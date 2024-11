Cosa vedere a Mafia Island, l’isola di coralli della Tanzania

Cosa c'è da sapere su Mafia Island, il paradiso di coralli da non perdere durante una vacanza in Tanzania: simbolo di biodiversità, è una tappa turistica imperdibile

Mafia Island è uno dei segreti meglio custoditi dell’Oceano Indiano. Non lasciatevi ingannare dal nome non ha nulla a che fare con il significato negativo che gli diamo noi europei, l’etimologia araba originale ‘’mahali pa afya’’ significa ‘’luogo sano’’, perfettamente in linea con l’atmosfera incontaminata e rigenerante di quest’isola della Tanzania. Situata al largo della costa orientale dell’Africa, Mafia Island è un rifugio per la biodiversità marina e un angolo di paradiso per chi cerca esperienze autentiche e poco turistiche.

Cultura e tradizioni locali

Mafia Island è un luogo dove la cultura Swhaili si intreccia con ilfuenze arabe, indiane e coloniali. Una visita ai villaggi locali Kilindoni e Utendevicino a Zanzibar vi permetterà di scoprire lo stile di vita locale basato principalmente sulla pesca e sull’artigianato. Potrete anche partecipare a workshop per imparare ad intrecciare cesti e visitare i mercati locali, dove acquistare spezie, tessuti e gioielli artigianali. Non di rado i local vi inviteranno a cucinare e degustare il samaki wa kupaka, un piatto a base di pesce grigliato al cocco insieme a loro.

Paradiso per gli amanti del diving

Chi sta organizzando un viaggio in Tanzania non può perdersela. Mafia Island è una destinazione assolutamente imperdibile per gli amanti delle immersioni subacquee. Le sue acque cristalline ospitano una straordinaria varietà di vita marina: parliamo di oltre 400 specie di pesci, circa 50 tipologie di coralli e ben 5 specie di tartarughe marine, tra cui la tartaruga embrica e quella verde entrambe a rischio estinzione; se sarete fortunati e visiterete Mafia Island nel periodo giusto, potreste assistere alla magica schiusa delle loro uova, un evento unico che resterà sempre nei vostri ricordi.

Una delle aree più spettacolari per il diving è Chole Bay, una baia protetta dove la visibilità è eccezionale e i fondali marini sono un tripudio di colori e vita. Qui potrete avventurarvi tra pareti di coralli, grotte sottomarine e giardini di anemoni, un vero paradiso per i fotografi subacquei.

Snorkeling e kayak tra le mangrovie

Come dicevamo fin dall’inizio, Mafia Island non è per il turismo di massa, ma per chi ama l’avventura e ha a cuore la bellezza naturale del posto. Anche chi non è subacqueo può esplorare le sue meraviglie, ad esempio con lo snorkeling, la barriera corallina che circonda l’isola è accessibile e offre uno spettacolo mozzafiato di pesci tropicali e coralli multicolori.

In alternativa potrete noleggiare un kayak e addentrarvi tra le mangrovie, queste foreste acquatiche creano labirinti che miscelano sapientemente pace e natura selvaggia, sarà una navigazione perfetta e in completa armonia con l’ambiente che vi circonda.

Nuotare con lo squalo balena

Una tra le esperienze indimenticabili se deciderete di visitare Mafia Island, è la possibilità di nuotare accanto agli squali balena, considerati i giganti gentili dell’oceano. Questi pesci maestosi, completamente innocui per l’uomo, si possono avvistare soprattutto tra ottobre e marzo. Con un’escursione guidata avrete l’occasione di osservarli da vicino immergendovi nelle acque limpide dell’isola per un incontro che vi lascerà emozionati e senza fiato.

Utende e il parco marino

Il villaggio di Utende è la porta d’ingresso del parco marino di Mafia Island, una riserva naturale istituita per proteggere l’eco sistema del luogo. Il parco è famoso non solo per la biodiversità marina ma anche per le attività sostenibili che promuove tra cui snorkeling, immersioni e safari in barca. Da qui potrete partire per esplorare le acque circostanti, scoprire le spiagge più remote o semplicemente rilassarvi ammirando il paesaggio.

Le rovine di Kua e il faro tedesco

Mafia Island è anche un luogo di storia e cultura. Le rovine di Kua, un antico insediamento Swahili offrono uno sguardo sul passato dell’isola. Qui vi sembrerà di viaggiare indietro nel tempo in un’epoca in cui Mafia Island era un crocevia di commerci tra Africa, Medio Oriente e Asia.

Un’altra attrazione storica e decisamente famosa, è il faro tedesco, si trova nella parte settentrionale dell’isola sulla punta di Ras Mkumbi ed è stato costruito durante l’occupazione coloniale, da qui il panorama sull’Oceano è spettacolare specialmente al tramonto.

Crociere in dhow e tramonti indimenticabili

Non c’è altro modo migliore di concludere la giornata a Mafia Island che con una crociera al tramonto, a bordo di un dhow, conosciuto anche come sambuco, la tradizionale imbarcazione a vela del luogo. Navigare tra le acque calme, con il sole che scende all’orizzonte tingendo il mondo circostante di rossi e arancioni è un’esperienza evocativa che vi catturerà il cuore.

Le spiagge più belle di Mafia Island

Le spiagge più belle di Mafia Island sono anche tra le più spettacolari della Tanzania, e sono perfette per rilassarsi dopo una giornata di esplorazioni. Ras Kisimani si trova sulla punta sud-occidentale dell’isola ed è un angolo di paradiso isolato, ideale se cercate tranquillità e bellezza naturale, la zona adiacente è interessante anche dal punto di vista storico in quanto un tempo era un importante porto per il commercio, oggi potete esplorare i resti degli antichi insediamenti Swhaili. Marinbani è situata lungo la costa orientale di Mafia Island non distante da Chole Bay, le sue acque sono ideali per lo snorkeling ed esplorare i fondali marini che ospitano coralli e pesci tropicali.

Safari in barca e avventure marine

Un safari in barca a Mafia Island è un’esperienza che combina esplorazione, natura e incontri ravvicinati con la fauna marina. Le escursioni partono spesso dai villaggi costieri, ad esempio Utende e permettono di navigare tra lagune cristalline e isolotti remoti, perfetti per lo snorkeling nelle acque trasparenti. Molte le escursioni che includono anche una sosta in spiagge deserte e per quanti amano l’avventura c’è la possibilità, con l’approvazione delle guide esperte, di remare tra i canali delle mangrovie.

Come arrivare a Mafia Island

Mafia Island è raggiungibile tramite voli interni dalla Tanzania. Le principali città di partenza sono Dar es Salaam, Arusha e Zanzibar, con voli operati da compagnie aeree locali che atterrano all’aeroporto dell’isola. Già durante il volo potrete vedere lagune turchesi, atolli e mangrovie, sarà un’anticipazione del mondo meraviglioso che vi attende una volta atterrati. Una volta atterrati a Mafia Island, sappiate che il ritmo rallenta e vi troverete immersi subito in un’atmosfera rilassata. La maggior parte degli spostamenti avviene in barca o con veicoli locali che aggiungono un tocco autentico all’avventura che state per vivere.