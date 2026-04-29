Queste 6 spiagge naturali e libere italiane hanno conquistato il Guardian

Il Guardian ha stilato la classifica delle spiagge libere e naturali più belle d'Italia: tra angoli segreti e baie selvagge, ecco la top 6

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Queste 6 spiagge naturali e libere italiane hanno conquistato il Guardian
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La splendida spiaggia di Portonovo nel Conero

In Italia ci sono spiagge meravigliose, alcune su prenotazione e altre a pagamento, ma il Guardian ha scelto di creare una classifica elogiando lo Stivale e le sue isole attraverso una top 6 delle spiagge libere più belle da visitare questa estate.

Lontane dal caos, senza prezzo d’ingresso e senza ombrelloni e lettini, danno modo di scoprire la natura più autentica. Ecco quali sono le 6 spiagge libere e naturali più belle d’Italia.

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