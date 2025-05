Fonte: Getty La Salle in Val d'Aosta: tutto quello che devi sapere

Ci sono luoghi in cui a colpire lo sguardo sono i colori. Dovessimo descrivere quelli di La Salle in Val d’Aosta potremmo dire che a spiccare sono le tante sfumature di verde, oppure l’azzurro intenso del cielo e, ancora, il grigio della roccia.

Siamo nella zona nordoccidentale di questa regione, all’ingresso della Valdigne: un luogo di pace e di tranquillità, da raggiungere per tutti coloro che desiderano fare il pieno di natura, tra frutteti e vigneti. Sapori, tradizioni, un ambiente favoloso sono solo alcune delle peculiarità che si possono trovare qui: viaggio alla scoperta di questo borgo meraviglioso.

La Salle, dove si trova e la distanza da Aosta

Ci troviamo a circa 1000 metri di altitudine, nella zona nordoccidentale della Valle d’Aosta: siamo a La Salle, borgo bagnato dalla Dora Baltea e incastonato tra le montagne. Un luogo autentico, in cui fare il pieno di “montagna” tra una natura che leva il fiato, tradizioni, storia locale e tante cose che si possono fare a stretto contatto con l’ambiente.

Si trova vicino ad altre località prestigiose di questa zona dell’Italia del Nord, vicinissima al confine con altri due paesi europei (Francia e Svizzera), come Morgex, Pré-Saint-Didier e Courmayeur ed è a soli 30 minuti di distanza da Aosta.

La Salle, poi, è la location perfetta per raggiungere il Monte Bianco che dista solo una quarantina di minuti.

Cosa fare a Le Salle in inverno e in estate

Una cosa è certa: a La Salle non ci si annoia mai. Qui si trova sempre qualche attività da fare in ogni stagione. E – proprio partendo dall’inverno – questa destinazione è la meta perfetta per tutti coloro che vogliono praticare lo sci; infatti, la sua posizione strategica la colloca vicino ad alcuni prestigiosi comprensori come quello di Courmayeur, che dista solo 15 chilometri, e quello di La Thuile a circa 20 di chilometri di distanza, location ideali per le discese, ma non mancano possibilità per praticare lo sci di fondo, quello alpino e le ciaspolate.

E in estate? Durante la bella stagione (primavera compresa) ci sono tantissime attività che si possono fare qui. Ad esempio, il trekking, delle belle passeggiate nel bel mezzo della natura, lasciandosi ammaliare dalla meraviglia del paesaggio. Ci sono percorsi per tutti i gusti: per chi viaggia in famiglia, per le coppie, ma anche per gli escursionisti esperti. Per chi ama le imprese interessanti alla scoperta del territorio, vale la pena sapere che questa località è una delle tappe del Cammino Balteo, che si snoda per 350 chilometri attraverso la regione.

Non mancano possibilità per mettersi alla prova con le biciclette: dal bike park, agli itinerari pensati per chi vuole girare su due ruote. Gli sportivi, poi, potranno divertirsi con tennis, calcetto ed equitazione, mentre chi è alla ricerca di adrenalina non mancano rafting, parapendio e arrampicate.

Cosa vedere nel borgo (e non solo) della Valdigne

Dalle location naturali, alle meraviglie alle quali ha dato vita la mano dell’uomo, La Salle è un piccolo borgo ma le sue ridotte dimensioni non tolgono nulla alla quantità di gioielli da scoprire.

Vale la pena citare il Castello di Chatelard, che pare essere stato edificato nel XIII secolo e ha una torre cilindrica, oppure il borgo di Derby che mostra i segni del passato medievale ad esempio in una chiesa romanica che potrebbe essere fatta risalire al X secolo. E, ancora, la Maison Gerbollier, casaforte anch’essa di origine medievale che ospita municipio e biblioteca.

Oltre alle meraviglie storiche non si possono perdere quelle naturalistiche: vale la pena raggiungere la vicina riserva naturale del Marais, che è stata creata nel 1992: racchiude un breve tratto di Dora Baltea e qui si possono ammirare specie animali e vegetali che amano l’acqua. Il periodo migliore per esplorarla è quello delle mezze stagioni, infatti è favolosa in primavera e autunno.

Imperdibile anche la cascata di Lenteney, che si può vedere dalla strada, proprio quella che si percorre per andare da Aosta in direzione Courmayeur.

Tante tappe imperdibili di una vacanza in mezzo alla natura più bella e affascinante, tra paesaggi da sogno e una grande ricchezza storica e culturale.