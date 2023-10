In barca a vela nel Friuli Venezia Giulia: le migliori gite da fare

Fonte: iStock Itinerari in Friuli Venezia Giulia in barca a vela

Se c’è una regione del nostro Paese che vale assolutamente la pena scoprire a bordo di un’elegante barca a vela, quella è senza ombra di dubbio il Friuli Venezia Giulia. La costa di questa zona si presta perfettamente ad essere esplorata tramite imbarcazioni perché presenta tantissimi itinerari da percorrere via mare.

Si possono solcare in autonomia, oppure scegliendo escursioni organizzate, noleggiando una barca o approfittando delle linee marittime che collegano le varie e pittoresche località. Scopriamo insieme alcuni dei percorsi più belli da fare a bordo di barche a vela (e non solo) in Friuli Venezia Giulia.

Perché esplorare il Friuli Venezia Giulia in barca a vela

Vale davvero la pena esplorare il Friuli Venezia Giulia in barca a vela e per diversi motivi. Questa spettacolare regione che si fa spazio tra l’Austria, la Slovenia e lambita da un limpido Mar Adriatico vanta una costa davvero unica nel suo genere. Vi basti pensare che nella sua riviera di ben 130 chilometri svettano rinomate località balneari come Lignano Sabbiadoro e Grado.

Non sono da meno gli ambienti da cui è costellata perché sembrano usciti direttamente dalle porte del paradiso. Ne sono degli esempi le Lagune di Grado e Marano, la Baia di Sistiana, le coste frastagliate del Golfo di Trieste e il pittoresco borgo marinaro di Muggia.

Con oltre 24 marina, società nautiche e diversi punti d’ormeggio è una regione ideale del nostro Paese per fare gite in barca a vela di uno o più giorni e in luoghi che hanno una forte vocazione alla sostenibilità: ci sono diversi porti turistici riconosciuti dalla Bandiera Blu, un ampio utilizzo di energie rinnovabili, mezzi elettrici e sistemi di pulizia delle acque come il seabin. Scopriamo insieme alcuni degli itinerari più belli.

Itinerari in barca a vela

La costa del Friuli Venezia Giulia, oltre a una bellezza paesaggistica invidiabile, mette a disposizioni degli amanti del mare località pregne di storie, ricche di colori e popolazioni calde e accoglienti. Le navigazioni si possono fare sia al mare, sia sulle rive di fiumi che attraversano zone preziose dal punto di vista ambientale e storico-artistico.

Da Lignano Sabbiadoro a Marano

Lignano Sabbiadoro è una realtà del Friuli Venezia Giulia che può vantare il titolo di migliore spiaggia del nord-est Adriatico grazie ai suoi 8 chilometri di litorale dorato. Da qua si può partire alla volta di tante gite in barca, organizzate e non, come quella che conduce al borgo di Marano.

Un itinerario altamente sorprendente in quanto permette di attraversare la Laguna di Marano che incanta il visitatore per il suo ambiente eccezionale e spesso fuori dai grandi circuiti turistici, quindi ancora caratterizzato da una bellezza autentica. Colori emozionanti accompagnano la navigazione durante tutte le stagioni, insieme all’avvistamento della curiosa avifauna locale.

Si scoprono anche alcuni tratti dell’antica via commerciale Litoranea Veneta e canali contrassegnati dalle “bricole”, vale a dire i tipici pali in legno che delimitano le vie d’acqua.

Da Lignano Sabbiadoro all’Isola delle Conciglie

Sempre da Lignano Sabbiadoro vale la pena salire a bordo di una barca a vela che conduce presso la suggestiva Isola delle Conchiglie. Si tratta di un luogo che non ha quasi nulla da invidiare alle spiagge che si vedono nei film: un mare profondamente azzurro lambisce una spiaggia incontaminata.

Questo è un itinerario particolarmente indicato agli amanti degli sport del vento e ideale anche per coloro che adorano nuotare in mare per poi terminare la loro giornata con gustosi aperitivi locali. Il tutto ammirando un angolo della regione particolarmente selvaggio.

La Riserva naturale della Foce del Fiume Stella

Non solo mare: come vi abbiamo detto poco sopra, il Friuli Venezia Giulia è una regione ottimale anche per navigare sinuosi fiumi. Un itinerario particolarmente interessante è quello che attraversa la Riserva naturale della Foce del Fiume Stella, una magnifica area protetta che può essere visitata esclusivamente via acqua.

Le escursioni partono sempre da Lignano Sabbiadoro e alcune di queste fanno sosta anche nel tipico villaggio dei casoni che è puntellato da capanni dei pescatori edificati in canna palustre. Tra le altre cose, durante la navigazione è possibile dedicarsi al birdwatching che da queste parti è altamente sorprendente. Non manca la possibilità di fare un po’ di canoa o sup per pagaiare fra i preziosi canali della Riserva.

Il fiume Tagliamento

Non proprio una gita in barca a vela ma comunque un’esperienza emozionante: la navigazione del fiume Tagliamento che vanta colori che sembrano caraibici. Durante il periodo estivo è infatti possibile partecipare a diverse escursioni in barca che partono dall’ultimo tratto del fiume, punto in cui le acque del Tagliamento si gettano in mare.

Vivendo un’avventura come questa si ha la possibilità di lasciarsi avvolgere da una florida vegetazione e anche di assaporare gustose specialità locali.

Da Grado all’Isola di Barbana

Anche i navigatori che vogliono vivere questa esperienza partendo da Grado hanno a loro disposizione tanti itinerari interessanti. Ma del resto Grado è un rinomato centro termale e turistico il cui territorio si estende su una laguna formata da circa 30 isole, tra cui l’Isola di Barbana.

Compiendo questa navigazione si ha l’opportunità di ammirare il Santuario dedicato alla Beata Vergine, luogo di devozione e meta di numerosi pellegrini.

La Laguna di Grado in tutto il suo splendore

Molti operatori locali offrono anche l’opportunità di scoprire la Laguna di Grado in tutto il suo splendore. Gli itinerari possibili in questo spettacolare territorio sono davvero molti e in genere conducono tutti tra spiagge dorate e deliziosi ristoranti locali con attracco: si può pranzare nel bel mezzo delle meraviglie della Laguna.

Tra le spiagge più belle va menzionato il Banco d’Orio, una strisciolina di sabbia bianca che sembra “camminare” sull’acqua. Un luogo di pace e di silenzio raggiungibile esclusivamente via mare.

I castelli e le Falesie del Golfo di Trieste

L’ultimo itinerario di cui vi volgiamo parlare – ma ci teniamo a specificare che ne esistono altri oltre a quelli che vi abbiamo elencato – regala paesaggi che definire unici quasi sembra volerli sminuire. Il Golfo di Trieste è infatti pura poesia.

Navigare da queste parti vol dire scoprire le splendide Falesie di Duino e il Castello di questo luogo da sogno. Per non parlare dell’altrettanto affascinante Castello di Miramare che da sempre fa innamorare i suoi visitatori.