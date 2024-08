Cat Island: un paradiso naturale nel cuore dell’arcipelago delle Bahamas

Fonte: iStock Veduta aerea del mare delle Bahamas

Un luogo comune che si sente spesso quando si parla di viaggi è che volare sopra l’arcipelago di Bahamas regali una delle più belle viste aeree sull’area dei Caraibi. Che sia così oppure no, ciò che è certo è che una vacanza in questa parte di mondo fa sempre bene a corpo e anima. Sono molte le isole di questo arcipelago e tutte hanno caratteristiche diverse, capaci di offrire esperienze di viaggio a tratti anche diametralmente opposte.

Cat Island è un piccolo paradiso di natura e tranquillità nel cuore delle Bahamas, un luogo dove gustare il meglio dei ritmi rallentati che, spesso, si cercano proprio in un viaggio ai Caraibi.

Come raggiungere Cat Island dall’Italia

Non ci sono voli diretti per Cat Island dall’Italia e quelli che portano all’arcipelago di Bahamas prevedono, in genere, uno scalo. Quando si organizza un viaggio verso le Bahamas, l’aeroporto da tenere come riferimento è quello di Nassau, la capitale. Da lì partono svariati voli interni verso le altre isole. Controlla sempre eventuali restrizioni sul peso e la misura dei bagagli: gli aerei che collegano le isole sono, di norma, piccoli e potrebbero non ammettere a bordo bagagli di grande misura.

Dove dormire a Cat Island a Bahamas

Ci sono isole caraibiche che offrono resort di ogni grandezza e tipo e molti hotel dal sentore internazionale. Non è il caso di Cat Island: quest’isola delle Bahamas ha mantenuto un aspetto molto più tranquillo e contenuto. Ci sono molte guest house e appartamenti in affitto dove soggiornare a Cat Island: quest’isola è solitamente scelta da viaggiatori che amano la natura, il relax e i paesaggi da sogno dove non incontrare troppe persone. Cat Island vanta anche alcuni resort, pochi e bene organizzati, dove una vacanza ai Caraibi può assumere toni esclusivi.

Fonte: iStock

Un po’ di storia di Cat Island: perché si chiama così?

Cat Island deve il suo nome non ai felini, come si potrebbe pensare, ma probabilmente al famoso pirata Arthur Catt, che si dice abbia frequentato l’isola. Benché si mostri più tramite il suo lato naturale e di mare che attraverso storia e cultura, Cat Island vanta davvero storia da vendere. Secondo alcuni storici, fu il punto in cui Cristoforo Colombo toccò terra una volta giunto dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Quello che è certo è che qui gli indigeni Lucayani, i primi abitanti delle isole che fanno parte di Bahamas,

Durante il periodo coloniale, Cat Island divenne un centro agricolo importante per la coltivazione di cotone, grazie alla fertile terra rossa dell’isola. Qui si rifugiò un folto gruppo di cittadini lealisti, nell’intento di fuggire dalla rivoluzione che poi portò alla creazione degli Stati Uniti e all’indipendenza dall’Inghilterra.

Una curiosità che lega Cat Island all’Italia: su quest’isola cresce spontaneamente, tra le molte altre, una pianta che si chiama Cascarilla (classificata come Cascarilla clutia Wood – Cluytia eluteria). La corteccia di questa pianta è usata per la produzione del Campari, tra le altre cose.

Andare in spiaggia a Cat Island

La prima cosa che salta alla mente pensando a un viaggio alle Bahamas è la possibilità di andare in spiaggia, azione che trova davvero molte possibilità soggiornando a Cat Island. L’isola, di forma allungata e molto stretta da una costa all’altra, è incorniciata da spiagge da sogno, dove la sabbia bianca fa da contrato al blu del mare ma dove è anche pronta a confondersi col verde della vegetazione che inizia subito dopo la spiaggia stessa. Su quest’isola, per esempio, troverai più mangrovie che palme.

Le spiagge, alle Bahamas, sono generalmente pubbliche e possono essere frequentate anche se antistanti ad alloggi turistici. Controlla sempre che vi siano restrizioni legate alla proprietà privata: se non trovi cartelli, vuol dire che puoi stare tranquillamente sulla sabbia. Rispetta luogo e ambiente e porta con te eventuali rifiuti a fine giornata.

È difficile fare una lista delle migliori spiagge di Cat Island: le scelte potrebbe dipendere completamente da ciò che ami fare quando sei al mare. Se ti piace il surf, troverai onde da sfidare a New Blight, in quella che viene chiamata Fernandez Bay. Se, invece, ami lo snorkeling, il tuo posto ideale sarà la spiaggia vicino a Bennet’s Harbour.

Fonte: iStock

Il Monte Alvernia: davvero c’è una montagna a Cat Island?

No, non si può considerare una montagna e forse è appena una collina. Stiamo parlando della zona denominata Monte Alvernia, che si trova a ben 63 metri sul livello del mare. Di cosa si tratta? Nel 1939, un prete cattolico di nome John Hawes, conosciuto in zona come Padre Jerome, decise di costruire in questo punto una sorta di eremo. Lo chiamò Alvernia riferendosi a “La Verna”, uno dei luoghi chiave della vita di San Francesco (si trova in Toscana, non distante a Arezzo).

Le rovine del piccolo monastero che si possono ancora vedere richiamano l’idea di qualcosa di medievale. Una delle cose da fare a Cat Island durante un viaggio alle Bahamas è camminare per raggiungere questo luogo che rappresenta anche il punto più elevato di tutto l’arcipelago.

Port Howe: un villaggio che racconta il passato

Chi ama aggiungere un pizzico di cultura alla propria vacanza al mare delle Bahamas troverà pane per i propri denti nel visitare Port Howe. Questo piccolo insediamento si trova sulla punta meridionale di Cat Island e, un tempo, era sede di una grande piantagione. Qui troverai ancora qualche casa in stile georgiano e non mancherai di immaginare storie di corsari e pirati intenti a nascondere chissà che tesoro.

Fonte: iStock

Lo splendore della Natura a Cat Island

Cat Island è soprattutto un luogo scelto dagli amanti della natura. Le sue foreste tropicali, le paludi di mangrovie e le grotte sottomarine offrono molte opportunità per l’esplorazione e l’avventura. Come tutte le isole di questo arcipelago dei Caraibi, anche Cat Island vanta alcune zone in cui sono presenti delle doline marine. Quei luoghi vengono comunemente denominati “Blue Hole” per il colore blu scuro dell’acqua, dovuto alla profondità di quel punto, rispetto ai toni più chiari della tipica acqua di mare caraibica. I Blue Hole sono zone molto apprezzati dai sub ed, esplorarli, richiede la giusta attrezzatura e un’ottima preparazione.

Molto conosciute sono anche le Grotte di Devil’s Point sono perfette per chi ama l’esplorazione di grotte e la speleologia. Ci sono guide esperte che accompagnano i viaggiatori alla scoperta della natura di Cat Island: si tratta di ottime occasioni per aggiungere un po’ di avventura al proprio viaggio e per farlo in tutta sicurezza.