Numana, la perla della Riviera del Conero: cosa vedere e cosa fare

Fonte: iStock Panorama di Numana, Marche

Immersa in un angolo di paradiso, dove il blu dell’Adriatico si fonde con il verde rigoglioso del Parco del Conero, Numana è una destinazione che conquista con il suo fascino autentico e la sua atmosfera rilassata.

Il suo antico nome, Humana, risale ai tempi dei Romani, quando era un fiorente villaggio di pescatori. Oggi, tra vicoli lastricati, case in pietra bianca e panorami indimenticabili, è conosciuta come “la Signora del Conero” ed è una meta perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna di storia, natura e mare cristallino.

Dove si trova Numana

Numana si trova nel cuore delle Marche, affacciata sul mar Adriatico, in provincia di Ancona. Il suo territorio è incastonato nel Parco Regionale del Conero, un’area protetta di rara bellezza che si estende lungo la costa, caratterizzata da imponenti falesie, boschi profumati e da un mare dalle mille sfumature di blu.

Nella celebre Riviera del Conero, la città si sviluppa in due parti: Numana Alta, il borgo storico a picco sul mare, e Numana Bassa, più vicina alla spiaggia e al porto turistico.

Cosa vedere a Numana

Fonte: iStock

Con il suo borgo pittoresco e gli scorci panoramici, Numana offre un’esperienza ricca di storia, cultura e meraviglie naturali.

La Costarella

Uno degli angoli più suggestivi della città è la Costarella, una scalinata storica che collega Numana Bassa al centro del borgo.

L’antico percorso era usato dai pescatori per raggiungere le loro imbarcazioni all’alba e oggi regala una passeggiata incantevole tra le tipiche case in pietra bianca del Conero. La vista che si apre man mano che si sale è una vera cartolina: il mare brilla all’orizzonte, mentre il profumo della salsedine accompagna ogni passo.

Piazzetta del Belvedere

Se c’è un luogo da cui ammirare il panorama più spettacolare di Numana, è senza dubbio la Piazzetta del Belvedere. Da qui, lo sguardo si perde sul blu infinito dell’Adriatico e sulle imbarcazioni ormeggiate nel porto.

A rendere ancora più scenografico questo angolo di paradiso, svetta l’antico arco romano del Trecento, unico resto di una torre d’avvistamento costruita per difendere il borgo dalle incursioni dei pirati. Poco distante, nella Piazza della Torre, ecco poi la statua in bronzo del Pescatore, un omaggio alla tradizione marinara della città, realizzata dallo scultore Johannes Genemans.

L’Antiquarium Statale

Per chi ama la storia e l’archeologia, una tappa imperdibile è l’Antiquarium Statale di Numana. Aperto nel 1974, custodisce reperti di epoca picena e romana, provenienti dalle necropoli della zona.

Tra i tesori esposti spicca il corredo funerario della celebre “Tomba della Regina“, rinvenuto nei pressi di Sirolo. Si tratta di una sepoltura monumentale, circondata da oggetti preziosi e due antichi carri: una biga e un calesse, straordinaria testimonianza della civiltà picena che abitava la zona già nel IX secolo a.C.

Santuario del Crocifisso

In pieno centro, merita una sosta la Piazza del Santuario, dove si affacciano il Palazzo Vescovile, oggi sede del Municipio, e il cinquecentesco Santuario del Crocifisso: con la sua pianta a croce greca, custodisce opere d’arte di grande valore, tra cui due tele di Domenico Simonetti e affreschi attribuiti ad Andrea Lilli. Ma il vero tesoro è il Crocifisso ligneo bizantino, un’opera antichissima, forse proveniente dalla Terra Santa, che secondo la leggenda sarebbe stato donato da Carlo Magno a Papa Leone III.

Piazza Nova

A pochi passi dal centro si apre Piazza Nova, una terrazza naturale con una vista impareggiabile sul Monte Conero, la Spiaggia del Frate e il porto di Numana.

È il luogo perfetto per ammirare il tramonto, quando il cielo si tinge di rosso e il mare riflette gli ultimi raggi del sole. Non manca la celebre panchina dell’amore “ViviAmo Numana“, tappa romantica per scattare una foto ricordo con la persona amata.

Il porto turistico

Il porto turistico di Numana è uno dei più importanti della Riviera del Conero e rappresenta il punto di partenza ideale per esplorare la costa via mare.

Con le barche che riposano al sole, le piccole botteghe e i ristorantini affacciati sul blu, invita a passeggiare e respirare l’aria marina, magari gustando un piatto di pesce appena pescato.

Cosa fare a Numana

Numana non è soltanto un borgo affascinante da visitare, ma anche una destinazione perfetta per chi ama il mare e la natura.

Vivere la spiaggia

Fonte: iStock

Numana offre un litorale da fiaba, con sabbia dorata e acque cristalline che accarezzano con dolcezza la costa. Nella parte alta, due incantevoli baie protette dalla falesia accolgono chi è in cerca di un vero angolo di paradiso: la Spiaggiola e la Spiaggia del Frate.

Il mare è turchese brillante e il fondale basso e sabbioso, ottimo per le famiglie con bambini o per immergersi con tranquillità nelle acque calme dell’Adriatico.

Spostandosi a sud, la spiaggia di Numana Bassa si estende fino a Marcelli, per un’esperienza differente. L’arenile, più ampio e lungo, alterna sabbia dorata a ghiaia fine e piccoli ciottoli, disegnando un paesaggio variegato, e il fondale diventa profondo dopo pochi metri dalla riva.

Lungo tutta la costa si susseguono stabilimenti balneari attrezzati per ogni esigenza, dal relax totale al divertimento con sport acquatici. Infine, una pista ciclabile e pedonale costeggia il litorale per godersi il panorama in totale libertà.

Escursioni in barca e immersioni

Esplorare la Riviera del Conero dal mare è un’esperienza da non perdere. Le escursioni in barca permettono di ammirare dal largo le ammalianti scogliere a picco, le calette nascoste e le acque trasparenti che lambiscono la costa. Numerose imbarcazioni partono ogni giorno dal porto di Numana e offrono tour alla scoperta delle baie più spettacolari, come la celebre Spiaggia delle Due Sorelle, accessibile solo via mare.

Per chi desidera un contatto ancora più profondo con il mondo sommerso, Numana è un eden per le immersioni. I fondali del Conero sono ricchi di biodiversità e regalano attimi emozionanti tra relitti di navi naufragate e formazioni rocciose popolate da banchi di pesci colorati. Le immersioni nel fango, in particolare, svelano un meraviglioso universo di nudibranchi dalle tinte sgargianti, paragonabili per bellezza alle creature tropicali. I centri subacquei locali, come il Centro Sub Monte Conero e il Seawolf, organizzano immersioni guidate adatte sia ai principianti che ai sub più esperti.

Sentieri e trekking

Ma Numana non è solo mare e relax: il suo territorio sa conquistare anche gli amanti del trekking e delle escursioni all’aria aperta. Il Parco del Conero, che avvolge la cittadina in una cornice di verde incontaminato, vanta una rete di sentieri che si snodano tra boschi di lecci, ginestre profumate e scogliere a picco sull’Adriatico.

I percorsi variano per difficoltà e lunghezza, permettendo sia passeggiate rilassanti che trekking più impegnativi. Uno dei sentieri più panoramici conduce sulla vetta del Monte Conero, laddove si gode di una vista senza eguali che spazia dal mare fino alle colline marchigiane. Altri itinerari portano a scoprire angoli nascosti della costa, come la Baia di Portonovo o la selvaggia Spiaggia dei Gabbiani.

Per chi preferisce la bicicletta, sono disponibili svariati percorsi adatti alla mountain bike e all’e-bike, che attraversano boschi ombrosi e punti panoramici da cui ammirare la costa dall’alto.