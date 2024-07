In vacanza sulla spiaggia di Punta Prosciutto, in Puglia

Cosa fare sulla spiaggia di Punta Prosciutto in Puglia, considerata una delle più belle al mondo per la sua sabbia bianchissima e il mare limpido che la bagna

Fonte: iStock Veduta dall'alto della bellissima Punta Prosciutto

L’estate è una stagione pazzesca, che risveglia i sensi di tutti e che ci fa sentire persino più belli. Al contempo, è anche un periodo dell’anno in cui milioni di persone di qualsiasi parte del mondo vanno in vacanza, scegliendo spesso come loro destinazione finale l’Italia. E qui, nel nostro bellissimo Paese, le spiagge paradisiache in cui sdraiarsi per poi fare il bagno in mari limpidi sono davvero tantissime, ma senza ombra di dubbio una delle più amate si trova in Puglia: parliamo della spiaggia di Punta Prosciutto.

Spiaggia di Punta Prosciutto, informazioni utili

Punta Prosciutto è il curioso nome di una località marittima che fa parte del comune di Porto Cesareo. Ci troviamo quindi all’estremo nord-occidentale della provincia di Lecce, nel Salento, magnifico angolo del nostro Paese in cui sorge questa omonima spiaggia dai colori caraibici e dalla natura rigogliosa e selvaggia.

Per la precisione, la spiaggia di Punta Prosciutto si fa spazio lungo la litoranea che collega Porto Cesareo e Torre Lapillo e si presenta agli occhi del visitatore come un piccolo paradiso in terra. Un luogo dalle atmosfere tropicali e in grado di accontentare chiunque vi ci metta piede, in quanto composta da un breve tratto di sabbia mista a rocce, per poi lasciare posto a morbidissima sabbia bianchissima.

Non vi sorprenderà sapere, quindi, che qualche anno fa è stata persino recensita dal Telegraph come una delle spiagge più belle al mondo: 2 km di pura magia e la cui sabbia bianca, fine e morbida è incorniciata da alte dune che, a loro volta, sono ricoperte da flora tipica della macchia mediterranea.

Cosa fare presso questa spiaggia

Punta Prosciutto è una spiaggia per tutti: i suoi fondali bassi sono ideali per le famiglie con i bambini, ma tanto divertimento lo possono avere anche i giovani che qui hanno l’opportunità di svolgere numerose attività acquatiche, tra cui barca a vela, immersioni o kitesurf.

Ma non è tutto, perché la spiaggia di Punta Prosciutto soddisfa anche tutte le tasche: la maggior parte di questo lungo (e spettacolare) litorale è libero, ma per chi preferisce le comodità ci sono anche degli stabilimenti balneari che offrono agli ospiti il noleggio di comodi lettini e necessari ombrelloni.

Non mancano bar, ristoranti e numerosi altri servizi che spesso possono protrarsi fino a tardi, tra happy hour e dj set sotto la luce della luna e delle stelle.

Come raggiungere questa straordinaria spiaggia

Arrivare a Punta Prosciutto è piuttosto facile, ma senza ombra di dubbio il modo più comodo è farlo salendo in automobile (propria o a noleggio). Partendo dall’affascinate città di Lecce, occorre prima percorrere la SP119, poi imboccare la SP21 in direzione Porto Cesareo e infine la SP359.

Se invece siete in partenza dall’altrettanto bellissima Gallipoli, basta guidare prima sulla SP112 e poi sulla SP359, sempre in direzione di Porto Cesareo. Da Taranto, infine, le strade da prendere sono la SP55 o la SP54 e poi la SP359.

A disposizione dei viaggiatori ci sono anche alcune linee autobus della compagnia Salento Bus o della compagnia Cotrap, che durante la bella stagione intensificano le loro corse proprio per far fronte all’ampia richiesta. Infine il treno, che probabilmente è il mezzo più scomodo: bisogna scendere alla stazione ferroviaria di Lecce per poi salire su una delle corse bus della Cotrap.

Non resta che godersi questa favolosa spiaggia di sabbia bianca incorniciata da dune secolari, dalla la tipica vegetazione mediterranea salentina e bagnata da un mare così straordinario che si fa persino difficoltà a credere che sia vero.