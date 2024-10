Le Seychelles sempre più nell’immaginario degli italiani

Le Seychelles continuano a registrare ottimi risultati come destinazione turistica nei primi nove mesi del 2024. Una stabilità che riflette il successo degli sforzi congiunti e delle iniziative mirate a promuovere le splendide isole dell’Oceano Indiano come una delle mete più ambite al mondo. Le Seychelles, anche quest’anno, erano presenti al TTG Travel Experience di Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024 per raccontare le novità che ci aspettano e che, nel 2025, saranno moltissme, volte a consolidare l’impegno dell’arcipelago verso un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Ne abbiamo parlato con la Direttrice generale marketing di Tourism Seychelles, Bernadette Willemin.

Bernadette Willemin, Direttore generale Marketing, Turismo Seychelles