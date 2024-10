Dove andare a novembre al caldo, le migliori destinazioni

A novembre cosa c’è di meglio che partire verso mete calde per assaporare ancora un po’ d’estate, scoprire posti nuovi e immergersi in un clima mite?

Fonte: iStock Dover andare a novembre al caldo

Di solito, il mese di novembre porta con sé le prime giornate grigie, quel momento dell’anno in cui le ore di luce si accorciano e il freddo inizia a farsi sentire: e allora, cosa c’è di meglio che partire verso mete calde per assaporare ancora un po’ d’estate, scoprire posti nuovi e immergersi in un clima mite, tra spiagge e panorami incantevoli?

Che siate alla ricerca di un viaggio low-cost, di destinazioni soleggiate in Europa o di mete lontane, vi mostreremo le migliori destinazioni per trascorrere il novembre al caldo.

Mete economiche dove andare a novembre al caldo

Se il vostro desiderio è una vacanza al sole senza svuotare il portafoglio, queste mete economiche offrono temperature ideali, paesaggi mozzafiato e una vasta gamma di attività senza costi eccessivi. Ecco dove trovare sole, relax e avventura a prezzi contenuti.

Tunisia

Con temperature piacevoli comprese tra i 20 e i 25°C, la Tunisia è perfetta per chi vuole scoprire atmosfere esotiche senza spendere troppo.

A Tunisi, capitale vivace e colorata, potete passeggiare tra i souk, i mercati tradizionali ricchi di spezie, artigianato e tessuti colorati, lasciandovi avvolgere dai profumi e dai suoni di una cultura affascinante.

Una visita alle rovine di Cartagine, uno dei più importanti siti archeologici della zona, vi farà sentire parte della storia e percepire l’importanza di una civiltà millenaria.

Per una pausa rilassante, le spiagge di Hammamet vi aspettano con sabbia dorata e un mare limpido, dove potrete rilassarvi al sole e concedervi un po’ di meritato relax in un contesto davvero autentico e suggestivo.

Canarie

Con un clima mite che raggiunge i 24°C a novembre, le Canarie sono la scelta ideale per chi cerca una destinazione europea ma con l’atmosfera tipicamente estiva.

Tenerife, l’isola più grande, offre un’esperienza straordinaria grazie al Teide, il vulcano più alto della Spagna: qui, i paesaggi lunari e i panorami sconfinati vi faranno credere di ritrovarvi in un’altra dimensione. Scoprire i mercati tradizionali, come quello di Nuestra Señora de África, sarà l’occasione per conoscere da vicino la cultura locale ed esplorare quei sapori e quelle tradizioni che rendono le Canarie una meta ricca di sorprese.

L’isola di Fuerteventura, invece, incanta con oltre 150 chilometri di candide spiagge e acque turchesi, perfette per rilassarsi o praticare sport acquatici come il kitesurf, il windsurf, lo snorkeling e il diving, mentre Lanzarote vanta un paesaggio vulcanico unico, nominato Riserva della Biosfera dell’UNESCO.

Marocco

Il Marocco, con temperature che variano tra i 22 e i 28°C, è una destinazione ottimale per vivere avventure a novembre senza soffrire il caldo eccessivo.

A Marrakech, perdersi nei labirinti dei souk è un’esperienza che risveglia i sensi: i profumi di spezie, i colori sgargianti delle stoffe e il fascino dei mercati vi faranno assaporare appieno l’atmosfera autentica della vibrante città, mentre per finire la giornata in bellezza è quasi d’obbligo raggiungere le dune di Merzouga nel Sahara, dove ammirare il tramonto è qualcosa di non semplice da descrivere a parole.

Essaouira, invece, è una tranquilla città costiera dove godere della pace del mare e delle tradizioni locali: una tappa che farà la gioia di chi cerca un ritmo di vita lento e tranquillo, immerso in una cultura accogliente e a dir poco affascinante.

Mete calde a novembre in Europa

Anche in Europa è possibile trovare destinazioni calde e piacevoli durante il mese di novembre, dove il clima mite consente di trascorrere ancora giornate all’aria aperta tra spiagge e cultura. Ecco le migliori mete europee per vivere un novembre indimenticabile.

Madeira

Fonte: iStock

L’isola portoghese di Madeira è il top per chi cerca un clima mite anche a novembre, con temperature che oscillano tra i 20 e i 24°C. Conosciuta come l’“Isola dell’eterna primavera”, dona un mix di natura incontaminata e tradizioni che si fondono in armonia.

La capitale, Funchal, è ricca di giardini rigogliosi e mercati locali dove potrete gustare i tipici frutti tropicali e ammirare gli azulejos, le splendide ceramiche portoghesi decorate. Da segnare in lista anche un’escursione al Jardim Botânico, ricco di piante esotiche e viste spettacolari sull’Oceano Atlantico.

Se amate l’avventura, le levadas (antichi canali di irrigazione trasformati in sentieri) propongono percorsi panoramici al cospetto di foreste e paesaggi montani, ideali per trekking immersivi. In più, Madeira vanta anche coste spettacolari come Cabo Girão, una delle scogliere più alte d’Europa, con una passerella panoramica in vetro che regala un brivido incredibile.

Malta

A Malta, le temperature miti tra i 20 e i 23°C disegnano il contesto ottimale per esplorare cotanta perla del Mediterraneo.

La capitale Valletta è un vero e proprio capolavoro barocco, con i palazzi storici e le strade pittoresche che raccontano storie di cavalieri e antiche battaglie. Raggiungendo Comino, invece, potrete fare snorkeling nel Blue Lagoon, dove l’acqua trasparente crea giochi di luce spettacolari così da godere di un paesaggio senza eguali.

Ancora, i templi megalitici di Malta, tra i più antichi al mondo, sono una tappa eccezionale per chi vuole approfittarne per vedere con i propri occhi le radici storiche e spirituali di questa idilliaca terra.

Grecia (Creta)

Con temperature che si aggirano intorno ai 21°C, Creta è irrinunciabile se optate per una vacanza contraddistinta da un clima mite e scenari suggestivi.

Le spiagge di Elafonissi, dalla sabbia rosa accarezzata dal mare turchese, vi faranno vivere un’esperienza quasi surreale, mentre i siti archeologici di Knosso raccontano i miti della civiltà minoica e le sue antiche leggende.

Passeggiando tra i villaggi tradizionali, assaporerete la tranquillità della vita isolana e scoprirete l’ospitalità della cultura cretese, un’isola che racchiude mare, cultura e assoluto fascino, un mix perfetto per un’esperienza completa e indimenticabile.

Paesi caldi dove andare a novembre nel resto del mondo

Se volete spingervi ancora più lontano e vivere l’estate in pieno novembre, non mancano ovviamente destinazioni esotiche caratterizzate da spiagge paradisiache, natura selvaggia e una cultura che vi sorprenderà. Ecco, allora, alcune mete calde fuori dall’Europa dove trovare “l’estate a tutti gli effetti“.

Thailandia

Fonte: iStock

Novembre segna l’inizio della stagione secca in Thailandia, con temperature tra i 28 e i 32°C che invitano a esplorare ogni angolo di questo Paese incantevole.

Bangkok è una città che non dorme mai, avvolta nei templi dorati e nei mercati galleggianti che raccontano storie di tradizione e spiritualità. Le spiagge di Phuket e Krabi sono a loro volta un vero paradiso, dove il mare limpido e le palme rigogliose creano un ambiente da sogno, ideale per lasciare andare ogni pensiero e dimenticare il freddo europeo.

Non dimentichiamo, poi, che ogni pasto in Thailandia è una sinfonia di sapori autentici, e assaporare la cucina locale tra le bancarelle di street food e i ristoranti tipici è un viaggio nel viaggio.

Dubai (Emirati Arabi)

Come non citare Dubai, la scelta di chi immagina una vacanza di lusso e sole, con temperature che raggiungono i 30°C e un clima perfetto per godersi il mare e le attrazioni futuristiche della metropoli.

Fare un safari nel deserto è qualcosa che non si dimentica: il silenzio e i caldi colori del deserto dipingono un’atmosfera magica, che regala un senso di pace assoluto.

Dubai offre anche shopping nei souk tradizionali e nei centri commerciali moderni, dove troverete ogni tipo di prodotto, dai profumi esotici agli oggetti di pregio. Salire sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, vi permetterà di godere di una vista spettacolare sullo skyline, che vi resterà impresso per sempre.

Messico (Riviera Maya)

Con temperature tra i 27 e i 30°C, la Riviera Maya è quel luogo da sogno che sa unire vacanze al caldo con un tuffo nella storia antica.

Tulum, con le rovine Maya affacciate sul mare, vi trasporterà laddove cultura e natura si incontrano in un panorama mozzafiato. Playa del Carmen, invece, è una delle spiagge più belle del Messico, un must per godersi il relax sulla sabbia bianca e un mare limpidissimo.

La barriera corallina della Riviera Maya, la seconda più grande al mondo, è un paradiso per gli amanti dello snorkeling, dove ammirare un mondo sommerso plasmato da colori e vita marina, momenti che renderanno la vostra vacanza davvero indimenticabile.