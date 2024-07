Tutte le location di Trinità, i film con Bud Spencer e Terence Hill

Fonte: 123RF/Getty Images I luoghi dove hanno girato "Lo chiamavano Trinità" (qui, l'altopiano di Campo Imperatore)

Il western all’Italiana nella sua versione più comica e irriverente degli Anni Settanta è rappresentato da due classici del cinema: “Lo chiamavano Trinità…” e il sequel “…Continuavano a chiamarlo Trinità”, incluse le ormai mitiche scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill sono ambientate nel vecchio West, che in realtà altro non era che i dintorni della Roma dei set cinematografici. E a breve arriverà un nuovo film di Trinità, in cui Terence Hill, al secolo Mario Girotti (senza il siuo braccio destro, in quanto Bud Spencer, con cui faceva coppia, è mancato nel 2016), impugnerà di nuovo la pistola.

I luoghi di Trinità in Italia

In entrami i film, la California, il Far West descritto dalla regia, tanto lontano non doveva essere se stava tra il Gran Sasso e la periferia romana. Trinità, interpretato da Terence Hill, e suo fratello Bambino, alias Bud Spencer, hanno girato le scene tra la Cava della Magliana, nell’omonimo quartiere alla periferia Ovest di Roma, la zona dell’altopiano di Camposecco, nel territorio del comune di Camerata Nuova, e l’Abruzzo. In particolare, gli esterni sia del film “Lo chiamavano Trinità…” sia di …Continuavano a chiamarlo Trinità” sono stati girati a Campo Imperatore, all’ombra del Gran Sasso, e in altre zone dell’Abruzzo.

Tra le location di entrambi i film troviamo anche la piana di Camposecco, nel Comune di Camerata Nuova, che sorge a circa 810 metri di altitudine, nel parco naturale regionale Monti Simbruini, dove sono state ambientate molte delle scene del primo film di Trinità. Per gratitudine, il comune di Camerata Nuova, che conta poche centinaia di abitanti, offrì la cittadinanza onoraria a Bud Spencer e a Terence Hill. La valle dove si stabiliscono i mormoni è situata all’interno del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, mentre le scene di Trinità che nuota nel laghetto sono state girate nel Parco della Valle di Treja (Mazzano Romano).

Fonte: 123RF

Altri esterni furono girati in zona Campo della Pietra, soprannominato Far West dei Simbruini per il suo paesaggio selvaggio, nei pressi del Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra, tra canyon serpeggianti, cavalli liberi al pascolo, aspri altipiani carsici e fresche faggete, dove ancora oggi è ben visibile una targa a ricordo dell’evento.

La scena della cascata si svolge alle cascate di Monte Gelato, nel parco della valle del Treja fra Roma e Viterbo. Le scene all’inizio e alla fine del film in cui Terence Hill viaggia nel deserto ed entra nella posada a mangiare sono state girate alla periferia di Roma, nella Valle Galeria, in una cava di tufo lungo l’attuale autostrada A91 che conduce all’aeroporto di Fiumicino, mentre il paese con l’ufficio dello sceriffo (Bambino) si trova poco distante. Per la location utilizzata quando i due fratelli attraversano il fiume si fa riferimento a quel tratto del fiume Tevere, nei pressi di Attigliano, in provincia di Terni.

Fonte: 123RF

Nel sequel dello spaghetti Western, la produzione si è spostata al confine con il Molise. Alcune scene di “…Continuavano a chiamarlo Trinità” sono state, infatti, girate sulle sponde del fiume Volturno che attraversa le campagne di Venafro nel Molise. Si tratta delle scene nelle quali i protagonisti passeggiano sulle rive di un fiume, dove sono ben visibili dei sassi bianchi di forma piatta tipici di quella zona. La stessa scena finale, in cui la carrozza con la famiglia resta bloccata nel letto del fiume, è stata girata tra le acque del Volturno.