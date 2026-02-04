iStock Atollo di sabbia a Zanzibar

Marzo è quel mese in mezzo a due stagioni che fa venire una gran voglia di sole: l’inverno è alle spalle, ma la primavera in Europa è ancora molto timida. Proprio per questo è il momento ideale per partire verso destinazioni dove il caldo è già il protagonista, i prezzi sono più bassi rispetto all’alta stagione e le folle di turisti non sono ancora arrivate.

Scegliere dove andare a marzo al caldo, tra spiagge tropicali, città esotiche e luoghi in cui trascorrere del tempo a contatto con la natura, può trasformarsi in un sogno che si avvera. In questo articolo è presente una selezione di 7 mete ideali per chi è alla ricerca di sole, temperature piacevoli e un’esperienza autentica e indimenticabile.

Capo Verde: l’eterna estate dell’Atlantico

Capo Verde è una destinazione sorprendente per chi cerca caldo a marzo senza affrontare fusi orari impegnativi. Le temperature del clima pre-estivo di Capo Verde oscillano intorno ai 25°C e il clima è secco, perfetto per godersi il mare, il sole e una ventata di aria fresca.

Le isole dell’arcipelago di Capo Verde offrono scenari molto diversi: Sal e Boa Vista sono mete perfette per chi ama il relax e gli sport acquatici come windsurf e kitesurf, mentre Santo Antão conquista con i suoi paesaggi montuosi, le vallate lussureggianti e le escursioni trekking.

A marzo le temperature piacevoli sono l’ideale per le attività all’aria aperta, e i villaggi locali permettono di scoprire la vibrante cultura creola attraverso musica, balli e piatti tipici come la cachupa – uno stufato con mais, fagioli, manioca, patata dolce e verdure arricchito da carne o pesce. A Capo Verde non mancano poi le spiagge tranquille, perfette per chi cerca un po’ di solitudine lontano dalla routine.

Oman: deserto, mare e tradizioni millenarie

Per chi cerca una meta calda a marzo fuori dalle rotte più battute, l’Oman è una scelta super. In questo periodo le temperature sono primaverili e oscillano tra i 20° e i 30°C, senza il caldo torrido che caratterizza invece i mesi successivi.

L’Oman permette di alternare le spiagge dell’Oceano Indiano, perfette per snorkeling e immersioni, alle dune del deserto di Wahiba Sands, dove si può dormire sotto le stelle in campi tendati ecosostenibili.

I wadi, veri e propri canyon con piscine naturali d’acqua trasparente, offrono relax, trekking e scenari spettacolari.

Muscat, la capitale, stupisce con mercati tradizionali, la Grande Moschea e forti storici che raccontano secoli di storia. Visitare l’Oman a marzo significa anche immergersi in un Paese ancora profondamente legato alle proprie tradizioni, tra architettura tipica, piatti speziati e ospitalità unica.

Sri Lanka: tra spiagge e piantagioni di tè

Marzo è uno dei mesi migliori per visitare lo Sri Lanka, soprattutto lungo la costa sud-occidentale e nelle regioni centrali collinari. Le temperature sono alte (24°-32°), il mare è calmo e le giornate soleggiate.

Mirissa e Unawatuna offrono relax nelle meravigliose spiagge e snorkeling nell’acqua cristallina. Mirissa è anche la zona ideale per l’avvistamento delle balene.

Gli altipiani interni, con le famose piantagioni di tè Ceylon di Nuwara Eliya a oltre 1900 metri, regalano panorami mozzafiato e un clima più fresco.

I templi antichi e le rovine di Anuradhapura, Patrimonio UNESCO, permettono di fare un viaggio nella storia millenaria dell’isola, mentre i villaggi locali mostrano l’ospitalità tipica dello Sri Lanka. Marzo è quindi il mese perfetto per combinare mare, cultura e natura.

Zanzibar: spiagge bianche e mare turchese

Zanzibar nella prima parte del mese di marzo regala un clima caldo e tropicale, molto piacevole prima dell’arrivo delle grandi piogge – verso la fine del mese. Le temperature possono superare i 30°C e il mare cristallino è perfetto per nuotare, fare snorkeling o immersioni tra barriere coralline spettacolari.

Stone Town, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è il cuore storico dell’isola: le stradine strette, i mercati delle spezie e i palazzi in pietra corallina con influenze arabe, indiane e swahili rendono ogni passeggiata un’esperienza da portare nel cuore.

L’entroterra è altrettanto affascinante, con foreste tropicali, piantagioni di spezie e villaggi locali che permettono di scoprire la vita tradizionale dell’isola. Zanzibar a marzo è quindi una combinazione perfetta di relax, cultura e natura.

Senegal: Africa autentica e clima ideale

La costa del Senegal a marzo offre temperature tra i 23 e i 27°C e un clima secco perfetto per viaggiare. Dakar è una città vivace, con mercati colorati, arte contemporanea e musica tradizionale, mentre l’isola di Gorée, Patrimonio UNESCO, racconta la storia della tratta degli schiavi con i suoi edifici storici come la Maison des Esclaves.

La Petite Côte regala spiagge dorate tranquille e baie pittoresche, ideali per chi vuole trascorrere giornate spensierate in natura.

Marzo è anche il momento migliore per escursioni tra parchi nazionali e riserve marine. Il Senegal è quindi una meta calda, autentica e fuori dalle solite rotte, perfetta per chi cerca esperienze genuine che fanno vibrare l’anima.

Colombia caraibica: sole e ritmo latino

La costa caraibica della Colombia è una delle zone più calde e tropicali del Paese a marzo. Cartagena de Indias affascina con il suo centro storico colorato, Patrimonio UNESCO, le mura coloniali e le piazze vivaci piene di musica e danza.

Le isole del Rosario offrono spiagge incontaminate e acque trasparenti ideali per snorkeling e immersioni, mentre il Parque Tayrona, tra mare e foresta tropicale, è perfetto per trekking e esperienze a contatto con la natura. La cucina locale, con piatti a base di pesce e frutti tropicali, completa l’esperienza.

A marzo la Colombia caraibica permette di godere di giornate soleggiate perfette per una vacanza al mare.

Panama: tra Caraibi e Pacifico

Panama è una destinazione sorprendente per marzo, con clima caldo e secco. Le temperature possono superare i 30°C, ideali per godersi sia la costa caraibica che quella pacifica.

Panama City è una metropoli che combina modernità e storia, con il celebre Canale di Panama e il Casco Viejo – centro storico coloniale – restaurato.

Le isole San Blas offrono spiagge paradisiache di sabbia bianca e cultura indigena Guna, mentre le foreste pluviali e i parchi nazionali permettono escursioni e osservazione della fauna tropicale. Marzo è il periodo perfetto per godere di mare, sole e natura a Panama.