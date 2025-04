Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock La spiaggia delle Due Sorelle è tra le più belle da visitare

Molti lo soprannominano “la perla dell’Adriatico” e a vedere le foto è ben chiaro il motivo. Sirolo, un incantevole borgo sul mare, spicca nel cuore del parco del Conero a contrasto con la costa. Oltre ad essere stato riconosciuto come Bandiera Blu d’Europa e premiato con le 4 Vele di Legambiente, ha un centro storico di tutto rispetto e molto da offrire ai viaggiatori che scelgono di trascorrere proprio qui le vacanze estive.

Dove si trova Sirolo

Sirolo è uno dei borghi del Conero più suggestivi; il paese in provincia di Ancona è una delle tappe imperdibili lungo la costa adriatica delle Marche. Si trova all’interno dell’area naturale protetta conosciuta come parco regionale del Conero. Il modo migliore per raggiungerlo? Sicuramente in auto, attraverso l’A14 oppure percorrendo la strada provinciale del Conero particolarmente suggestiva per la vista. Chi preferisce i mezzi pubblici potrà arrivare alla stazione di Ancona e da qui cercare autobus che, dopo un cambio a Numana, condurranno alla cittadina.

Cosa vedere a Sirolo

La meraviglia di Sirolo è quella di interpretare pienamente le bellezze della regione delle Marche che unisce mare, borghi medievali, storia e tanto altro. Si tratta di un vero e proprio sogno sospeso, un angolo segreto che viaggia a ritmi lenti. L’aria profuma di salsedine e ogni via ha qualcosa da raccontare, vediamo insieme cosa vedere a Sirolo nel dettaglio.

Passeggiare nel centro storico

La prima cosa da fare? Ovviamente esplorare il centro storico. Un vero e proprio gioiello in cui passeggiare è estremamente piacevole. Oltre alla pizza, che regala uno dei balconi sul mare più belli d’Italia si esplorano botteghe e vetrine per arrivare alla suggestiva porta gotica, un baluardo che ricorda l’antico castello che oggi non è più presente. Girando in una viuzza laterale si inizia a scoprire l’anima più autentica, casette con fiori ai balconi, percorsi socchiusi e chiudendo gli occhi il profumo dei piatti tipici che esce dalle cucine di case e ristoranti. Il silenzio fa spesso da sfondo ma nei periodi di alta affluenza la cittadina torna a vivere con bimbi che giocano all’aperto e sagre in calendario.

Fonte: iStock

Chiesa di San Nicola di Bari

All’ingresso del borgo, come un custode silenzioso del tempo, si erge la Chiesa di San Nicola di Bari. Il suo stile neoclassico, elegante e misurato, abbraccia chi entra con una quiete solenne. All’interno, tra luci soffuse e antiche melodie d’organo, si conservano tesori d’arte e devozione: un crocifisso ligneo che pare sospeso nel tempo e una pala d’altare che racconta, con dolcezza, di miracoli e cieli vicini.

Teatro alle Cave

Dove un tempo si scavava la pietra, oggi si scolpisce l’emozione: il teatro alle Cave, incastonato tra le pareti del Monte Conero, è un palcoscenico naturale dove la voce umana si unisce al canto del vento. Sotto le stelle, tra suoni e luci che danzano sulle rocce, ogni spettacolo diventa esperienza. Durante la stagione vengono proposti spettacoli ed eventi in una cava trasformata in un palcoscenico in un contesto più unico che raro.

La Badia di San Pietro al Conero

In un punto privilegiato e suggestivo sulla cima del Monte Conero si trova la Badia di San Pietro che quasi sembra vegliare sul paese. Con pietre antiche e uno stile romantico, sobrio ma densa di memoria, ha molto da raccontare.

Necropoli picena

Tra le cose da vedere a Sirolo non possiamo non citare la visita alla necropoli picena. Il tempo sembra fermarsi e custodire antichi segreti che raccontano di un popolo fiero. L’area risale al VI secolo a.C e custodisce tra i reperti due carri, una biga e i resti di una coppia di muli. Qui è stata scoperta la tomba della Regina Picena e molti reperti sono custoditi all’interno dell’Antiquarium di Numana, non distante dal borgo.

Fonte: iStock

Cosa fare a Sirolo

Oltre ad essersi candidato come un Borgo dei Borghi 2025 si rivela uno dei paesi più affascinanti lungo la costa adriatica e ha davvero molto da offrire. Di origine medievale, mixa il verde dei boschi all’azzurro del mare. Si trova in provincia di Ancona ed è una meta top per chi cerca una vacanza a ritmo lento, all’insegna di un turismo sostenibile. Secondo la storia sarebbe nato oltre 100.000 anni fa: i ritrovamenti archeologici mostrano attività sul territorio già nel Neolitico e nell’Età del Bronzo ma è soprattutto in epoca medievale che raggiunge l’aspetto fortificato che ancora oggi lo rende così unico e speciale.

Godersi il mare nelle spiagge più belle di Sirolo

Non possiamo negare che tra i motivi che attirano i turisti sul territorio ci sono le spiagge e tra queste la più bella è senza dubbio quella delle Due Sorelle. Il litorale è un luogo selvaggio e incontaminato dove due faraglioni bianchi piuttosto imponenti rendono la località una vera e propria cartolina. Non si tratta, però, dell’unica da esplorare. Non lontane ci sono le spiagge di Urbani, quella di San Michele e Sassi Neri da visitare.

Ammirare il panorama dal belvedere della piazza

Passeggiando nel centro storico di Sirolo, si arriva facilmente al belvedere della piazza, un punto panoramico da cui si gode una vista spettacolare sul litorale e sul mare Adriatico. Cosa fare qui? Sorseggiare un calice da passeggio con un buon vino o un cocktail all’ora dell’aperitivo, oppure un cono gelato e rilassarsi godendosi il panorama da un punto privilegiato.

Esplorare i sentieri del monte Conero

Chi ama il trekking, ma anche chi è meno esperto, potrà pensare di esplorare i dintorni immersi nella natura esplorando i sentieri del parco del monte Conero. Una rete di sentieri ben segnalati si snoda tra boschi, falesie e scorci spettacolari. Percorsi come quello che porta alla spiaggia dei gabbiani o al passo del lupo offrono panorami indimenticabili e la possibilità di avvistare la fauna locale

Come abbiamo visto c’è davvero molto da fare e da scoprire a Sirolo anche se una delle cose principali è godersi il relax e il mare incontaminato in una delle spiagge più belle della costa.