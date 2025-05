I ventisette stendardi sventolano dalle scogliere del Gargano alle distese sabbiose del Salento senza dimenticarsi della costa barese. Proprio la varietà di paesaggi del litorale hanno fatto sì che questo territorio diventasse prezioso e apprezzato in tutto il mondo.

Tra le regioni balneari d’Italia più amate c’è la Puglia: dal Salento alla costa di Bari, si spazia tra tantissime spiagge che hanno fatto la storia della regione. Le Bandiere Blu del 2025 sono state assegnate e se a livello nazionale salgono a 246 in totale, nella regione si guadagnano 3 new entry portando il totale a 27. Le mete insignite hanno dato l’opportunità alla località di mostrare in che modo si stia impegnando sia nell’offrire servizi top quality, sia nella gestione sostenibile dell’ambiente marino.

Castrignano del Capo, la Bandiera Blu di Lecce novità 2025

Tra le nuove Bandiere Blu 2025 per la Puglia c’è una splendida località balneare in provincia di Lecce. Simbolo del Salento, questo luogo balneare dallo scenario spettacolare e affacciato proprio sul mar Ionio ha conquistato il prestigioso riconoscimento per la pulizia del mare e la gestione sostenibile del territorio.

Fonte: iStock

Margherita di Savoia, la nuova Bandiera Blu 2025 per la Puglia

La prima new entry tra le Bandiere Blu del 2025 in Puglia è Margherita di Savoia, apprezzata per le storiche saline e la spiaggia sabbiosa. Grazie a queste caratteristiche entra ufficialmente nella lista delle mete balneari premiate e porta la provincia di Barletta-Andria-Trani ad avere un prezioso riconoscimento in più.

Pulsano, la spiaggia Bandiera Blu di Taranto

Anche Pulsano, rinomata per le sue spiagge dorate e le acque cristalline della provincia di Taranto, ottiene per la prima volta la Bandiera Blu. Il premio è arrivato per la valorizzazione del patrimonio naturale e il rispetto dei rigorosi standard ambientali richiesti a livello internazionale.

Le spiagge Bandiera Blu in Puglia

Nel 2025 la Puglia si consolida come un punto di riferimento per il turismo balneare di qualità. Le spiagge della Puglia ottengono ben 27 Bandiere Blu, un riconoscimento importante in Italia che contribuisce alle 246 distribuite su tutto il territorio nazionale.

L’ambito riconoscimento premia tanto la straordinaria limpidezza delle acque pugliesi, quanto la gestione responsabile delle spiagge, la sicurezza, l’accessibilità e la cura dei servizi offerti. A trainare il successo della regione ci sono le coste della provincia di Bari, dove Polignano a Mare e Monopoli si confermano eccellenze assolute, grazie a politiche ambientali lungimiranti e a una valorizzazione intelligente del patrimonio naturale.

Le new entry, Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano, fanno sì che il territorio si distingua a livello nazionale affermandosi come una delle protagoniste della sostenibilità costiera, abbracciando un modello di sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Tutte le 27 Bandiere Blu della Puglia: