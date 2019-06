Anche la Spagna ha il suo lago rosa: è la laguna di Torrevieja

editato in: da

Ci sono paesaggi che, incredibili ed insoliti, si pensa possano appartenere solo ad un continente lontano. Ad esempio, i laghi rosa: li colleghiamo immediatamente all’Australia, o magari all’Africa, eppure ce n’è uno che – dall’Italia – non dista poi molto.

Torrevejia è un comune nel sud della Spagna, in provincia di Alicante. Sorge qui il Parque Natural de Torrevieja, il parco naturale delle lagune di La Mata e Torrevieja. Un luogo sorprendente, in cui ammirare acque rosa acceso che, inevitabilmente, trasportano in un mondo lontano. Perché è proprio in questa zona dall’alto valore paesaggistico ed ecologico che si trovano due laghi salati tra i più grandi e i più belli d’Europa: il lago di Torrevieja, che è appunto color rosa, e il lago di La Mata che è invece di un più “tradizionale” verde-blu.

Collegata al mare da una rete di canali, la laguna di Torrevieja – che al tramonto è ancor più spettacolare – ha acque rosa che talvolta tendono al fucsia, e il motivo si deve ad un fenomeno naturale di carattere eccezionale: il lago ospita infatti un batterio capace di rilasciare un pigmento rosato quando immerso in un ambiente ad alta concentrazione salina. E, qui, di sale ce n’è tantissimo: ben 350 grammi ogni litro d’acqua. Numeri non molto lontani da quelli del Mar Morto.

Ma non solo: qui gli Halobacterium tipici degli ambienti salini estremi si uniscono all’azione di un’alga speciale, chiamata Dunaliella Salina, che è poi la responsabile del colore rosso vivo del lago. Ovviamente, fare il bagno nelle acque della laguna di Torrevieja è vietato per ragioni di sicurezza e per preservare il suo ecosistema, ma ciò non toglie nulla all’esperienza che qui si può vivere.

All’interno del parco naturale delle lagune di La Mata e Torrevieja si possono organizzare passeggiate e uscite in bicicletta tra la natura e i fenicotteri, ammirando le cento e più specie d’uccelli acquatici presenti. Lo si fa in un contesto da favola, che fa anche bene all’organismo: qui l’aria è infatti ricca di sali minerali e iodio che dalle acque evaporano, e che per l’apparato respiratorio sono una vera manna. E poi i fanghi che, applicati sulla pelle, la purificano e alleviano i dolori a muscoli e articolazioni.

Quando visitare la laguna di Torrevieja? Sul finire dell’estate, quando il rosa è più intenso e il paesaggio ancor più magico.