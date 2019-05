In Croazia, la crociera dedicata ai fan di Game of Thrones

editato in: da

I fan di Game of Thrones (in Italia Trono di Spade), come tutti gli appassionati dei grandi franchising cinematografici o televisivi, sono affascinati dall’idea di poter mettere piede nelle location in cui sono state girate le scene più belle.

Da questo punto di vista, seguire Game of Thrones vuol dire potenzialmente girare mezza Europa, considerando i costanti spostamenti della produzione nel corso degli anni. La serie passa da luoghi particolarmente freddi ad altri ideali per trascorrere le vacanze estive al mare.

Ora, Cruise Croatia consentirà di cimentarsi in una splendida crociera a tema Trono di Spade, dall’8 al 15 agosto 2020, al costo di circa 1700 euro a persona. Un tour all’insegna del lusso, con visite private e guidate, così da scoprire la reale storia che si cela dietro i luoghi della serie, che ha ampiamente sfruttato le bellezze della Croazia per ricreare Approdo del Re.

Si navigherà dalla fortezza di Bakar al Pile Gate di Dubrovnik, la porta d’ingresso della capitale del Westeros. Si potrà mettere piede nell’arboreto di Trsteno, luogo incantato e verdeggiante, dove sono state girate numerose scene nelle prime stagioni, essendo il giardino nel quale molti personaggi si sono resi protagonisti di cospirazioni. E ci si potrà ritrovare a Qarth, Approdo del Re e anche a Braavos, rivivendo alcune tra le scene più importanti della serie tv più famosa di sempre.

La visita alla coperta della Croazia e dei suoi tesori non si limita però alle location della serie HBO. Si potrà ad esempio godere anche dello splendore di Hvar, e del Parco Nazionale di Krkr in cui ammirare cascate da sogno.

La crociera si terrà solo nel 2020, eppure sono rimasti pochi posti a disposizione. E se il costo non è di certo dei più abbordabili, c’è una buona notizia: si può provare ad aggiudicarsi un posto per sé e per i propri amici grazie al concorso indetto da Cruise Croatia. Parteciparvi è semplicissimo: basta compilare il questionario, indicando a quale personaggio di Game of Thrones si somiglia di più.

Il concorso ha avuto inizio il 16 maggio e terminerà il 9 giugno. L’estrazione decreterà il fortunato vincitore, che avrà modo di portare con sé alcuni amici, con biglietti aerei compresi nell’offerta.