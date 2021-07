Si trova in Sicilia il tramonto più bello del mondo

editato in: da

Quando l’orologio segna la fine del giorno e l’inizio della notte ci ricorda che lo spettacolo più bello di sempre sta per essere messo in scena dalla natura. Si tratta del sole, che si prepara a incontrare l’orizzonte, per poi sparire in questo, colorando il cielo dalle infinite sfumature di rosso.

Ed è proprio il tramonto, che incanta e appassiona da secoli artisti, illustratori, pittori e scrittori, che diventa destinazione ricercatissima dai viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Perché è durane la golden hour che si vivono le emozioni più vere e autentiche di sempre.

E per scoprire tutta la magia del tramonto, non c’è bisogno di volare fino all’Ayers Rock in Australia o in Kenya, perché è in Italia, e più precisamente in Sicilia, che si trova uno degli spettacoli più belli del mondo.

Nel tratto di strada che collega Trapani a Marsala esiste un parco naturale di incredibile bellezza, una laguna straordinaria che, in base alla posizione del sole, regala una tavolozza di colori inedita e superlativa. Si dice che qui è possibile osservare il tramonto più bello del mondo.

Nelle Saline della Laguna, lo spettacolo del sole al tramonto è così bello da sembrare dipinto da un artista. Il rosso fuco, infatti, si fonde con le dune bianche del sale e con i colori dell’acqua. Il tutto è reso ancora più suggestivo dalla cornice naturale della laguna che ospita il Mulino d’Infersa e dal panorama del’Isola Lunga visibile dal versante di ponente. Un paradiso naturale all’interno del quale convivono in perfetto equilibrio natura, storia, archeologia e bellezza.

Il tramonto delle saline di Marsala è stato insignito del quarto posto tra i tramonti più belli del mondo da Trm che ha tenuto conto delle preferenze dei viaggiatori. E a guardare alcune delle fotografie scattate in questo paradiso naturale, che sembra non conoscere le leggi del tempo e dello spazio, non possiamo che concordare.

Le policromie del tramonto si riflettono sull’acqua contenuta nelle vasche delle saline ed è magia. Il mulino a vento, poi, restituisce una visione scenografica unica, una vera gioia per gli occhi e per il cuore degli osservatori.

Per ammirare il tramonto più bello del mondo, il consiglio è quello di recarsi fino all’Imbarcadero storico per raggiungere Mozia e le Isole dello Stagnone, dove è stata installata una pedana con cento sedie per consentire a cittadini e viaggiatori di assistere al tramonto più bello del mondo.