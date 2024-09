Cerchi sempre il sole? Ecco le 20 città più luminose d’Europa

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Vivere e viaggiare inseguendo il sole non è un’utopia, né un’impresa impossibile soprattutto se si sceglie di raggiungere determinate destinazioni. Quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio itinerario della felicità che inizia e finisce nelle città più soleggiate d’Europa.

Sono numerose le evidenze scientifiche che confermano che il sole è, probabilmente, la più potente medicina naturale che abbiamo a nostra disposizione. Fin dall’antichità, infatti, i raggi della stella del sistema solare venivano “utilizzati” contro numerose patologie del corpo e dell’anima. E se anche voi utilizzate il sole come rimedio naturale contro la noia e lo stress di una quotidianità sempre più caotica, allora non vi resta che organizzare viaggi e vacanze in quelli che sono i fortunati luoghi baciati dal sole in Europa e anche in Italia. Scopriamoli insieme.

Le 10 città più soleggiate d’Europa

Uno studio pubblicato nel 2024 dal portale Holidu, che ha analizzato i dati raccolti tramite il World Weather Online, ha stabilito quali sono le città più soleggiate d’Europa durante tutto l’anno. Per raggiungere i risultati contenuti in tale classifica, sono state prese in considerazione tutte le città europee con più di 300 mila abitanti ed è stato estratto il numero medio di ore di sole al mese in ognuna di esse, per gli anni che vanno dal 2009 al 2024.

La classifica vede sul gradino più alto del podio Malaga, che vanta una media di ben 280,2 ore di sole al mese. Dalle spiagge ai locali affacciati al mare, questa splendida città spagnola offre tutto quello che ricercano gli amanti del sole. Qui non mancano le ricche offerte culturali e culinarie, i festival colorati e gli eventi tradizionali che animano i cittadini e tutti coloro che decidono di trascorrere le vacanze in questa terra.

Con 280 ore di sole al mese e una temperatura media vicina ai 20 gradi, troviamo Alicante come seconda città più soleggiata del Vecchio Continente. Anima della Costa Blanca, la deliziosa città portuale è preziosa testimone di incontri tra culture, storie e civiltà. Da non perdere, durante un viaggio ad Alicante, le escursioni alle distese d’acqua rosa della Laguna Salada de Torrevieja e all’isola di Tabarca.

Al terzo posto delle città più soleggiate d’Europa si classifica Murcia, il centro cittadino universitario che sorge nel sud-est della Spagna. Con 277,7 ore di sole al mese, questa perla spesso sottovalutata è un concentrato di luoghi culturali, piacevoli eventi e clima mite che la rendono una città da aggiungere alla lista dei prossimi viaggi. Dal prezioso centro storico si possono organizzare gite verso il mare, in particolare alle spiagge di Bolnuevo e alla splendida Cartagena.

La Spagna domina la classifica delle 10 città con più ore di sole al mese con altri quattro tesori tutti da esplorare. Si assicura così il quinto posto l’elegante Siviglia (273,9 ore), unione perfettamente bilanciata tra architettura araba, influenze gitane e intramontabili tradizioni spagnole. Al sesto c’è Cordova (268,5 ore), la città con ben quattro siti Unesco, mentre all’ottavo troviamo Madrid (266,9 ore), la vivace capitale che non dorme mai e ricca di luoghi culturali e artistici di grande valore. Al nono posto, infine, si afferma Saragozza (265,9 ore), in cui non manca il mix culturale, enogastronomico e paesaggistico che la rendono un’ottima meta per vacanze durante tutto l’anno.

Tra tante città spagnole, nella top ten si fanno strada anche la francese Marsiglia (7°), con la sua vivacità e la ricchezza enogastronomica, e Atene (10°), che offre ai visitatori un viaggio nel passato con i suoi siti archeologici tra i più celebri al mondo, come l’Acropoli con il suo Partenone. Ad un passo dal podio spicca invece la nostra Catania (4° posto), che vediamo più avanti.

Le altre città con più ore di sole in Europa: la classifica completa

Quelle che abbiamo visto non sono le uniche città europee perfette per godere di soleggiate vacanze durante tutto l’anno. La classifica prosegue con altre 10 splendide località che non hanno nulla da invidiare alle prime citate.

Le mete spagnole continuano a dominare la classifica con l’11° posto aggiudicato da Palma di Mallorca, con 259,8 ore di sole al mese. È il principale comune dell’isola di Maiorca, nonché uno dei gioielli delle isole Baleari, l’arcipelago del Mediterraneo in cui vivere momenti indimenticabili tra relax in spiaggia, vita notturna e luoghi culturali da visitare.

Le città della penisola spagnola devono anche fare i conti con delle concorrenti agguerrite, ovvero le Isole Canarie, annoverate tra le isole con il clima migliore del mondo. Le giornate nell’arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell’Africa sono infatti molto lunghe e soleggiate con temperature miti durante tutto l’anno, che oscillano tra i 19º e i 24º. Con oltre 235 ore mensili di sole, Las Palmas de Gran Canaria si aggiudica il 19° posto della classifica, ma è l’intero arcipelago formato dalle 7 isole Canarie che permette di vivere una tiepida primavera tutto l’anno, anche nei mesi tipicamente più freddi dell’Europa meridionale.

Anche Nizza, con una media di 254,8 ore di sole mensili, si inserisce al 12° posto della classifica: adagiata sulle spiagge di ciottoli della Baia degli Angeli, in Costa Azzurra, questa cittadina francese ha temperature miti durante tutto l’anno ed è facilmente raggiungibile dall’Italia, rendendosi una meta perfetta per un piacevole weekend primaverile o autunnale.

Ultima, ma non per luce, s’intende, è Lisbona. “Non ci sono per me fiori che siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole” aveva detto il poeta e scrittore Fernando Pessoa parlando della terra che gli ha dato i natali. La capitale del Portogallo, infatti, è stata ribattezzata la città della luce perché durante i mesi più caldi è inondata letteralmente dai raggi del sole che brillano sulle strade e sugli edifici esaltando i suoi mille colori.

Di seguito la classifica completa delle 20 città più soleggiate d’Europa, nella quale troviamo anche delle bellezze italiane, che vediamo nel dettaglio tra poco.

Malaga, Spagna: 280,2 ore di sole al mese Alicante, Spagna: 280,0 ore di sole al mese Murcia, Spagna: 277,7 ore di sole al mese Catania, Italia: 274,9 ore di sole al mese Siviglia, Spagna: 273,9 ore di sole al mese Cordova, Spagna: 268,5 ore di sole al mese Marsiglia, Francia: 267,6 ore di sole al mese Madrid, Spagna: 266,9 ore di sole al mese Saragozza, Spagna: 265,9 ore di sole al mese Atene, Grecia: 262,2 ore di sole al mese Palma di Mallorca, Spagna: 259,8 ore di sole al mese Nizza, Francia: 254,8 ore di sole al mese Roma, Italia: 249,7 ore di sole al mese Bari, Italia: 249,4 ore di sole al mese Palermo, Italia: 249,0 ore di sole al mese Turin, Italia: 246,0 ore di sole al mese Napoli, Italia: 243,9 ore di sole al mese Lisbona, Portogallo: 238,4 ore di sole al mese Las Palmas de Gran Canaria, Spagna: 235,0 ore di sole al mese Bologna, Italia: 225,2 ore di sole al mese

Le 7 città d’Italia che brillano di più al sole

Ci spostiamo ora in Italia, nel Paese conosciuto come la terra del mare, del sole e del buon cibo. L’appellativo di città del sole va tipicamente a Napoli, anche se non è del capoluogo campano il primato: come emerge dalla classifica che prende le prime 20 città più soleggiate d’Europa, la città partenopea si posiziona al 17° posto con 243,9 ore di sole al mese.

È la Sicilia, invece, la regione con la città più soleggiata d’Italia, ovvero Catania. Con 274,9 ore di sole al mese, è la meta perfetta per vacanze luminose unite ad un clima mite tutto l’anno. Potrete esplorare il centro storico ricco di monumenti e luoghi culturali magnifici, passeggiare perdendovi tra i profumi, i suoni e i colori inconfondibili che animano il folkloristico mercato del pesce, oppure scegliere una delle splendide spiagge che si allungano sulla sua costa per giornate di sole e relax.

Anche Palermo non manca all’appello, con le sue 249 ore medie di sole al mese. Una città in cui perdersi tra le vie esplorandone le meraviglie architettoniche e le tradizioni culinarie, accolti dal calore della sua popolazione. E dopo un’immersione tra i mercati rionali assaggiando le delizie locali, come lo sfinciunu, i cazzilli e le arancine, potrete godere dei caldi raggi del sole lungo le spiagge di Mondello, dell’Addaura o di Sferracavallo.

Al 13° posto, con 249,7 ore di sole al mese, troviamo Roma. Non ha bisogno di presentazioni, la nostra Capitale, scelta ogni anno da circa 35 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo grazie al suo immenso patrimonio artistico e culturale. La Città Eterna è seguita da Bari, che vanta 249,4 ore di sole mensili e tantissimi luoghi di interesse da visitare. La città pugliese è ottima anche come punto di partenza per esplorare tutte le bellezze del Tacco d’Italia, atterrando nel suo aeroporto internazionale.

Ci dobbiamo spostare nel Nord Italia per individuare la sedicesima posizione della classifica. È infatti Torino a contare ben 246 ore soleggiate al mese: oltre al centro storico ricco di attrattive interessanti, in città durante l’estate si trovano anche 5 piscine all’aperto per rinfrescarsi nelle giornate più afose.

Con 225,2 ore di sole in un mese troviamo anche Bologna. La città dei portici Patrimonio Unesco accoglie moltissimi visitatori e ragazzi universitari, tra le vie che si snodano tra i palazzi e le chiese e che si ricongiungono verso la splendida Piazza Maggiore, cantata da Lucio Dalla nella sua intramontabile Piazza Grande.