Praga a Natale: cosa fare, cosa vedere e informazioni utili

Fonte: iStock Praga a Natale

Praga, la tanto amata capitale della Repubblica Ceca, è una di quelle destinazioni dove non importa in quale stagione venga visitata: la sua bellezza conquista ogni mese dell’anno. Eppure ci sono occasioni che, meglio di altre, hanno il potere di ampliarne la magia rendendola ancora più splendida. Una di queste è sicuramente il Natale, quando la città si veste con luminarie e decorazioni, mentre le strade profumano dei prodotti e delle specialità tipiche vendute nei mercatini.

La Città delle Cento Torri ospita tantissime casette in legno, ma queste non sono le uniche cose da vedere. Dall’albero di Natale alto 24 metri allestito nella Piazza della Città Vecchia ai presepi, alle piste di pattinaggio e agli spettacoli dal vivo. Se state pianificando una vacanza a Praga in questo periodo, qui troverete tante idee e suggerimenti su cosa fare, cosa vedere e altre informazioni utili.

Cosa fare a Praga a Natale

Tutti si innamorano delle architetture medievali e barocche di Praga: immaginatele decorate con meravigliose luminarie natalizie e lo scenario diventa ancora più perfetto. Non solo i turisti, gli stessi residenti amano questo periodo dell’anno contribuendo a creare l’atmosfera ideale per chi desidera trascorrere un Natale diverso.

I mercatini di Natale

Una delle esperienze più belle da vivere a Praga in questo periodo vede protagonisti, ovviamente, i mercatini di Natale. Questi sono aperti dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 e vengono organizzati in diverse parti della città. Quello più grande viene allestito nella Piazza della Città Vecchia (Staromestske Namesti): qui troverete non solo oltre 100 bancarelle, ma anche le architetture più belle come l’Orologio Astronomico o le torri appuntite della Chiesa di Nostra Signora di Týn. A completare il quadro c’è l’albero di Natale più alto della città che, quotidianamente, viene acceso ogni ora dalle 16:30 alle 21:30 accompagnato da una cerimonia musicale.

Molto famosi sono anche i mercatini allestiti in un’altra piazza, distante 5 minuti a piedi da quella principale. Wenceslas Square ospita due alberi, alti 15 metri, e tanti altri stand ricchi di souvenir artigianali e di specialità tipiche come langoš, trdelník (il dolce arrotolato con zucchero e cannella), zuppe e salsicce.

Fonte: iStock

Spettacoli musicali

La capitale della Repubblica Ceca è una città ricca di storia musicale e, anche nel periodo di Natale, non possono certo mancare i magici cori, le orchestre e i balletti presentati da artisti di talento nazionali e internazionali. Questi, fortunatamente, non vengono organizzati solamente all’interno dei teatri, ma anche nelle due piazze principali. Sia nella Piazza della Città Vecchia che a Wenceslas Square troverete due palchi per i quali sono stati creati programmi entusiasmanti.

In particolare, sul palco della piazza principale, si esibiranno ogni giorno, dalle 16:00 alle 19:00, musicisti, gruppi di danza e gruppi folcloristici vestiti con costumi tradizionali. Il programma presenta una varietà di spettacoli, con un’enfasi particolare sulla musica natalizia e sulle coreografie festive.

Le piste di pattinaggio

Pattinare sul ghiaccio è un’attività imperdibile per chiunque visiti Praga durante il periodo natalizio. Le piste sono presenti in diverse parti della città: una si trova nella piazza Wenceslas Square, aperta dal 1 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025; a pochi passi da Piazza Venceslao (Stare Mesto) c’è Ovocný trh, una pista all’aperto che offre la possibilità di pattinare gratuitamente con i propri pattini o di noleggiarne un paio a pagamento, aperta dal 5 dicembre al 31 gennaio; la pista Na Františku (Ostrov Štvanice), situata a 10 minuti a piedi da Piazza della Repubblica, aperta anche questa dal 5 dicembre al 31 gennaio.

Più lontano dal centro, nel quartiere di Praga 3, sotto la Torre Televisiva di Žižkov, troverete una pista di ghiaccio molto amata dai residenti, disponibile sempre dal 5 dicembre al 31 gennaio.

Street food natalizio

Insieme ai mercatini di Natale specializzati nella vendita di souvenir artigianali, troverete anche tantissimi food truck dove provare le migliori specialità di strada tipiche della Repubblica Ceca. Dai langos alla klobása, la salsiccia grigliata servita solitamente con una fetta di pane e mostarda, al topinky, il pane fritto con l’aglio che negli stand viene servito insieme a salse e cipolla cruda. Infine, non dimenticate di ordinare lo svarak, un vino dolce rinforzato con un po’ di brandy o rum o, come alternativa analcolica, il succo di mele caldo con cannella.

Fonte: iStock

Crociera sul fiume

Praga è attraversata dal fiume Moldava, il quale può essere ammirato con una passeggiata lungo le sue rive o partecipando a una crociera. Soprattutto durante i giorni festivi, una gita in barca è il modo ideale per rilassarvi e godervi la città da un punto di vista privilegiato. Il momento ideale per farla è la sera, quando i luoghi più belli saranno illuminati: i tour, solitamente, permettono di ammirare le attrazioni principali come il Charles Bridge e il Castello di Praga. In alcune crociere sono inclusi anche canti natalizi, biscotti e bevande calde per tenervi riscaldati durante il tour.

I cori della Chiesa di San Nicola

Non proprio durante i giorni di Natale, ma in quelli precedenti, un appuntamento imperdibile per immergersi totalmente nell’atmosfera festiva è rappresentato dal Festival Internazionale dei Cori di Praga. 85 cori provenienti da 21 paesi si esibiranno sia sul palco allestito nella Piazza della Città Vecchia che nella Chiesa di San Nicola.

Praga a Natale, i luoghi più simbolici

Tra un mercatino, una pattinata sul ghiaccio e uno spettacolo musicale lasciatevi un po’ di tempo a disposizione per andare a scoprire i luoghi simbolici della città. In questo periodo diventano ancora più magici perché arricchiti di splendide luminarie e decorazioni create con cura.

Il castello di Praga

Dopo aver passeggiato tra le strade acciottolate, con la testa all’insù per ammirare i palazzi barocchi, salite le scale del Castello di Praga, un must tra le cose da fare in città e non solo a Natale. Mano a mano che salite i gradini comincerete a intravedere i primi tetti storici e le finestre a mansarda delle case sottostanti, ma è una volta in cima che verrete premiati da una vista privilegiata sulla città. Qui potrete visitare sia i giardini, accessibili gratuitamente, che gli interni del castello, aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 16:00 tranne il 24 dicembre.

Questa è considerata una delle attrazioni turistiche più famose di Praga e comprende anche altri edifici storici come la Cattedrale di San Vito, il Vicolo d’Oro, il Vecchio Palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio, la Torre Daliborka e il Palazzo Lobkowitz.

Fonte: iStock

Charles Bridge

Un altro dei simboli più famosi di Praga è Charles Bridge, costruito nel XIV secolo durante l’età d’oro della città. Si tratta di un’architettura moderna splendida, quasi il doppio della lunghezza del ponte di Londra, delimitato da una coppia di torri medievali slanciate. Considerata la sua bellezza, rappresenta un’attrazione turistica vera e propria ed è costantemente visitato dai turisti che lo affollano a ogni ora del giorno. Tuttavia, se siete mattinieri e amate portarvi a casa scatti fotografici unici, vi consigliamo di indossare il cappotto e di andare a scoprirlo all’alba.

Orologio Astronomico e Torre del Municipio

Chiunque visiti Praga resta affascinato dalla bellezza e particolarità dell’Orologio Astronomico, Prazsky Orloj in lingua ceca. Risalente al 1400, l’orologio offre uno spettacolo sia a chi lo osserva dal basso, perché ogni ora le figurine che lo contraddistinguono si animano insieme al corteo composto da 12 apostoli, che al suo interno. Può essere visitato insieme alla Torre del Municipio che, una volta in cima, vi permetterà di ammirare la Piazza della Città Vecchia dall’alto, completamente arricchita di mercatini di Natale.

Il clima di Praga a Natale

Il tempo a Praga nel mese di dicembre è molto variabile, ma la temperatura media si aggira intorno a -1°C. Possono capitare dei giorni luminosi e soleggiati, relativamente caldi, quando le temperature salgono a 10°C. Allo stesso modo, seppur raro, possono verificarsi forti nevicate che durano diversi giorni o settimane con temperature che scendono a -10°C. Consigliamo di mettere in valigia soprattutto indumenti caldi come maglioni, sciarpe, guanti, cuffie e maglie termiche. In alternativa, non dimenticate che potete acquistare alcuni di questi prodotti anche ai mercatini, portandovi a casa un souvenir bello e utile.

Come muoversi a Praga a Natale

I trasporti pubblici offrono un buon servizio tutti i giorni durante il periodo dei mercatini di Natale, con qualche piccola variazione d’orario il 24 dicembre. Vi consigliamo, una volta arrivati in città, di rivolgervi a un ufficio turistico per chiedere gli orari aggiornati al 2024 delle corse.