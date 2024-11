Cosa vedere nella piccola Prison Island di Zanzibar

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Visitare la Prison Island di Zanzibar

A pochi chilometri dalle coste di Zanzibar, nel cuore dell’Oceano Indiano sorge una gemma unica: Prison Island. Conosciuta ufficialmente come Changuu, quest’isola è molto più di una semplice escursione turistica, è un luogo che unisce la storia alla natura, perfetto per chi desidera vivere una piccola avventura indimenticabile. Ma cosa rende Prison Island così speciale? Scopriamolo insieme.

Prison Island, dove si trova e perché si chiama così

Prison Island si trova a circa 5 km da Stone Town la capitale storica di Zanzibar, questo piccolo angolo di paradiso è raggiungibile facilmente in barca in poco meno di 30 minuti, rendendola meta ideale per la fuga di un giorno.

Il suo nome, ‘’Prison Island’’, racconta una storia che potrebbe sembrare oscura: nel XIX secolo il sultano di Zanzibar acquistò l’isola con l’intento di farne una prigione, tuttavia, la struttura completata nel 1893, non fu mai utilizzata per proteggere la comunità ma venne destinata a contenere gli schiavi definiti ribelli prima del loro trasferimento, e successivamente come stazione di quarantena durante le epidemie di malattie infettive. Un mix di storia e leggenda che da sempre avvolge l’isola in un’atmosfera che è difficile non trovare affascinante oltre che triste.

Prison Island, perché è chiamata anche Changuu

In swahili, Changuu significa ‘’isola delle tartarughe’’, nome che svela immediatamente uno dei tesori più celebri e amati di Prison Island: la colonia di tartarughe giganti delle Seychelles. Il nome arriva dal passato, si narra che nel 1919 il governo britannico ricevette in dono alcune di queste tartarughe, che trasferì sull’isola, da allora la colonia è cresciuta in modo esponenziale trasformando Prison Island in una sorta di santuario naturale e ad oggi si contano tartarughe di più di 100 anni!

Visitare la colonia è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, questi giganti gentili si muovono molto lentamente e apprezzano la presenza umana e particolarmente le coccole fatte sotto il collo, con un’aria di maestosa indifferenza si lasciano nutrire e accarezzare ma attenzione, fatelo nel rispetto delle regole di conservazione del luogo.

Cosa fare a Prison Island?

Prison Island è una piccolissima isola che offre un mix di attività che accontentano ogni turista che decide di scoprirla, sia che si tratti di appassionati di storia che chi è in cerca del contatto con la natura. Una volta sbarcati sull’isola il primo passo è esplorare la storica struttura della prigione. Oggi le sue mura in pietra calcarea ricoperte di muschio, raccontano storie di un passato lontano.

Dopo la visita culturale è tempo di immergersi nelle acque cristalline che circondano Prison Island, perfette per lo snorkeling e in cui scoprire il mondo sottomarino, circondati da un ecosistema unico ricco e in continua evoluzione.

Mangiare al ristorante ricavato all’interno della prigione

Una delle esperienze più insolite da fare a Prison Island, è sicuramente pranzare all’interno della vecchia prigione. Sì, hai letto bene oggi l’edificio ospita un ristorante che unisce storia e gastronomia. Gustare un pasto qui, oggi, con la brezza marina e il suono delle onde in sottofondo è un’esperienza che non si dimentica facilmente.