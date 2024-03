Sta per partire la crociera perfetta per tutti gli amanti dei libri

Sta per salpare una magnifica crociera che è davvero l'ideale per gli amanti dei libri e verso una destinazione da sogno: Barcellona

Fonte: iStock - Ph:iShootPhotosLLC Parte la croicera letteraria

Una delle migliori compagnie di quasi tutti i viaggiatori è un bel libro. Che sia esso una guida di viaggio, un romanzo, un’autobiografia o un thriller, è certamente un modo fantastico per sfruttare alcuni momenti morti, o semplicemente per godersi a pieno quello che si sta vivendo.

Se siete dei lettori, abbiamo un’ottima notizia per voi: è stato presentato il programma della dodicesima edizione della crociera letteraria, un viaggio pieno di meraviglie e di incredibili scrittori e artisti, tra cui Eugenio Bennato, Gabriella Genisi, Giampaolo Simi, Roberto Riccardi, Carola Carulli, Anna Maria Gehnyei, Peppe Millanta e Patrizia Cirulli.

Crociera letteraria: informazioni utili

Il viaggio letterario è in programma dal 20 al 25 aprile, con partenza dal porto di Civitavecchia. Si salirà sulla “Cruise Roma” della Grimaldi Lines grazie a una collaborazione di Agra Editrice con Leggere:tutti e Grimaldi Lines Tour Operator, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’ANP.

Il viaggio avrà il nome di “Una nave di libri per Barcellona” e solcherà i mari proprio in coincidenza con la Giornata Mondiale del Libro, ovvero il 23 aprile, che nella splendida cornice della città catalana si festeggia in modo del tutto particolare: nella Diada de Sant Jordi (il giorno di San Giorgio, patrono della Catalogna) è tradizione che gli uomini regalino una rosa alle donne e siano contraccambiati con un libro. In questo modo tutta la città si riempie di rose e di libri con decine di eventi e incontri con scrittori e poeti.

Il programma della crociera letteraria

Il programma letterario dell’edizione 2024 prevede incontri con scrittori, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e musicali, lungo il tragitto sia di andata che di ritorno. Saranno quest’anno sulla nave: Gabriella Genisi, Giampaolo Simi, Roberto Riccardi, Carola Carulli, Anna Maria Gehnyei, Peppe Millanta, Francesca Andronico, Roberto Gassi, Evelina Maffey, Franca Rosi, Ida Sassi, Elvira Siringo, Stefano Zampieri. Patrizia Cirulli, cantautrice che ha musicato e interpretato poesie di Garcia Lorca, Frida Kahlo, Quasimodo, D’Annunzio, duetterà con l’attore Gino Manfredi, che leggerà alcuni brani di questi grandi poeti, ed Eugenio Bennato si esibirà con la sua band: il cantautore napoletano – tra l’altro vincitore del Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano “Grande Sud” – è stato infatti invitato dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona per “Aspettando San Jordi”, un grande concerto che si terrà nella città catalana lunedì 22 aprile, vigilia della festa di San Giorgio, i libri e le rose.

Il 23 aprile, oltre a passeggiare per le Ramblas invase da rose e libri, per i viaggiatori sarà disponibile anche un incontro con la comunità italiana all’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona.

Inoltre, grazie al progetto Desibook del programma Erasmus+, a bordo ci saranno anche studenti provenienti da Bulgaria (93rd “Alexander Teodorov – Balan” Secondary school – Sofia), Turchia (İstanbul Atatürk Fen Lisesi – Istanbul) Grecia (Platon M.E.P.E. – Katerini), Spagna (Bouza Brey Sociedade Cooperativa Galega – Vigo) e Italia (Liceo Classico Scientifico La Mura – Angri, SA) accompagnati dai loro insegnanti. L’occasione ideale per approfondire diversi temi, tra cui la cultura e i libri uniscono i popoli, l’importanza del dialogo interculturale, il contributo del programma Erasmus+ alla crescita di una coscienza europea tra i giovani.

La mattinata del 21 aprile l’ampio programma letterario si aprirà con la presentazione dello staff artistico e con gli studenti di Bulgaria, Turchia, Grecia, Spagna e Italia che canteranno i rispettivi inni nazionali, per concludere insieme con l’Inno alla Gioia, accompagnati dagli studenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Roma.

I libri, la musica e la socialità scenderanno dalla nave con i passeggeri per spostarsi a Barcellona, con visite guidate e passeggiate nella Barcellona letteraria e gastronomica. Chi vorrà, potrà anche far tappa a Figueras per visitare lo straordinario Museo Dalì.