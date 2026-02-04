Dove andare a marzo al caldo: 7 mete da sogno per fuggire dall’inverno

Sette destinazioni perfette dove andare a marzo: spiagge, mare cristallino, clima ideale, cucina tipica, paesaggi esotici per una vacanza da sogno sotto il sole

Foto di Sara Boccolini

iStock
Atollo di sabbia a Zanzibar

Marzo è quel mese in mezzo a due stagioni che fa venire una gran voglia di sole: l’inverno è alle spalle, ma la primavera in Europa è ancora molto timida. Proprio per questo è il momento ideale per partire verso destinazioni dove il caldo è già il protagonista, i prezzi sono più bassi rispetto all’alta stagione e le folle di turisti non sono ancora arrivate.

Scegliere dove andare a marzo al caldo, tra spiagge tropicali, città esotiche e luoghi in cui trascorrere del tempo a contatto con la natura, può trasformarsi in un sogno che si avvera. In questo articolo è presente una selezione di 7 mete ideali per chi è alla ricerca di sole, temperature piacevoli e un’esperienza autentica e indimenticabile.

Capo Verde: l’eterna estate dell’Atlantico

Capo Verde è una destinazione sorprendente per chi cerca caldo a marzo senza affrontare fusi orari impegnativi. Le temperature del clima pre-estivo di Capo Verde oscillano intorno ai 25°C e il clima è secco, perfetto per godersi il mare, il sole e una ventata di aria fresca.

Le isole dell’arcipelago di Capo Verde offrono scenari molto diversi: Sal e Boa Vista sono mete perfette per chi ama il relax e gli sport acquatici come windsurf e kitesurf, mentre Santo Antão conquista con i suoi paesaggi montuosi, le vallate lussureggianti e le escursioni trekking.

A marzo le temperature piacevoli sono l’ideale per le attività all’aria aperta, e i villaggi locali permettono di scoprire la vibrante cultura creola attraverso musica, balli e piatti tipici come la cachupa – uno stufato con mais, fagioli, manioca, patata dolce e verdure arricchito da carne o pesce. A Capo Verde non mancano poi le spiagge tranquille, perfette per chi cerca un po’ di solitudine lontano dalla routine.

Le mete perfette per marzo al caldo
iStock
Vista aerea di Praia de Santiago e del faro

Oman: deserto, mare e tradizioni millenarie

Per chi cerca una meta calda a marzo fuori dalle rotte più battute, l’Oman è una scelta super. In questo periodo le temperature sono primaverili e oscillano tra i 20° e i 30°C, senza il caldo torrido che caratterizza invece i mesi successivi.

L’Oman permette di alternare le spiagge dell’Oceano Indiano, perfette per snorkeling e immersioni, alle dune del deserto di Wahiba Sands, dove si può dormire sotto le stelle in campi tendati ecosostenibili.

I wadi, veri e propri canyon con piscine naturali d’acqua trasparente, offrono relax, trekking e scenari spettacolari.

Muscat, la capitale, stupisce con mercati tradizionali, la Grande Moschea e forti storici che raccontano secoli di storia. Visitare l’Oman a marzo significa anche immergersi in un Paese ancora profondamente legato alle proprie tradizioni, tra architettura tipica, piatti speziati e ospitalità unica.

Sri Lanka: tra spiagge e piantagioni di tè

Marzo è uno dei mesi migliori per visitare lo Sri Lanka, soprattutto lungo la costa sud-occidentale e nelle regioni centrali collinari. Le temperature sono alte (24°-32°), il mare è calmo e le giornate soleggiate.

Mirissa e Unawatuna offrono relax nelle meravigliose spiagge e snorkeling nell’acqua cristallina. Mirissa è anche la zona ideale per l’avvistamento delle balene.

Gli altipiani interni, con le famose piantagioni di tè Ceylon di Nuwara Eliya a oltre 1900 metri, regalano panorami mozzafiato e un clima più fresco.

I templi antichi e le rovine di Anuradhapura, Patrimonio UNESCO, permettono di fare un viaggio nella storia millenaria dell’isola, mentre i villaggi locali mostrano l’ospitalità tipica dello Sri Lanka. Marzo è quindi il mese perfetto per combinare mare, cultura e natura.

Zanzibar: spiagge bianche e mare turchese

Zanzibar nella prima parte del mese di marzo regala un clima caldo e tropicale, molto piacevole prima dell’arrivo delle grandi piogge – verso la fine del mese. Le temperature possono superare i 30°C e il mare cristallino è perfetto per nuotare, fare snorkeling o immersioni tra barriere coralline spettacolari.

Stone Town, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è il cuore storico dell’isola: le stradine strette, i mercati delle spezie e i palazzi in pietra corallina con influenze arabe, indiane e swahili rendono ogni passeggiata un’esperienza da portare nel cuore.

L’entroterra è altrettanto affascinante, con foreste tropicali, piantagioni di spezie e villaggi locali che permettono di scoprire la vita tradizionale dell’isola. Zanzibar a marzo è quindi una combinazione perfetta di relax, cultura e natura.

Senegal: Africa autentica e clima ideale

La costa del Senegal a marzo offre temperature tra i 23 e i 27°C e un clima secco perfetto per viaggiare. Dakar è una città vivace, con mercati colorati, arte contemporanea e musica tradizionale, mentre l’isola di Gorée, Patrimonio UNESCO, racconta la storia della tratta degli schiavi con i suoi edifici storici come la Maison des Esclaves.

La Petite Côte regala spiagge dorate tranquille e baie pittoresche, ideali per chi vuole trascorrere giornate spensierate in natura.

Marzo è anche il momento migliore per escursioni tra parchi nazionali e riserve marine. Il Senegal è quindi una meta calda, autentica e fuori dalle solite rotte, perfetta per chi cerca esperienze genuine che fanno vibrare l’anima.

7 destinazioni dove trovare il sole a marzo
iStock
Gorée Island, Senegal

Colombia caraibica: sole e ritmo latino

La costa caraibica della Colombia è una delle zone più calde e tropicali del Paese a marzo. Cartagena de Indias affascina con il suo centro storico colorato, Patrimonio UNESCO, le mura coloniali e le piazze vivaci piene di musica e danza.

Le isole del Rosario offrono spiagge incontaminate e acque trasparenti ideali per snorkeling e immersioni, mentre il Parque Tayrona, tra mare e foresta tropicale, è perfetto per trekking e esperienze a contatto con la natura. La cucina locale, con piatti a base di pesce e frutti tropicali, completa l’esperienza.

A marzo la Colombia caraibica permette di godere di giornate soleggiate perfette per una vacanza al mare.

Le mete perfette per un viaggio al mare a marzo
iStock
Le Isole del Rosario, Colombia

Panama: tra Caraibi e Pacifico

Panama è una destinazione sorprendente per marzo, con clima caldo e secco. Le temperature possono superare i 30°C, ideali per godersi sia la costa caraibica che quella pacifica.

Panama City è una metropoli che combina modernità e storia, con il celebre Canale di Panama e il Casco Viejo – centro storico coloniale – restaurato.

Le isole San Blas offrono spiagge paradisiache di sabbia bianca e cultura indigena Guna, mentre le foreste pluviali e i parchi nazionali permettono escursioni e osservazione della fauna tropicale. Marzo è il periodo perfetto per godere di mare, sole e natura a Panama.

Mete calde a marzo
iStock
Casco Viejo di Panama City

