imponenza della piazza è in qualche modo attenuata dalle torri barocche che sovrastano il tetto del palazzo. A partire dal XVI secolo, il palazzo servì come residenza per i vescovi di Vilnius. Nel XVIII secolo, quando la Lituania fu occupata e annessa all’Impero russo, divenne la residenza per il governatore generale di Vilnius. Lo zar russo Alessandro I, il re francese Luigi XVIII, l’imperatore Napoleone Bonaparte e il maresciallo e statista polacco Józef Piłsudski ne furono tra gli ospiti. L’edificio è stato ristrutturato nel 1997 e attualmente è occupato dal Presidente della Lituania e dalla sua Cancelleria; durante le visite di Stato ufficiali, i leader degli altri Paesi vengono ricevuti in questo edificio. Potrai facilmente sapere quando il Presidente è all’interno perché la bandiera che solitamente sventola sopra l’edificio, viene abbassata quando lascia il Paese. Davanti al palazzo sono issate tre bandiere nazionali; due di esse possono essere sostituite dalle bandiere dei Paesi di provenienza dei visitatori stranieri. Ogni domenica alle 12:00 vi si tiene una solenne cerimonia di alzabandiera della durata di 5-10 minuti. Alla cerimonia partecipano i soldati della Compagnia della Guardia d’Onore delle Forze Armate lituane, vestiti non solo con uniformi da cerimonia ma anche con armamenti medievali per ricordare che le attuali Forze Armate lituane sono custodi della storia onorevole del Paese, una parte della sua storia secolare. Visite gratuite al Palazzo presidenziale, previa registrazione, sono organizzate il sabato (in lituano) dalle 10.00 alle 15.00 e la domenica (in lituano e inglese) dalle 10.00 alle 15.00. Per partecipare, bisogna registrarsi entro e non oltre 3 giorni prima del giorno della visita.

Fonte: iStock

Museo delle occupazioni e delle lotte per la libertà

Consigliato se vuoi ripercorrere la storia della seconda metà del ‘900, il Museo delle occupazioni e delle lotte per la libertà è stato istituito nel 1992. È l’unico museo di questo tipo negli Stati baltici, ospitato nello stesso edificio in cui le autorità repressive sovietiche NKVD e NKGB-MGB-KGB hanno lavorato dalla seconda metà del 1940 fino all’agosto 1991. Il seminterrato dell’edificio contiene una cella interna di isolamento per gli interrogatori, dove i residenti della Lituania che sembravano sospetti alle autorità di occupazione furono imprigionati dall’autunno fino al 1987. I visitatori possono visitare la mostra allestita nell’ex sala di esecuzione della pena di morte. L’ex ufficio del vice capo della prigione interna del KGB, al primo piano del museo, comprende un’esposizione di documenti, fotografie, mappe e altri oggetti che illustrano la sovietizzazione della regione nel 1940-1941. La mostra dedicata alla guerriglia del 1944-1953 presenta la struttura territoriale e l’organizzazione militare delle unità di guerriglia, le aspirazioni dei combattenti per la libertà, le loro attività quotidiane e la loro vita di tutti i giorni. La lotta dell’NKVD e del NKGB contro la resistenza armata è illustrata nella mostra Lotta sleale. Il secondo piano del museo ospita una mostra dedicata alla prigionia dei cittadini lituani nei gulag dal 1944 al 1956, alle deportazioni dal 1944 al 1953 e alle attività del KGB dal 1954 al 1991.

La prigione di Lukiškės

La prigione Lukiškės di Vilnius vanta oltre cento anni di storia. Un tempo pienamente operativa, ha smesso di funzionare come struttura di reclusione solo pochi anni fa e ha aperto le sue porte al pubblico e agli artisti. Costruita proprio nel centro cittadino e vicino alle strade principali, era un complesso moderno rispetto ai monasteri che fungevano tipicamente da strutture di reclusione nella Vilnius del XIX secolo. Era l’unica prigione che consentiva luoghi di culto russo-ortodossi, romano-cattolici ed ebraici. Criminali, prigionieri politici ed esiliati hanno scontato la loro pena qui dal 1904 al 2019. Il complesso carcerario è sopravvissuto a entrambe le guerre mondiali e all’occupazione sovietica. La prigione di Lukiškės ha ospitato molti prigionieri politici di origine non solo lituana, ma anche bielorussa, polacca e di religione ebraica, attivisti sociali, figure politiche, scrittori e firmatari dell’Atto di Indipendenza della Lituania, persone di diversa estrazione etnica, politica e sociale che non erano gradite ai regimi dell’epoca. Per 115 anni la prigione di Lukiškės è stata sorvegliata da alte mura e filo spinato, ma oggi il sito è aperto al pubblico. Da prigione a luogo d’arte, una nuova versione – la Prigione di Lukiškės 2.0 – ospita 250 creatori e artisti ed è un luogo dove gli spiriti curiosi possono imparare ed esplorare. Siediti qui per un drink rinfrescante, assisti a un concerto o fai un tour per avere un’idea della vita nell’ex prigione. L’interno e l’est erno dell’edificio sono stati accuratamente conservati per rispettare il secolo di storia e le numerose personalità politiche, sociali e letterarie che un tempo erano rinchiuse nel complesso. Questo spazio unico è diventato anche una star del grande schermo: ha fatto da sfondo infatti alla quarta stagione dell’acclamata serie di Netflix Stranger Things.

Fonte: iStock

Scoprire Vilnius, i quartieri più interessanti da visitare

Oltre a tutto questo, Vilnius ha diversi altri assi nella manica: potrai assistere a un’opera teatrale o a un film di un regista lituano di fama mondiale, ascoltare il miglior cantante d’opera del mondo o visitare la mostra di un acclamato artista contemporaneo. Ogni giorno nella capitale si tengono decine di eventi gratuiti e ogni mese c’è un festival teatrale, cinematografico, di danza o culturale. La capitale lituana è anche una destinazione calda per gli artisti in tournée, quindi pianifica in anticipo e potrai vederli da vicino mentre sei in città. Di notte, Vilnius si trasforma in una città diversa, dove la gente balla fino all’alba in mezzo a una fiorente offerta di club e bar.

Passeggiando per la Città Vecchia, ti troverai nel Glass Quarter, la cui comunità è stata ufficialmente riconosciuta nell’ottobre 2018 nell’area delle vie Stiklių, M. Antokolskio, Gaono e Žydų. Lo scopo è organizzare percorsi culturali, raccontare storie nascoste del centro storico di Vilnius, stabilire tradizioni, migliorare le infrastrutture e attrarre investitori e privati interessati alla cultura del centro storico. La piazza di 600 anni fa, che un tempo occupava la maggior parte dell’attuale Città Vecchia, era un quartiere ebraico di orafi, soffiatori di vetro, artigiani e finanzieri. Nel 1495 vi fu fondata la corporazione degli orafi, seguita dalla prima manifattura di vetro del Granducato di Lituania nel 1547. Nel 2018 questa storica zona è stata denominata Glass Quarter. Come se fosse nascosto tra le strade più grandi della città, il quartiere è ancora circondato da gioiellerie, artisti locali, negozi e laboratori artigianali, ristoranti accoglienti, la sede dell’orchestra da camera, gallerie d’arte e l’hotel Stikliai, uno dei più antichi della città.

Užupis invece è il quartiere più piccolo di Vilnius ed è separato dal centro storico dal fiume Vilnelė. Un tempo luogo problematico, all’inizio degli anni ’90 si è trasformato in un bellissimo quartiere di artisti, intellettuali e imprenditori. Nel 1996 infatti, un gruppo di studenti dell’Accademia delle Arti di Vilnius fondò qui una comunità artistica in una casa lungo il fiume. Il 1° aprile 1997, i residenti di Užupis decisero di dichiarare in modo un po’ sarcastico la propria indipendenza. Una repubblica indipendente deve avere soldi, potere, un inno e una costituzione e, soprattutto, uno spirito libero. A Užupis troverete tutto questo. Nel 2002 gli artisti e il Comune di Vilnius decisero di fondare insieme l’Incubatore artistico di Užupis. Questo luogo è famoso per le sue sculture e installazioni all’aperto, che cambiano continuamente. Oggi, è un luogo dove lasciarsi ispirare, uscire dalla propria zona di comfort. Per raggiungere il quartiere, passa sotto il Ponte di Užupis, fai un giro sull’Altalena del Destino e assicurati di salutare la Sirena mentre sei lì.