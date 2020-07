Viterbo: dormire in una casa sull’albero in mezzo alla lavanda

editato in: da

La casa sull’albero, si sa, appartiene un po’ ai sogni adolescenziali di tutti noi perché in fondo è capitato a chiunque di desiderare di risvegliarsi, tra i rami e le foglie, con il cinguettio degli uccelli e il soffio del vento. Come dei novelli Robinson Crosue, abbiamo fatto dei tree hotels, una destinazione amata e imperdibile delle nostre vacanze.

Sono sparse in tutto il mondo, e sono davvero bellissime, eppure ce n’è una in Italia che in assoluto la più suggestiva e incredibile di tutte, merito soprattutto del panorama che la circonda. A pochi chilometri da Roma, esattamente ad Arlena di Castro, vicino al pittoresco Lago di Bolsena, esiste una casa sull’albero che sembra uscita da una fiaba, complici i campi di lavanda che colorano tutto il panorama circostante.

Stiamo parlando della struttura dell’agriturismo La Piantata, una piccola meraviglia, tutta nostrana, dove vivere un sogno unico nel suo genere.

Immersa tra 12 ettari di colline coltivate con la lavanda, nel cuore della Tuscia, la Suite Bleue è la casa sull’albero più bella d’Italia. Si innalza a 8 metri da terra ed è costruita intorno a una quercia secolare che rende il contatto con la natura ancora più intimo e ravvicinato.

Progettata dal duo di architetti francesi di La Cabane Perchée, questa camera d’albergo inedita, si estende su 44 metri quadrati dotati di tutti i comfort per una permanenza all’insegna del relax e del lusso.

Quella che sembra uscita da un romanzo di avventura per i bambini, diventa la protagonista di una vera e propria vacanza disconnessa, isolata dai rumori e dallo stress quotidiano a favore del rilassamento e la rigenerazione che solo la natura sa dare, per sognare, osservare, leggere, stare soli o in compagnia di chi amiamo per dedicarci a noi stessi in un luogo incredibile.

Merito anche della splendida campagna laziale a vista, un panorama mozzafiato contraddistinto dal tipico oro viola dei campi di lavanda e corredato dalle splendide querce secolari. L’intera struttura poi, contraddistinta da due case sull’albero e graziosi appartamenti, è complice di un’esperienza rigenerante a tutto tondo.

L’agriturismo La Piantata, infatti, tra prodotti biologici, cosmetici alla lavanda, gite di un giorno ed esperienze naturali, sa offrire una vacanza senza eguali.