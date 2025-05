Giugno è il mese ideale per vivere il mare senza folla: le spiagge italiane più belle e che in questo periodo dell'anno sono un paradiso in Terra

Fonte: iStock La magnifica Cala Violina

Giugno in Italia è un mese bellissimo: le ore di luce sembrano quasi infinite, i tramonti sono più dolci e più lenti che mai, il clima non è troppo afoso e i turisti non sono così tanto numerosi come durante l’alta stagione (per non parlare del fatto che i prezzi sono più bassi). A differenza di altri periodi dell’anno, quindi, questo è quello ideale per andare a visitare spiagge particolarmente note, località in cui ad agosto si rischia persino di non trovare posto per il proprio asciugamano.

Contemporaneamente, è anche consigliato recarsi a caccia di luoghi ancora poco battuti dai viaggiatori, grazie al sole altissimo che allieta le giornate e permette di avere più tempo per raggiungere angoli che, talvolta, non sono di facile accesso. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi le migliori spiagge d’Italia da scoprire a giugno.

Cala Goloritzé, Sardegna

Pur non essendo semplice arrivarci – può essere raggiunta solo con un trekking di circa un’ora e mezza o via mare -, Cala Goloritzé in questo 2025 rischia di essere sulla lista dei desideri di moltissimi viaggiatori provenienti da tutto il pianeta: è stata decretata la “spiaggia più bella del mondo“. Solo questa premessa ci fa capire che giugno, ovvero un mese dove ancora i turisti sono pochi, è un momento ottimo per andarla a scoprire. Ma di certo ci sono anche dei motivi in più.

Situata lungo la costa di Baunei, nell’Ogliastra, permette di ritrovarsi al cospetto di un luogo pregno di bellezza selvaggia e incontaminata. Le sue acque sono pulite e trasparenti durante tutto l’anno, ma quando l’afflusso di persone è contenuto è certamente più facile osservare le sue incantevoli tonalità, che sfumano dall’azzurro al verde smeraldo.

Generalmente, in questo mese le temperature sono calde ma non troppo afose e la stagione estiva è appena iniziata. In sostanza, le condizioni sono il top per trascorrere una giornata in spiaggia senza soffrire il caldo eccessivo. Un periodo indicato anche per ammirare uno dei tratti distintivi di Cala Goloritzé: il suo iconico arco di roccia che svetta sopra la spiaggia, al punto da renderla monumentale. Attenzione però, perché la spiaggia è a numero chiuso.

Fonte: iStock

Spiaggetta dei Balzi Rossi, Liguria

La suggestiva Spiaggetta dei Balzi Rossi sorge nel comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, e si caratterizza per essere una delle più suggestive e meno conosciute della Liguria. Una regione che è spesso invasa dalla folla estiva, ma che si concentra soprattutto a luglio e agosto. A giugno, perciò, è possibile godere dell’arenile in tranquillità, senza il caos che caratterizza i mesi più caldi.

Di questo periodo, tra le altre cose, il mare è già abbastanza caldo da riuscire a fare il bagno, ma senza il rischio di soffrire l’umidità e il calore intenso dei due mesi successivi. Le piogge sono anche meno frequenti dell’estate piena e il mare è particolarmente limpido e turchese, perfetto per dedicarsi allo snorkeling o semplicemente per nuotare nelle acque pulite.

Ma non è tutto, perché giugno è persino il momento in cui la vegetazione mediterranea è al massimo splendore, con fiori e piante che decorano il paesaggio circostante. La Spiaggetta dei Balzi Rossi fa infatti parte di una zona protetta, al punto che è immersa in un ambiente ancora molto naturale, con un’atmosfera tranquilla e rilassante.

Cala Violina, Toscana

Probabilmente non c’è periodo più indicato per correre a scoprire una vera e propria meraviglia del nostro Paese: Cala Violina. Si trova nella zona di Follonica, all’interno del Parco Naturale della Maremma e, oltre al numero inferiore di turisti, il clima perfetto e la purezza delle sue acque, giugno permette anche di conoscere nel migliore dei modi il suo segreto più incredibile, lo stesso che le dà il nome.

Cala Violina, infatti, vanta una particolarità che hanno pochissime altre spiagge del mondo: è caratterizzata da sabbia bianca e finissima, che, sfregata sotto i piedi, produce un suono simile a quello di un violino. Per udire al meglio questa “musicalità” però, è essenziale che ci siano poche persone e che la sabbia sia asciutta, poiché si manifesta in maniera davvero lieve. A luglio e agosto, pertanto, è praticamente impossibile prendere parte a questa magia.

Le acque sono di un azzurro intenso e trasparenti, ideali per nuotare e fare snorkeling grazie alla pulizia e alla tranquillità del fondale. Un vero e proprio angolo di paradiso che incarna perfettamente lo spirito naturale della Toscana, anche perché circondato dalla macchia mediterranea che gli conferisce un’atmosfera intima e protetta. Per visitare Cale Violina è necessario prenotare il proprio posto sul sito di riferimento.

Punta Prosciutto, Puglia

Il suo nome, Punta Prosciutto, potrebbe trarre in inganno, mentre il suo soprannome è in grado di far capire all’istante tutta la sua bellezza: le “Maldive del Salento”. La spiaggia sorge quindi in Puglia, in una delle zone più turistiche della regione, ed è spesso molto frequentata dai viaggiatori per via del suo mare cristallino, la sabbia bianca e fine e la natura incontaminata che la circonda. Sì, è una sorta di angolo di paradiso esotico a poca distanza da casa, e che a giugno si può esplorare in tutta tranquillità.

Il fondale marino, da queste parti, degrada lentamente, creando un ambiente perfetto per il nuoto, soprattutto per i più piccoli. Inoltre, la sabbia fine e bianca è molto comoda per distendersi e rilassarsi sotto il sole.

Pur essendo un angolo naturale e in parte selvaggio, presenta alcune strutture balneari e bar nelle vicinanze dove è possibile acquistare cibo e bevande. Ma, a differenza di altre località più turistiche, la zona mantiene un’atmosfera rilassata.

Baia di Sistiana, Friuli Venezia Giulia

Ottima per questo periodo dell’anno è anche la Baia di Sistiana, tra Trieste e Monfalcone, ottimale per chi cerca un luogo di relax lontano dalle spiagge più affollate, ma comunque ben attrezzato per una piacevole esperienza balneare. A giugno si rivela particolarmente accogliente, con un clima mite e la possibilità di godersi l’esperienza al massimo del relax, anche perché il territorio gode di un clima piacevole: le temperature sono elevate, ma l’aria fresca che proviene dal mare rende il soggiorno particolarmente apprezabile.

Circondata da scogliere e da una vegetazione lussureggiante, è riparata dal vento e la sua combinazione di sabbia e ciottoli le dona un fascino naturale irresistibile. L’accesso all’acqua è facile – sono consigliate delle scarpette da mare – ed è adatta per fare snorkeling o semplicemente per nuotare, oppure per attività come il kayak e il windsurf.

Da qui, è inoltre possibile noleggiare barche per fare una gita nel magnifico golfo o per esplorare la vicina grotta marina di San Canziano, una delle meraviglie naturali della zona che in questo periodo può dare davvero il meglio di sé.

Spiaggia delle Due Sorelle, Marche

Un’altra delle spiagge più belle d’Italia per il mese di giugno è la Spiaggia delle Due Sorelle, tra le più spettacolari dell’Adriatico. Sorge ai piedi del Monte Conero, all’interno del Parco Naturale del Conero, ed è un angolo di natura selvaggia e incontaminata accessibile solo via mare. Il suo nome deriva dai due faraglioni gemelli che emergono dalle acque, che in questo momento dell’anno sono più facili da ammirare grazie a un’atmosfera più intima e silenziosa.

Le condizioni meteo e marine, inoltre, sono ottime, il mare è limpido, piatto e ideale per nuotare o fare snorkeling. Ad essere del tutto onesti, difficilmente la spiaggia risulta molto affollata per via dell’accesso limitato, ma il sesto mese dell’anno offre un maggior margine di tranquillità.

Si raggiunge con i traghetti da Numana o Sirolo, oppure con gommoni o canoe – per chi parte da spiagge vicine come San Michele -. Non è presente un sentiero ufficiale via terra: l’unico esistente è pericoloso e vietato. La spiaggia è di ghiaia e ciottoli bianchi, per questo sono consigliate delle scarpette da scoglio. Anche la Spiaggia delle Due Sorelle necessita di prenotazione.

Fonte: iStock

Spiaggia di Sapri, Campania

La Spiaggia di Sapri, in provincia di Salerno, è probabilmente una delle meno note della Campania, ma quest’anno rischia di essere una di quelle più amate dai viaggiatori: ha conquistato la Bandiera Blu 2025. E giugno è, senza ombra di dubbio, un momento ideale per andarci, grazie alle temperature già pienamente estive – tra i 25 e i 30°C -, mare balneabile e brezza leggera.

Di questo periodo la spiaggia tende anche a essere frequentata quasi solo da locali e da chi conosce il posto, potendo apprezzare con tutta la calma del mondo il paesaggio e il mare, spesso cristallino e ottimale per nuotare e fare snorkeling. Lunga e ben tenuta, si compone di ciottoli misti a sabbia scura, mentre le acque sono quasi sempre calme, di colore blu profondo e con fondali rocciosi nei tratti meno battuti: perfetta per chi ama nuotare in tranquillità.

Vi è la possibilità anche di fare una piacevole passeggiata sul lungomare, tra palme, aiuole, panchine, gelaterie e molto altro ancora. Andarci a giugno vuol dire quindi fare un’ottima scelta se si cerca un mix tra mare pulito, paesaggio tranquillo e comfort urbano.

Spiaggia di Ponente, Lazio

Sperlonga, in provincia di Latina, è una delle località balneari più belle di tutto il Lazio. Per questo, ma anche per le sue caratteristiche, tende a essere particolarmente affollata in estate. A giugno, però, le cose vanno piuttosto diversamente: pur essendo tutto già operativo – stabilimenti, ristoranti, bar -, l’afflusso turistico è ancora contenuto.

In questo periodo, di conseguenza, i visitatori hanno l’opportunità di approfittare della Spiaggia di Ponente, caratterizzata da sabbia fine e dorata, acqua Bandiera Blu e vista sul borgo bianco arroccato su uno sperone di roccia e sulla Torre Truglia. Ma non è tutto, perché una delle particolarità di questa spiaggia è che si trova esposta a ovest, una condizione che consente di prendere il sole fino a tardi, e persino di poter guardare tramonti spettacolari sul mare, che come dicevamo prima a giugno sono più lunghi.

Tra le altre cose presenta pure un’ampia battigia, perfetta per camminare, giocare o rilassarsi senza stare gomito a gomito con altri bagnanti. In più, sfoggia un lungomare curato, accessibile e vivace ma mai caotico in questo bellissimo periodo.

Punta Aderci, Abruzzo

Spostiamoci ora a Punta Aderci di Vasto, in provincia di Chieti, che si distingue per essere una delle spiagge più suggestive e selvagge di tutta Italia. Immersa in un contesto naturale protetto, a giugno mostra il suo volto più autentico, prima che arrivino i turisti estivi, offrendo pace, paesaggi immacolati e un contatto diretto con la natura.

La spiaggia è selvaggia e libera, con tratti di ciottoli e sabbia mista, zero stabilimenti, niente ombrelloni in fila. Il mare, dal canto suo, è trasparente, spesso calmo, ottimo per nuotare e per fare snorkeling. Sorge proprio sotto l’omonimo promontorio verde che si tuffa nel mare, che regala anche una vista emozionante su tutta la Costa dei Trabocchi.

Non a caso, a disposizione dei visitatori ci sono anche diversi sentieri panoramici che attraversano la Riserva Naturale di Punta Aderci, perfetti persino per principianti, che a giugno sono un paradiso per chi rifiuta il turismo di massa e cerca un mare pulito in un contesto naturale integro.

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

Infine la magnifica e unica Spiaggia dei Conigli, tesoro di Lampedusa che il mondo intero ci invidia. Ma non c’è da sorprendersi: è una delle più famose e mozzafiato del Mediterraneo, conosciuta per la sua bellezza selvaggia, la sabbia bianca finissima e le acque turchesi che ricordano i paradisi tropicali.

Qui, nei mesi più caldi, la folla è normalità. Per questo motivo, giugno è il momento più indicato per godersela e per vivere un sogno a occhi aperti. Inoltre, si trova a circa 100 km di distanza dall’Africa, quindi in questo momento dell’anno il mare è già caldo e cristallino, e le temperature non ancora così afose come nei mesi seguenti.

Ideale per nuotare, fare snorkeling e ammirare una fauna marina colorata e vivace, è circondata da alte scogliere e vegetazione mediterranea, creando un’atmosfera da vero Eden nascosto. È anche un sito di nidificazione delle tartarughe caretta-caretta, perciò è fondamentale rispettare le regole di accesso e conservazione. Per ultimo: a giugno, il tramonto in zona è un’esperienza magica, con il cielo che si tinge di rosso e arancione e il sole che si tuffa nel mare.